El Jumbo Open Bar Festival reunió a 7.200 asistentes

El evento contó con la participación de 80 marcas aliadas y cuatro restaurantes. Además de ser un espacio que integró espacios de coctelería, gastronomía, música y actividades de marca en torno a la categoría de licores.

El Jumbo Open Bar Festival 2026 se llevó a cabo del jueves 5 al sábado 7 de noviembre y reunió a 7.200 asistentes. El evento estuvo enfocado en las categorías de coctelería y gastronomía. Este espacio además tuvo espacios de música en vivo y experiencias de marca, con el propósito de acercar a los consumidores a diferentes productos y generar espacios de interacción con sus proveedores.

Este espacio hace parte de la estrategia de marketing de la cadena de supermercados para llevar un paso más a la experiencia de compra y conectar con los consumidores a través de espacios de consumo y de entretenimiento. Las marcas aliadas tuvieron el acercamiento con los usuarios por medio de cócteles, activaciones y clases magistrales. Además del apartado de encontrar ofertas y productos en diferentes referencias de cada una de las 80 marcas participantes.

‘’Aquí el cliente no solo mira: prueba, aprende y descubre. Nuestras marcas aliadas son protagonistas, con cócteles, activaciones y master classes que acercan sus productos a los asistentes, y con grandes ofertas en licores que solo son posibles gracias a esa alianza. Poder pasar de la inspiración a la compra en un mismo lugar, con la calidad y la variedad de Jumbo, es lo que nos hace diferentes’’, destaca el equipo de Jumbo.

Uno de los objetivos del festival, según destaca Jumbo, es que los consumidores puedan conocer y probar los productos de las marcas participantes, así como acceder a su oferta comercial en un mismo espacio, mientras disfrutan de un espacio diferente. Además, estos espacios fortalecen las relaciones con sus aliados comerciales y construyen propuestas conjuntas que generen valor tanto para los consumidores como para las marcas participantes.

‘’El festival refleja nuestra visión de ser una marca cercana y presente en los momentos que más disfrutan nuestros clientes, y pocos son tan de celebración como un buen brindis. Nos permite mostrar la variedad de nuestro ecosistema, destacar la categoría de licores y conectar con las personas desde la experiencia, más allá de la compra cotidiana. Nuestros proveedores son aliados clave en esa estrategia: con ellos construimos una propuesta que beneficia al cliente y a las marcas’’, agrega Jumbo.

El Jumbo Open Bar Festival está pensado para estar con sus clientes, pero a su vez está enfocado en atraer nuevos consumidores y brindar experiencias que incluyan ofertas en la categoría de licores y comida. Cabe destacar, que con la llegada del fin de año, una de las temporadas de mayor movimiento comercial, el festival también tiene un espacio que busca ofrecer alternativas para estas celebraciones. Asimismo, representa para la industria una vitrina para los proveedores, que pueden presentar sus productos y acercarse al público.

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