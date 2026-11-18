El ejecutivo conversó con P&M sobre la calidad de los datos, las diferencias entre los mercados de la región y lo que se necesita para mantenerse vigente en el marketing.

Norstat, una compañía noruega y uno de los principales proveedores de recolección de datos para investigación de mercados e insights, llegó a las Américas en enero de 2026 con la adquisición de Offerwise, una empresa de paneles en línea fundada en Brasil en 2001. En octubre, la operación latinoamericana adoptó la marca Norstat, y hoy la lidera Rob Dolafi, Head of Norstat Americas.

Dolafi explicó que Norstat siempre se ha posicionado, y se ha consolidado, como una compañía enfocada en la recolección de datos y, sobre todo, en datos de calidad, "lo cual siempre es un desafío en nuestra industria". Según el ejecutivo, en la investigación la atención suele concentrarse en el análisis posterior; por eso se mantiene fiel a una premisa clásica del oficio: ninguna conclusión es mejor que los datos que la sustentan. Dentro de la compañía, contó, hablan de "decision-grade data" (datos aptos para la toma de decisiones), es decir, "datos que te permiten tomar decisiones de calidad, datos en los que puedes confiar".

Con la integración, los profesionales de marketing acceden a 10 millones de encuestados en 20 países de América Latina y a más de 14 millones en 45 países a través de la red global. Dolafi considera que el mundo subestima a los consumidores latinoamericanos. "Los brasileños, colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos y peruanos, además de ser poblaciones muy grandes, son consumidores extremadamente activos", afirmó. También mencionó a empresas latinoamericanas que buscan crecer más allá de la región: "Poder usar una sola organización para llegar a consumidores en todo el mundo es la mayor ventaja que obtienen".

La relación con las agencias de investigación sigue la misma lógica. Norstat se enfoca en recolectar datos y trabaja con firmas cuya fortaleza está en la estrategia y el análisis estadístico, a las que ofrece agilidad y calidad, "tal vez no siempre al precio más bajo, porque no es así como nos posicionamos en el mercado". Dolafi lo plantea en términos de la responsabilidad que implica esa relación: las agencias ponen su propio nombre detrás de cada análisis que entregan con base en los datos de Norstat. Para Norstat, esa es precisamente la razón por la que la calidad de los datos es lo primero: las agencias confían en la compañía para obtener datos confiables que respalden su análisis y protejan su reputación.

Calidad desde el reclutamiento hasta el canje

Desde que llegó a la industria en 2009, Dolafi ha defendido la transparencia sobre el origen de las muestras. Norstat es una de las pocas compañías que tienen y operan su propio panel, y gestiona internamente su publicidad de reclutamiento. "Sé de dónde viene mi fuente de publicidad, sé cuánto pagué, sé qué mensajes recibieron", dijo. Los bots suman otro desafío. Durante años, recordó, la industria dependió de la huella digital del dispositivo (digital fingerprinting), un método que hoy es fácil de evadir y falsificar. La inteligencia artificial ahora permite cruzar varias señales, como la forma en que un encuestado completa el formulario, el tipo de correo electrónico que usa y, mediante inteligencia de fuentes abiertas, si la cuenta fue creada recientemente o de forma automática. Esto también le permite a la compañía detectar a una misma persona detrás de varias cuentas.

Una vez que los participantes están en el panel, la compañía monitorea su comportamiento mientras responden y utiliza modelos de lenguaje para evaluar la calidad de las respuestas abiertas. Como el panel paga incentivos, el canje activa un filtro final y, si un perfil genera dudas, Norstat solicita una verificación de identidad según el país. Para Norstat, mantener la calidad de los datos es un compromiso continuo, con controles en cada etapa para ayudar a garantizar que los clientes reciban datos en los que puedan confiar.

La calidad de los datos también depende de entender cada mercado. "Necesito entender cómo se comporta un colombiano; de hecho, dentro de Colombia, un rolo es distinto de un paisa", explicó Dolafi, en referencia a las personas de Bogotá y Medellín. Según el ejecutivo, las diferencias culturales también influyen en lo que los clientes esperan en cada país, y la compañía responde con talento local. "Por eso contratamos localmente: colombianos atendiendo a colombianos, mexicanos atendiendo a mexicanos, brasileños atendiendo a brasileños", agregó.

El error más común que ve en las marcas es tratar a la región como un solo bloque. Dolafi lo vivió en 2010, cuando la compañía comenzó con un panel de hispanos en Estados Unidos, aproximadamente 50 millones de personas y cerca del 17 % de la población en ese momento. "El mayor error que cometían los profesionales de marketing era tratar las culturas como si fueran una sola", recordó. "La gente no hace eso en Europa, pero de alguna manera siento que sí lo hace con Asia, con Medio Oriente, con América Latina".

En Colombia, los públicos más difíciles de alcanzar coinciden con los de casi todos los mercados: los estratos socioeconómicos altos, los adultos mayores, que pasan menos tiempo frente a las pantallas, y los jóvenes de 18 a 20 años, que rara vez tienen paciencia para un estudio de 20 o 25 minutos. Fuera de Bogotá y Medellín, ciudades como Barranquilla y Cartagena requieren más esfuerzo. "Realmente depende de cómo se concentra la población", resumió.

Dónde encajan los datos sintéticos

El trabajo de Norstat se basa en datos humanos reales, y la IA se utiliza para apoyar el reclutamiento, la moderación cualitativa y el análisis de datos. "No puedes tener datos sintéticos sin tener acceso a datos humanos reales, y ese acceso tiene que venir de entrevistas reales, ya sean cualitativas o cuantitativas", dijo Dolafi. El ejecutivo parte de una certeza: "La IA ya está aquí, no es algo que esté por venir". También recordó que la industria alguna vez creyó que Facebook, las reseñas de Google o el scraping de redes sociales acabarían con los paneles, y nada de eso ocurrió.

Sus opiniones personales sobre el futuro de la industria van más allá. En su opinión, la idea de que los datos sintéticos son más baratos que los datos humanos es errónea y, en algunos casos, pueden costar más. Para explicarlo, recurre a la nube: las empresas que migraron sus servidores a Amazon Web Services o Microsoft Azure esperaban ahorrar dinero y terminaron delegando el mantenimiento a especialistas para poder enfocarse en su propio negocio. Norstat, por su parte, investiga qué nivel de calidad se puede alcanzar con datos sintéticos y técnicas de aumento de datos, sin perder su enfoque en recolectar datos de alta calidad de personas reales. La posición de la compañía es clara: los datos sintéticos nunca formarán parte del conjunto de datos de un cliente sin su consentimiento explícito.

Para los profesionales de marketing, la clave está en combinar velocidad con calidad. Dolafi advierte que quien arma una presentación con IA y se la envía al cliente sin revisarla tiene más probabilidades de perder frente a quien se toma el tiempo de adaptarla a lo que sabe de ese cliente.

Para 2027, espera un ajuste en la forma en que las organizaciones estructuran sus equipos, junto con una mayor productividad que permitirá a las empresas producir más contenido a menor costo y dirigir mensajes a audiencias específicas. "Antes, tenías que hacer un solo comercial de televisión para llegarles a todos", recordó. En su opinión, ser rápido y más segmentado traerá el mayor beneficio en el mundo del marketing.

Aun con toda esa tecnología en juego, el ejecutivo insiste en que la diferencia seguirá estando en conocer personalmente a cada cliente. "Lo único que la IA y las máquinas no pueden hacer es el toque humano, la interacción de persona a persona", concluyó.

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