Andrés Porras y Andrés Gutiérrez llegan a Havas Colombia como directores creativos

Con más de una década de experiencia cada uno en las principales agencias del país, los profesionales asumen este liderazgo para potenciar las ideas y soluciones de negocio de la multinacional.

Havas Colombia anunció oficialmente la incorporación de Andrés Porras y Andrés Gutiérrez como sus nuevos Directores Creativos. Con estos nombramientos paralelos, la agencia multinacional busca seguir fortaleciendo su propuesta creativa, el desarrollo de ideas innovadoras y el crecimiento estratégico de las marcas en el país, reafirmando de esta manera su apuesta constante por el talento y la innovación como motores esenciales de evolución dentro de la industria publicitaria actual.

Porras cuenta con más de diez años de trayectoria liderando equipos multidisciplinarios en el sector. Su experiencia reciente incluye un periodo de cuatro años y once meses como Director General Creativo en el Grupo DDB Colombia en Medellín (DDB, Multi y Track) entre abril de 2021 y febrero de 2026, donde lideró un equipo de más de 60 personas en cinco divisiones de trabajo y escaló la operación logrando un crecimiento de cuatro veces. Previamente, acumuló tres años de experiencia en Ogilvy, desempeñándose en los roles de Creative Team Leader y Freelance Art Director.

Su recorrido profesional también abarca su paso como Director Creativo en Árbol Naranja entre septiembre de 2016 y febrero de 2018, ejecutando la planeación estratégica y el liderazgo visual para cuentas como Jack Daniel’s, Tequila el Jimador, Avon, La Hamburguesería, Embajada de Israel, Monster Energy, Latam, Super Ricas y Todo Rico. Anteriormente, ejerció como Creative Art Director en la agencia de eventos Sphera Impacta entre 2014 y 2016; fungió como Creative Director en Comet DM entre 2013 y 2014 con un equipo de nueve personas a cargo para clientes como La Sante, Laboratorios Galeno, Hoteles Estelar y Full 80's; fue Ejecutivo de Innovación en BPN Colombia en 2013 para marcas como Aje Group (Big Cola, Cifrut, Cielo), Super Ricas y Bacardí; e inició su trayectoria laboral en el año 2012 como Creativo Gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Por su parte, Andrés Gutiérrez también aporta más de diez años de experiencia en la dirección de proyectos de creatividad, estrategia de marca y marketing integrado para mercados locales e internacionales. Recientemente, se desempeñó de enero a mayo de 2026 como GCD y Copywriter en Lo Bueno al frente de la cuenta del Grupo Keralty. Previamente, fue Director Creativo en Fantástica Agencia entre 2024 y 2025; Senior Creative Director independiente en firmas como Zelva by ZEA Group, Alquicira, GUT y AdBoost para marcas como Club Colombia, Corona, Grupo Modelo, Salinas Group, Banco Azteca, Tajín, BeGrand, Vivacasino.mx y la fundación Por los que no tienen voz; y fungió como Executive Creative Director Latam en R&R Partners en México entre 2023 y 2024, gestionando cuentas como Honor Latam & México, Kleenex, Grupo Chedraui, Raiders, Centro Oncológico Internacional y Banco Santander.

El historial de Gutiérrez incluye además la Dirección General Creativa en Grupo Zea en 2023 al frente de cuentas como Aviatur, TransUnion, Cámara de Comercio, Corferias, Ágora Bogotá, Constructora Bolívar, Naturgas, Divemotor Tracks, Galán Mayor y Banco Pichincha, así como el rol de Team Leader y Sr. Creative Copywriter en VMLY&R Commerce para marcas como Clínica del Country, Clínica La Colina, FENAVI y Diageo. Asimismo, sumó experiencia como Sr. Creative Copywriter en Grey Group entre 2021 y 2022 manejando productos de Nutresa (Colcafé, Café Sello Rojo, Matiz, La Bastilla, Cápsulas Express), Providencia, Novaventa, EPM y ALDIA Logística; Director Creativo en Contenidos El Rey para Lenovo; y diversas posiciones de liderazgo creativo dentro de Ariadna Communications Group entre 2020 y 2021 atendiendo cuentas como Colfondos, Alquería, Freskaleche y LentesPlus Latam.

Sus inicios profesionales integran labores como Sr. Copywriter en Ikonozu en Barranquilla entre 2019 y 2020 para Muebles Jamar, Lombana y Laboratorio Procaps; Creative Copywriter en Ogilvy entre 2018 y 2019 para Toyota Colombia y los hubs regionales de Kimberly-Clark (Huggies, Kotex, Poise, Depend) y proyectos de Coca-Cola; Lead y Creative Copywriter en Aguayo para Challenger, International Trucks, Super Ricas Chips, Abbott, Café Mesa de Los Santos y Mac Pollo; Creative Copywriter en DDB Colombia para Claro; Team Leader en VLÁ manejando proyectos BTL para Adidas, Caracol TV, Audi, Grupo Bolívar, Coca-Cola FEMSA y PorkColombia; y roles creativos y de coordinación de marketing en Grow Advertising Group y Dyamsa Colombia desde 2014.

Con estas incorporaciones, Havas Colombia reafirma su compromiso con el talento, la creatividad y la innovación como motores de crecimiento para responder a los desafíos actuales del mercado publicitario. Al sumar las trayectorias de ambos profesionales, caracterizadas por el liderazgo de equipos multidisciplinarios y el desarrollo de campañas integradas con enfoque de negocio, la multinacional consolida su equipo directivo con el objetivo de impulsar su producto creativo y seguir construyendo propuestas estratégicas que generen valor real para las marcas, sus audiencias y el crecimiento de sus clientes.