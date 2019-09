La visión de Juan Sudarsky como director de mercadeo de Caracol Radio

Juan Sudarsky asume un nuevo rol como director de mercadeo de Caracol Radio. Después de pasar por Mindshare, Vice Media y Jimeno Acevedo y Asociados, asume el reto de liderar la visión de mercadeo de esta cadena radial.

En entrevista con P&M, Juan Sudarsky habla de sus retos en este nuevo rol y su visión sobre los desafíos actuales de los medios de comunicación.

Se podría decir que usted ha pasado por casi todas las ramas de la comunicación ¿qué ventajas le da esta experiencia?

Juan Sudarsky: No fue algo intencional, inicialmente. Pero, a medida que fui progresando profesionalmente, pude formar parte de y entender a los diferentes actores del ecosistema de las comunicaciones en Colombia. Al pasar por actividades como medios, comunicación política, agencias de relaciones públicas he podido entender el papel que cada uno de estos actores juega dentro del ecosistema de medios. Eso me ha permitido tener una visión estratégica bastante clara y desarrollar las habilidades y el lenguaje para abordar a cada uno de esos actores, de cara a incorporar sus necesidades y visiones a estrategias, a productos y proyectos que yo pueda entablar desde donde esté.

¿Cuál es el perfil del cargo que asume y cuál es su visión al respecto?

Yo creo que Caracol Radio es el medio llamado a definir el futuro de la radio en Colombia. No creo que exista otro jugador que tenga la trayectoria, la experiencia, la vocación y la claridad para esto. En Colombia, la radio todavía tiene mucho por crecer y nosotros somos los llamados a decidir cuál va a ser el futuro de los próximos 10, 20 o 50 años. Para mí, eso está muy atado a entender a nuestros oyentes de una manera más profunda, a través de las diferentes herramientas digitales que tenemos, y las diferentes maneras de acercarnos a ellos.

La meta es que nosotros logremos ser cada vez más relevantes. Es decir, más allá de darle información a una audiencia, se trata de jugar un papel importante y significativo en la vida de las personas

A nivel interno, lo que estoy buscando es una integración muy fuerte entre lo que son nuestras marcas, nuestros productos y nuestra oferta comercial, de cara a crear estrategias que incorporen todo lo que tenemos que ofrecer, desde los activos de la empresa, uniendo lo digital y lo experiencial. Yo veo a Caracol Radio, más allá de una empresa de radio, como una compañía enfocada en la producción de contenido en audio. La emisión radial es uno de muchos sistemas de distribución.

Me interesa que la oferta de valor que le damos a los clientes vaya mucho más allá de ofrecer una publicidad o un canal de amplificación. Yo creo que nosotros estamos llamados a ser un verdadero aliado de negocio para nuestros clientes. Un aliado que entiende sus necesidades, objetivos de negocio y busca ser una pieza fundamental en su cumplimiento, aportando audiencias, canales, activos digitales y experiencias. La idea es poder hilar todo eso en una oferta contundente que vaya más allá del ofrecimiento de publicidad.

¿Usted qué tanto cree que debe cambiarse o mantenerse la oferta de valor de los medios para los anunciantes en el entorno actual?

La única constante que hay en la vida es el cambio. Resistirlo es fundamentalmente morir. Las cosas que cambian y evolucionan naturalmente son vivas, lo que se queda quieto y estático es porque está muerto. Dicho esto, yo creo que más allá de que los medios tengamos que cambiar de cara a la transformación digital, el reto es entender qué significa ser digital para cada medio y para cada compañía.

La oferta valor es algo intrínseco para cada marca y es sagrada para los valores de cada marca. Es decir, lo intrínseco no debe evolucionar, sino que se debe entender cómo esa oferta de valor se traduce y se lleva a cabo dentro de entorno tan cambiante como el digital. Se trata de encontrar la coherencia y la forma de ver cómo lo que somos, como empresa, como medio o como marca se lleva al entorno digital.

Más allá de un ejercicio de transformación, es un tema de traducción y entendimiento del entorno digital para ver cómo se expresa lo que uno es, dentro de ese marco. El cambio de paradigma al que debemos apuntarle es dejar de pensar en elementos separados, en silos, y buscar la transversalidad e integralidad para operar de la misma manera en todos los frentes.

¿Qué debe hacer la radio para seguir siendo vigente y por qué la radio no ha sufrido con la transformación digital?

Juan Sudarsky: Es un entendimiento fundamental que es muy diferente a la relación que la gente tiene con ver video o leer prensa. Desde que existe el lenguaje, los seres humanos estamos acostumbrados a sentarnos y hablar entre nosotros; a contar historias, oír historias… La radio tienen esas virtudes y por eso se diferencia de otros medios. Yo no creo que ese hábito milenario de sentarse a oír y escuchar historias vaya a cambiar en el tiempo.

La radio es una expresión de esa costumbre milenaria. Por eso, la conexión que tiene la gente con la radio no tiene que cambiar. Todo lo contrario: esa conexión solo pueden mejorar y crecer. El reto o la oportunidad es entender cómo el entorno digital permite crear un nuevo sistema de distribución para ofrecer la experiencia del audio contenido en un sinnúmero de maneras diferentes. Saber que nos permite aprender de nuestros oyentes de una manera nunca antes vista. Podemos ofrecer contenidos muy personalizados sobre los temas que le interesan a los oyentes y que estén disponibles para cuando los quieran consumir.

Por otra parte, la radio permite que los oyentes hagan parte de la conversación, de una manera mucho más profunda que va más allá del me gusta o el compartir y el comentario: podemos agregar la voz de quien nos oye a nuestras conversaciones. No hay otro medio que pueda hacer esto con la inmediatez y la calidad de la radio.

