Shelley Pursell, directora de mercadeo de Hubspot para Latam

Shelley Pursell, oriunda de Arizona Estados Unidos, es la nueva directora de marketing de HubSpot para Latinoamérica. El reto, desde su nuevo rol, será posicionar los servicios de la compañía en la región.

Pursell le contó a P&M cuál es la importancia del mercado colombiano para HubSpot y los objetivos que se trazan.

Publicidad

¿Cuál ha sido su trayectoria y cómo llegó a este nuevo cargo?

Mi pasión por crear e impulsar nuevas estrategias de marketing, para negocios en mercados emergentes, me ha llevado a crear una trayectoria profesional en la que he tenido la oportunidad de conocer más de 45 países junto con sus economías, así como trabajar en empresas multinacionales como PayU, en la cual lideré el departamento de mercadeo. Este mes me vinculo como directora de marketing de HubSpot para América Latina e Iberoamérica; emocionada de trabajar en una compañía que cuenta con una filosofía y metodología fantástica que trabaja para ayudar a las empresas a crecer mejor.

¿Qué importancia tiene el mercado colombiano para la compañía?

Colombia, especialmente Bogotá, se ha convertido en un punto de referencia para el ecosistema digital. Cuenta con una ubicación estratégica en la que hay contacto con el norte y sur de la región. Es una fuerza económica que ha crecido mucho en los últimos años. De igual forma, así como hay muchas empresas multinacionales que han basado sus sedes regionales en la ciudad, también hay cientos de empresas nacionales, tanto pequeñas como medianas, que buscan crecer, competir contra las más reconocidas y gigantes organizaciones dentro del territorio colombiano.

Con este panorama, entendemos que Colombia es ideal para hacer negocios y cumplir con el propósito que tiene HubSpot de hacer crecer mejor a las empresas. Nos permite ampliar nuestras alianzas. Así como crear redes más amplias en las que nuestros productos y servicios mejoren la creación y el desarrollo de estrategias de mercadeo en cada una de las compañías. De igual forma, es un país en el cual hemos encontrado un talento de calidad y excelencia. Hemos ampliado nuestras oficinas y conformado un equipo de trabajo capaz de ofrecer un servicio con valor agregado y diferencial ante nuestros clientes. La cantidad de profesionales capacitados que hemos hallado en el país ha sido un elemento indispensable para el crecimiento que hemos tenido y que continuamos forjando para contribuir con las empresas de toda la región.

Las posibilidades que tenemos en el mercado colombiano son gigantes. Sabemos que a través del país podemos conectar con toda la región, para, más adelante, abrir oficinas en otros lugares de América Latina.

¿Cuáles serán los objetivos y retos en este nuevo rol?

Uno de los retos que tenemos para 2020 es dar a conocer lo que es HubSpot, la oferta que trae en el mercado latinoamericano. La empresa debe aumentar su reconocimiento en la región para promover los beneficios que ofrece para las empresas latinoamericanas. De esta manera, podemos generar mayor contenido educativo y de aprendizaje, en español así como portugués, que explique la importancia que tiene la metodología Inbound de HubSpot para ayudar a las empresas a crecer sus negocios, así como la manera para lograr una mayor fidelización de sus clientes.

Con su filosofía “ayudar a crecer mejor los negocios, ¿qué ofrece hoy HubSpot a las empresas?

HubSpot comenzó siendo una compañía pequeña, por lo que su filosofía de “ayudar a crecer mejor los negocios” es uno de los mayores beneficios que tiene para ofrecer productos y servicios que se ajustan a las necesidades de tanto sus clientes como usuarios. Con este elemento estoy segura que vamos a lograr nuestro propósito de hacer que las empresas mejoren sus procesos a través de herramientas como nuestro software o nuestro CRM para que logren sus objetivos de ventas de la mejor forma posible, en el tiempo que sea adecuado para su crecimiento.

Existen muchas personas en la región que quieren aprender y conocer sobre temas de marketing, servicio al cliente, ventas. Para ello, HubSpot tiene la herramientas, que por cierto son gratis, para que puedan comprender y utilizar estos recursos, para así crecer mejor. Igualmente, da la posibilidad de que las empresas comprendan la importancia de tener objetivos claros que direccionen los de cada departamento y que trabajan de manera conjunta para que las empresas evolucionen.

También le puede interesar: Libia Ramírez, directora de ventas publicitarias de Turner Colombia

Comentarios