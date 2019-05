Conozca a los ganadores del Wave Festival in Rio 2019

El 29 de mayo concluyó la más reciente edición del Wave Festival. Este evento, organizado por Meio & Mensagem, resalta las grandes ideas en Latinoamérica y, además de premiaciones, contempla la oportunidad de relacionamiento con el mercado. Con Sancho BBDO, Creamos y Leo Burnett Colombia representando al país, estos fueron los ganadores del Wave Festival in Rio 2019.

.

Blue Wave

Oro: “Tag Words” de AB InBev y su agencia Africa. (Brasil)

Branded content & Entertainment

GrandPrix: “Distracted Goalkeepee” de Uber y su agencia Tech and Soul. (Brasil)

Plata: – “The Legend of Legends” de Mitsubishi y su agencia Ampfy. (Brasil)

– “How old are you?” de Pepsico y su agencia Almap BBDO. (Brasil)

– “3D Activist” de Change the Ref y su agencia Alma DDB. (Estados Unidos)

– “Gears”de Ford Motor Company y la agencia GTB Brasil. (Brasil)

Bronze: “The Grand Finale” de Cervejaria Kaiser y Publicis. (Brasil)

Brand experience & Activation

GrandPrix: “Accessibility Mat” de Ford Motor Company y la agencia GTB. (Brasil)

Oro: – “Distracted Goalkeeper” de Uber y su agencia Tech and Soul. (Brasil)

– “3D Activist” de Change the Ref y su agencia Alma DDB. (Estados Unidos)

Plata: – “Dirnk Repsnosilby” de AmBev y su agencia SunsetDDB. (Brasil)

– “Wall of waste” de AmBev y su agencia Soko. (Brasil)

Bronze: – “Bridgestone Barrier” de Bridgestone y la agencia VML Brasil. (Brasil)

– “The Grand Finale” de Cervejaria Kaiser y su agencia Publicis. (Brasil)

-“The Waste Measure” de Greenpeople y la agencia Cheil Brazil. (Brasil)

Design

GrandPrix: “The Waste Measure” de Greenpeople y la agencia Cheil Brazil. (Brasil)

Oro: – “The 9’58 Biography” de Puma y la agencia Betc Sao Paulo. (Brasil)

-“Guns” de Change the Ref y su agencia Alma DDB. (Estados Unidos)

– “Accessibility Mat” de Ford Motor Company y la agencia GTB. (Brasil)

– “Radical Women” de Pinacoteca de São Paulo y su agencia F/Nazca Saatchi & Saatchi. (Brasil)

Plata: – “You Are Not Alone” de Avon y la agencia J. Walter Thompson. (Brasil)

– “Pint Tabs” de The Coca-Cola Company y la agencia WMcCann. (Brasil)

– “Feel Light” de Pepsico y su agencia Sancho BBDO. (Colombia)

– “The Curious Cat Book” de Mars Pet y su agencia Almap BBDO. (Brasil)

– “110 Years Of Striding Man” de Diageo y la agencia CP+B Crispin Porter & Bogusky. (Brasil)

-“The Waste Measure” de Greenpeople y la agencia Cheil Brazil. (Brasil)

Bronce: – “Sorority Packs” de Pepsico y su agencia Betc Sao Paulo. (Brasil)

– “Mutuo Abogados” de Mutuo Abogados y su agencia Creamos. (Colombia)

Digital

GrandPrix: “Endless Stories” de Getty Images y la agencia Almap BBDO. (Brasil)

Oro: “Grab a puppy” de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y la agencia The Community. (Estados Unidos)

Plata: – “Pet-Commerce” de Petz y la agencia Ogilvy & Mather (Brasil)

– “New stereotypes available” de Shutterstock y la agencia Mercado McCan. (Argentina)

Bronce: – “Perspectives” de Movistar y su agencia Wunderman BA. (Argentina)

Digital Craft

Oro: “Endless Stories” de Getty Images y la agencia Almap BBDO (Brasil)

Plata: – “Flavor of songs” de Tramontina y la agencia J. Walter Thompson (Brasil)

– “Trending Botics” de Congresso em Foco y la FCB Brasil. (Brasil)

Bronce: – “Everybody to Lollapalooza Brasil” de Banco Bradesco S.A. y su agencia Publicis. (Brasil)

Publicidad

Direct

Oro: – “TagWords” de AB InBev y la agencia Africa. (Brasil)

– #BrailleBricksForAll de Dorina Nowill Foundation Fot the Blind y la agencia Lew LaraTBWA. (Brasil)

Plata: -“Dirnk Repsnosilby” de AmBev y su agencia SunsetDDB. (Brasil)

-“Stand by my voice” de Pequeño Editor y la agencia Geometry Argentina. (Argentina)

– “Just Donate It” de Angel Bins y su agencia Alma DDB. (Estados Unidos)

Bronce: – “Pint Tabs” de The Coca-Cola Company y la agencia WMcCann. (Brasil)

– #BrailleBricksForAll de Dorina Nowill Foundation Fot the Blind y la agencia Lew LaraTBWA. (Brasil)

– “Skol Haters” de AmBev y su agencia Mutato. (Brasil)

-“Stand by my voice” de Pequeño Editor y la agencia Geometry Argentina. (Argentina)

– “Rainbowblood” de Presente & AHF Perú y la agencia McCann Lima. (Perú)

– “Perspectives” de Movistar y su agencia Wunderman BA. (Argentina)

Media

GrandPrix: “Tag Words” de AB InBev y su agencia Africa. (Brasil)

Oro: – “Rescue Dogz” de BRF y la agencia J. Walter Thompson. (Brasil)

-“88 Years Old News Anchor” de Fundación Las Rosas y su agencia McCann Santiago. (Chile)

Plata: -“Dirnk Repsnosilby” de AmBev y su agencia SunsetDDB. (Brasil)

– “Bridgestone Barrier” de Bridgestone y la agencia VML Brasil. (Brasil)

– “Pint Tabs” de The Coca-Cola Company y la agencia WMcCann. (Brasil)

– “Wall of waste” de AmBev y su agencia Soko. (Brasil)

– “3D Activist” de Change the Ref y su agencia Alma DDB. (Estados Unidos)

– “QLED TV Weather Report” de Samsung y Cheil Brazil. (Brasil)

Bronce: -“Real Time Mic” de Jornal Metrópoles y Leo Burnett Tailor Made. (Brasil)

– “Bridgestone Barrier” de Bridgestone y la agencia VML Brasil. (Brasil)

– “Flavor of songs” de Tramontina y la agencia J. Walter Thompson (Brasil

– “No quiero esto en mi ceviche” de Oceana y la agencia McCann Lima. (Perú)

– #RunTheCheatDay de Nike Perú y su agencia McCann Lima. (Perú)

– “QLED TV Weather Report” de Samsung y Cheil Brazil. (Brasil)

– “Lighst for Lives” de AB InBev y la agencia Leo Burnett Colombia. (Colombia)

Aquí puede ver la lista completa de finalistas y ganadores del Wave Festival in Rio 2019 en otras categorías.

Comentarios