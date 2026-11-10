RCN presentó en más Cartagena a SARA, su apuesta por una nueva forma de medir las audiencias multiplataforma en Colombia

El vicepresidente digital de RCN, Santiago Escobar, planteó ante la industria la necesidad de pasar de contar impactos a entender personas.

En el marco de la cumbre +CTG (Más Cartagena), RCN presentó a SARA, su propuesta para transformar la manera en que se planean y miden las audiencias en Colombia. La presentación estuvo a cargo de Santiago Escobar, vicepresidente digital de la compañía, quien invitó a la industria a replantear los modelos tradicionales de medición publicitaria.

“Las audiencias dejaron de consumir canales aislados. Es hora de que la industria deje de medirlas así”, afirmó Escobar. Según explicó, RCN plantea evolucionar hacia una visión integrada que reúna televisión, radio, prensa, plataformas digitales y redes sociales, de modo que anunciantes y agencias puedan planear con una mirada completa del consumo y no con piezas sueltas.

En ese propósito, SARA integra más de 75 fuentes de información y busca convertir métricas fragmentadas en datos útiles para entender cómo consumen las personas y tomar mejores decisiones. “Más datos no necesariamente significan más conocimiento de nuestras audiencias”, señaló el vicepresidente digital, quien insistió en que el reto no está en acumular cifras, sino en interpretarlas.

Escobar también se refirió a la vida de los contenidos en un entorno multiplataforma. “Un contenido no termina cuando sale del aire. En muchos casos, apenas comienza”, dijo. La distribución en distintos canales permite ampliar el alcance de las producciones y mantener su relevancia mucho después de su emisión original.

Para Santiago Escobar, el desafío de la medición moderna consiste en comprender el alcance, la frecuencia y la complementariedad de cada plataforma, evitando confundir la suma de métricas con una audiencia única, afirmando que, “Tenemos que pasar de contar impactos a entender personas”.

Finalmente, Escobar destacó el valor de los ecosistemas de medios como motor de la industria en el país. Además, destacó que: “El futuro de los medios locales está en la fortaleza de sus ecosistemas”. RCN apuesta por aprovechar la combinación de contenido, distribución, tecnología, datos y relación con las audiencias para generar mayor valor tanto para los consumidores como para los anunciantes.

Con SARA, RCN reafirma su compromiso con una industria más transparente, integrada y centrada en las personas, y abre la conversación con el mercado sobre el futuro de la medición de audiencias en Colombia.

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