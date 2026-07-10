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Publicis Global Delivery y su comité PGD Bright celebraron el mes del orgullo promoviendo la diversidad y el bienestar de su talento en LATAM

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Publicis Global Delivery y su comité PGD Bright celebraron el mes del orgullo promoviendo la diversidad y el bienestar de su talento en LATAM

Lideradas por el equipo de PGD Bright, las jornadas de conmemoración,  integración y reflexión tuvieron lugar en Costa Rica, Colombia y Perú durante el  mes de junio.

Redacción P&M
Redacción P&M
 julio 10, 2026

En el marco del Mes del Orgullo, Publicis Global Delivery reafirmó su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros, inclusivos y equitativos mediante una serie de actividades diseñadas por y para su comunidad interna en LATAM.

Las actividades de conmemoración iniciaron en Costa Rica el pasado 19 de junio y se extendieron de manera simultánea a Colombia y Perú el 25 del mismo mes. Esta agenda regional fue coordinada por PGD Bright, el comité interno de Publicis Global Delivery dedicado a potenciar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. A través de estas jornadas, la organización buscó consolidar espacios de respeto mutuo y autenticidad, posicionando el bienestar colectivo como un pilar fundamental de la experiencia profesional.

Fiel a su modelo de cultura enfocado en las personas, Publicis Global Delivery estructuró una agenda que combinó dinámicas culturales de esparcimiento con espacios de aprendizaje. Las actividades programadas en los diferentes países de la región incluyeron bingos de integración, expresiones artísticas locales y shows de Drag Queen. En paralelo, y con el liderazgo de PGD Bright, se desarrollaron espacios de reflexión enfocados en el valor de la pluralidad de perspectivas en entornos profesionales.

Para una organización multicultural como Publicis Global Delivery, que opera de forma integrada en múltiples mercados bajo un modelo de nearshore/offshore, la diversidad demostró ser un habilitador fundamental para la innovación. A través de una cultura que celebró la autenticidad, la compañía promovió acciones concretas de integración donde cada colaborador fue reconocido desde su individualidad, fortaleciendo su desarrollo integral, el balance de vida y la estabilidad emocional.

Con estas iniciativas dirigidas a su comunidad, Publicis Global Delivery consolidó su posicionamiento en la región como un empleador de referencia y un Powerhouse de talento global, donde el respeto a la individualidad y la promoción de un ecosistema saludable fueron fundamentales para conectar las capacidades globales con la ejecución local.

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