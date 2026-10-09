GUT Bogotá y Nequi suman tres reconocimientos en los Effie Awards Colombia 2026

Las campañas “Cualquier cosa, por Nequi” y “14 Papayazos Bailables” fueron reconocidas por convertir dos oportunidades culturales en ideas que lograron conectar con las personas y generar impacto medible para el negocio.

En los Effie Awards Colombia 2026, GUT Bogotá, Nequi y su equipo creativo interno fueron reconocidos por dos trabajos que conectaron cultura, creatividad y efectividad: “Cualquier cosa, por Nequi”, ganadora de un Effie Oro en Servicios Financieros, y “14 Papayazos Bailables”, que obtuvo Plata en Marketing Estacional y Bronce en Servicios Financieros.

“Cualquier cosa, por Nequi”, una campaña que partió de una expresión que ya hacía parte de las conversaciones de los colombianos. Cada vez que WhatsApp o Instagram presentaban una falla, aparecía en redes la frase “Cualquier cosa por Nequi”. La idea fue hacer un pequeño cambio que transformó por completo su significado: una coma. Así nació “Cualquier cosa, por Nequi”, una plataforma abierta en la que fueron los propios usuarios quienes demostraron todo lo que podían pagar con Nequi.

La campaña convirtió las experiencias reales de los usuarios en contenido para OOH, redes sociales, pauta digital y comunicación dentro de la aplicación. Más de 3.000 personas participaron orgánicamente con el #PorNequi, mientras el engagement estuvo 214% por encima del benchmark de la categoría. En paid media, el CTR pasó de 0,3% a 1%, un crecimiento del 233%. Pero el resultado más importante estuvo en el negocio: la campaña generó 20% más ingresos de lo proyectado, duplicando el objetivo inicial de crecimiento.

Por su parte, 14 Papayazos Bailables encontró en la música y la cultura popular una manera diferente de hablar sobre seguridad financiera. En alianza con Discos Fuentes, Nequi transformó clásicos decembrinos en 3 canciones que enseñaban, de manera entretenida, a reconocer y evitar los fraudes durante una de las épocas de mayor actividad del año.

La campaña impactó a más de 16,7 millones de usuarios dentro de la app, generó 1,5 millones de clics, alcanzó un CTR de 9,1% y logró reducir en 12,99% el crecimiento de los reclamos por fraude, en un periodo en el que históricamente estos aumentaban. En digital alcanzó 9,8 millones de personas y generó 15,9 millones de reproducciones, mientras que PR logró un alcance de 18 millones de personas y más de 50 publicaciones en medios ganados.

Estos tres reconocimientos reflejan una forma de trabajar en equipo, evidenciando que la creatividad parte de entender profundamente a las personas y la cultura, pero tiene como destino generar impacto real.

Para GUT Bogotá, participando desde la vertical de Marketing Services cómo agencia de medios, el resultado también representa la fuerza de construir junto a clientes y aliados, ideas capaces de trascender la publicidad para convertirse en conversaciones, comportamientos y resultados de negocio.

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