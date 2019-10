Más Cartagena 2019: así fue la cumbre de la economía naranja

Finalizó Más Cartagena 2019 (+CTG) con la promesa de seguir trabajando para convertirse en el encuentro más importante de las industrias creativas en Latinoamérica.

Según cifras oficiales, asistieron más de 1.500 profesionales de 24 países, 37 empresas exportadoras colombianas y 29 compradores internacionales. La agenda presentó 74 contenidos y 87 conferencistas nacionales e internacionales. Además, se realizó la cuarta rueda de negocios de servicios creativos donde se proyectan ventas por más de US$6,4 millones.

“En la cumbre todas las temáticas giran alrededor de la creatividad y el talento como elementos necesarios para la realización del ser humano y la construcción de mejores sociedades a través de la creación de contenidos generadores de identidad, y así ofrecer escenarios para el acercamiento y la comprensión de las temáticas que marcan los desafíos que afrontamos como industria” afirmó Ximena Tapias, presidenta Ejecutiva Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) y de +CTG.

Un poco de Más Cartagena 2019, día por día

Día 1

Tras el proceso de registro, una de las charlas fue la de Bruce Turkel, invitado por LAMAC y experto en construcción de marcas, quien además ha sido orador principal en el MIT, Harvard, TEDx. En su intervención cuestionó el rol de los profesionales de mercadeo frente a la comunicación. “Los marketers ya no controlamos las marcas, lo hacen los consumidores y cuentan con las herramientas sociales para ello. Las marcas eran nuestro trabajo, ahora lo hace todo el mundo”, explicó. Según el ejecutivo, “una buena marca hace que la gente se sienta bien, pero una marca maravillosa hará que se sientan bien con ellos mismos”.

Por la tarde, Marcelo Romeo, gerente de Mercadeo del Grupo Newssan en Argentina, recordado por la exitosa campaña “La super Promo de Noblex”, compartió el trabajo realizado para mantener el nivel de la marca y su posición en la mente y corazón de los argentinos. “La gente ya no espera menos de una marca después de una campaña tan llamativa. Tomar riesgos y asumir posiciones basadas en insights sociales se convierte en la base de una comunicación de impacto” expresó.

El primer día de cumbre finalizó con la franja “Más Creatividad para la Igualdad”. Y tuvo lugar la IV edición de los premios “De Igual a Igual”, impulsado por ONU Mujeres. En ella, marcas como P&G, Nike y Nutresa compartieron sus experiencias internas en el trabajo en pro de la igualdad. McCann Colombia, por su parte, se alzó con el Gran Prix en los prem

Día 2

Constanza Flores, Directora de Marketing del Portafolio Gaseosas para Suramérica de Coca-Cola, inició el segundo día hablando de cómo llevar a las marcas tradicionales a convertirse en marcas icónicas. Realizó un recorrido por la forma y herramientas con las que Coca-Cola se ha construido como una de ellas y planteó la importancia de enfatizar en la relevancia para los consumidores.

La tarde del jueves tuvo otros protagonistas. Uno de ellos fue Raúl Cardós, fundador y CEO de (anónimo) en México, una agencia independiente con gran reconocimiento regional. Su charla titulada “La vida es un Brief”, giró en torno al porqué la industria publicitaria debe salir de la “zona de comodidad” donde es ella misma la encargada de reconocerse y aplaudirse.

“Somos la única industria que tiene un cargo llamado ‘creativo’. Es como si en un hospital existiera un médico titulado como ‘ingenioso’, pero así funcionamos” indicó. Enfatizó en la vida misma como la fuente de la comunicación publicitaria y su observación a profundidad como la única manera para que el negocio funcione y se mantenga en el tiempo.

Día 3

Publicitarios como Fernando Vega Olmos y Carlos Bayala hicieron su arribo exponiendo puntos críticos acerca del mercado de las ideas en la región. Por un lado, Vega Olmos hizo un análisis de la construcción creativa hoy, donde según explica, priman elementos tecnológicos y se dejan de lado los elementos que logran llevar a las marcas a otro nivel.

Por su parte, Carlos Bayala, compartió su experiencia como asesor de imagen del partido FARC en su paso a la legalidad y cuestionó la distancia que se percibe entre lo que se habla en una cumbre como +Cartagena y lo que habla la gente en la calle. “La publicidad no puede permitirse no escuchar, no incluir a la sociedad en sus discusiones” dijo.

En la tarde, el presidente Iván Duque participó del evento, no para inaugurarlo, como tradicionalmente se ha hecho, sino como un conferencista más. Su intervención fue las más visitada en el Auditorio Getsemaní. En ella hizo un recorrido por cada uno de los avances en su política de “Economía Naranja”. Esta, busca convertir a Colombia en epicentro regional de las industrias creativas y el “Silicon Valley latinoamericano”.

