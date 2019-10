DEWAR’S presenta al mercado colombiano su whisky 15 años

“DEWAR’S 15 llega a Colombia para crear nuevas reglas y desafiar lo convencional. El compromiso de la marca es ofrecer un destilado con sabor equilibrado y con doble añejamiento. Sus notas dulces y frutales lo alejan de la categoría de los whiskies añejos y ahumados, lo que lo hace atractivo para nuevos consumidores.”

La revista P&M , estuvo acompañando a la marca DEWAR’S en la presentación de su nuevo whisky 15 años. Dentro de los atractivos más llamativos, se encuentran su promesa diferencial de doble añejamiento y la Master Blender que lideró la creación de un producto inusual en la categoría de licores, Stephanie MacLeod.

La marca de whisky escocés mezclado más galardonada del mundo, tuvo una agradable recepción por parte de los catadores colombianos, que resaltaron dentro de sus características más notorias, la suavidad que le brinda su doble añejamiento y la sutil presencia de notas de miel, toffee, frutas exóticas como la manzana verde y toques de coco y vainilla, lo que le permite ofrecer un final cálido al paladar que, en definitiva, lo hace tan atractivo y diferente de los clásicos ahumados.

La elaboración de un whiskey con estas características, exige un proceso meticuloso, que requiere de muchos años de experiencia. De hecho, Stephanie MacLeod, Master Blender de DEWAR’S y una de las pocas y más destacadas mujeres en esta industria, muestrea y evalúa individualmente cada uno de los whiskies antes de que vean la luz.

En la categoría de los Blended Scotch, DEWAR’S es la única marca que realiza doble añejamiento, un paso adicional que busca darles a sus whiskies premium su notable suavidad e intensidad de carácter. Se lleva a cabo al poner sus whiskies de malta junto con el whisky de grano, se mezclan y después esta mezcla se pone de nuevo en un barril especial de roble hasta por seis meses. Durante ese tiempo se maridan juntos sabores y aromas, creando un whisky extremadamente suave.

DEWAR’S 15 estará disponible en su presentación de 750 mililitros en almacenes de cadena y los principales restaurantes y bares de Bogotá, inicialmente. El precio no superará los 130.000 mil pesos colombianos por botella en almacenes de cadena.

Entrevista a Cesar Triviño: embajador de DEWAR’S

¿Por qué un whisky de 15 años?

Más que nada porque es difícil lograr un whisky 15 años. Nuestra Master Blender, única mujer en este momento en el mundo de los whiskys, se puso como meta lograr esa armonía. El objetivo era que, dentro de nuestro portafolio, tenía que haber un 15 años. Lo anterior lleva a unos sabores que no evolucionan como 18 años, que ya es muy madera y con muchas notas de chocolate, pero que tampoco se va a sentir solamente los sabores básicos de la madera y la vainilla que persiste en los 12 años.

Ella quería ir más allá, encontrar ese punto de equilibrio perfecto que hay en los 15 años, que repito, es muy complicado. Stephanie MacLeod tuvo toda la paciencia del mundo para poder lograr esa mezcla. Es parte de su trabajo probar distintos whiskies, mezclarlos y buscar ese punto de equilibrio perfecto. Ella lo logró con un 15 años.

Su diferencial está en el doble añejamiento y usted mencionaba en el lanzamiento del producto que esto no los hace mejores ni peores. Cuéntenos más sobre esto.

Casi siempre en marketing buscamos erróneamente decir “somos los mejores”. Creo que ya nosotros estamos para otras cosas. Buscamos con opciones que el consumidor sea quien decida si es mejor o es peor. Preferimos que salga de boca el consumidor y no de nuestra boca. Esto a pesar de que somos el whisky más premiado del mundo, algo de lo que tampoco queremos sacar pecho, pero es así. Lo que buscamos con este proceso de doble añejamiento es mayor suavidad.

Este nuevo producto es el resultado del liderazgo de una mujer. En términos de comunicación de la marca, ¿cómo cambia esto el resultado?

Es atípico en el mundo de los whiskies encontrar una mujer que lee el tema de las mezclas. No podíamos entrar a debatir si eso nos hace mejores o peores. Sencillamente es otra característica que nos da ese diferencial. Cuando Stephanie MacLeod entró a trabajar con nosotros, empieza como practicante en el área de producción. Ella es ingeniera química.

Después de hacer sus prácticas dentro al área de control de calidad, le propusieron ser Master Blender. Ella se tomó su tiempo, lo pensó para decir si sí o si no y, 15 segundos después, dijo, okay, yo lo hago. Desde ese momento empezó un entrenamiento de casi cuatro años. Lo cierto es que desde 1846 DEWAR’S ha tratado de ser distinto en muchas cosas y que ya esté con nosotros es una de ellas.

Dowar´s lleva muchos años en el mercado y hace parte de la marca Bacardi. Por lo general, el consumidor relaciona la marca de Bacardi con ron blanco. ¿Cuál es la historia?

Cuando entró Bacardí a Colombia, lo hizo con Bacardí Limón. Lo que la gente no sabe, es que Bacardí es una familia que lleva haciendo ron desde hace 157 años. De hecho, Bacardí fue quién propuso los rones añejados, porque los rones antes no se añejaban. Mi jefe directo hace parte de la sexta generación de la familia Bacardí. Hace 30 años dijo: “Bueno, ya somos muy buenos haciendo rones, ahora vamos a incursionar en otras categorías”. Somos propietarios de marcas tan importantes como: Tequila El Patrón, Vodka Greatest, Ginebra Bombay y en el caso de los whiskies no podía ser menos. Por eso la familia Bacardí compra DEWAR’S.

¿Cada marca tiene su comunicación a parte?

Sí. Yo creo que es parte de lo que ha querido ser la familia Bacardí. Si compra la marca, busca que siga con la entidad. Que siga teniendo ese feeling con sus consumidores. La línea de comunicación de marketing y el “Look and Feel” tiene que ser igual.

¿Qué viene?

Van a haber cosas. Tienen que estar muy pendientes. Bacardí va a estar trayendo muy buenas noticias con todo su portafolio.

