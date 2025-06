Influencer marketing con propósito: Match celebra cinco años conectando marcas y comunidades

Fundada en 2020, la agencia ha apostado desde sus inicios por un modelo que va más allá de la ejecución táctica de campañas, privilegiando la cocreación con propósito y el impacto a largo plazo.

“Desde que nació Match, teníamos claro que el marketing de influencia no podía reducirse a una transacción o a un KPI. Para nosotros, se trata de comunidades, de cultura y de propósito compartido”, señala Karen Carreño, CEO de Match. “Este aniversario es una oportunidad para agradecer a quienes han creído en ese enfoque y seguir mirando hacia adelante con creatividad y visión”.

Cinco años de evolución junto a marcas y creadores

Durante este periodo, Match ha desarrollado campañas para más de 200 marcas y ha trabajado con una red de más de 5.000 talentos en América Latina y Estados Unidos. Su metodología se basa en integrar la estrategia de marca con las narrativas de los creadores, acompañando el proceso desde la planificación hasta la evaluación de resultados.

“En cada campaña nos preguntamos cómo podemos generar una conexión genuina que trascienda y que cumpla con los objetivos de cada cliente”, afirma Carlos Enciso, director de estrategia. “Las audiencias valoran cada vez más la coherencia y el contenido con sentido. Para eso se requiere de una estrategia sólida y de un conocimiento profundo de las marcas y sus targets”.

Un modelo que articula creatividad, análisis y propósito

La agencia ha consolidado un enfoque de trabajo que parte de una escucha activa y una interpretación cultural de los territorios que las marcas habitan, incorporando análisis de datos, diseño narrativo y acompañamiento continuo en cada proyecto.

“Las mejores campañas no son las más ruidosas, sino las que resuenan”, dice Wilmer Calderón, director creativo. “Hemos aprendido que el propósito no es una casilla en el brief. Es lo que da forma a las ideas y las vuelve relevantes para todos: marca, creador y audiencia”.

Innovación aplicada y visión de futuro

Match cuenta con un sistema interno de innovación orientado a identificar tendencias emergentes, adaptar procesos a nuevos comportamientos y generar propuestas colaborativas con creadores. Esta visión le ha permitido operar de forma ágil y estratégica en distintos mercados de la región.

“Innovar no siempre significa lanzar algo nuevo. A veces, innovar es tomarse el tiempo de entender mejor al otro, mejorar un proceso o crear una conversación más respetuosa con la audiencia”, explica Natalia Posada, líder de innovación. “Eso también es estrategia”.

Mirada regional, equipo interdisciplinario

Con presencia en más de 12 países, incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y varios países de Centroamérica y el Caribe, Match ha logrado escalar su operación sin perder su enfoque colaborativo. Actualmente, cuenta con un equipo de más de 80 profesionales, que trabajan en áreas como estrategia, creatividad, innovación, talento y análisis.

“Nuestro crecimiento ha sido posible gracias a una cultura basada en la escucha, el aprendizaje continuo y la búsqueda de alianzas duraderas. Eso es lo que queremos proyectar en los próximos años”, concluye Karen Carreño. En un momento donde las marcas buscan diferenciarse y las comunidades exigen coherencia, Match propone un camino: influir con propósito.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con Match.

