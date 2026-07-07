Mundial 2026: táctica y estrategia

El Mundial de la FIFA no es solo un evento deportivo; es uno de los ecosistemas de consumo más competitivos. P&M presenta un análisis sobre cómo las marcas estructuran su ofensiva, los indicadores que definen el éxito y los límites legales del terreno de juego.

“Los brasileños creen que el fútbol es una fiesta; los italianos, que es un muro; los paraguayos, que es una guerra; los alemanes, que es una ciencia exacta; los colombianos, que es una extensión de la patria; solo los niños y los norteamericanos creen que es un juego”.

Daniel Samper Pizano en Ni atacar ni defender, sino todo lo contrario

El Mundial de Fútbol se configura como un punto de convergencia cultural donde distintas formas de entender el juego coexisten en un mismo escenario. Más allá de lo deportivo, reúne creencias, identidades e interpretaciones que varían en cada país. Esa diversidad es, precisamente, la que ha convertido el torneo en un espacio estratégico para la industria: un escenario donde el fútbol se traduce en un lenguaje global, y donde las campañas y la creatividad brotan.

En 2026, este torneo será la edición más grande en la historia, pues por primera vez contará con sede en tres países –Canadá, Estados Unidos, México– y la participación de 48 selecciones –antes 32–. Aunque el formato mantiene su esencia –incluida la entrega del trofeo original al campeón cada cuatro años, acompañado de una réplica para la federación ganadora–, su relevancia se sustenta en la capacidad de adaptarse a todas las dinámicas del consumo, como las nuevas audiencias.

Para entender cuál es su rol, las marcas deben encontrar una dimensión estructural dentro del ecosistema del torneo. “Para Adidas –y lo digo también desde mi experiencia personal como europeo que ha vivido más de 10 años en Latinoamérica–, el latino lleva la pasión y el consumo de fútbol, su selección y el Mundial a otro nivel. El amor y la conexión son mucho más profundos e intensos que en cualquier otra parte del mundo, incluyendo Europa”, afirma Tom Vinkenvleugel, brand director en Adidas Colombia.

Este vínculo entre las marcas, anunciantes y comunicaciones con el Mundial viene desde hace más de 50 años. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Coca-Cola fue una de las primeras compañías en desarrollar un patrocinio a gran escala en el torneo desde 1978, aunque su presencia en activaciones y campañas se remonta a ediciones anteriores. Este modelo fue el inicio de una relación estructural entre el evento y la industria, que hoy alcanza cifras cercanas a los 10.500 millones de dólares en inversión, de acuerdo con previsiones de WARC Media para este 2026.

Con la actualidad digital, el consumo masivo y el acceso a plataformas digitales, la conversación de un Mundial no solo ocurre únicamente durante los 90 minutos de un juego, sino en múltiples puntos de contacto antes, durante y después de cada partido. Un ejemplo de esto se evidenció en el Mundial de Catar 2022, donde Budweiser logró capitalizar una restricción impuesta por el país anfitrión. Ante la prohibición de consumo de alcohol en estadios por temas culturales, la marca transformó la situación con la campaña Bring home the bud. El hashtag #BringHomeTheBud alcanzó 5,4 millones de interacciones en 20 días, según datos de Marketing Zone Icesi, que le permitió mantener su visibilidad dentro del torneo.

De cara a este 2026, el ecosistema digital tendrá mayor relevancia; por ejemplo, FIFA anunció que TikTok será su plataforma para la distribución de contenido, con acceso exclusivo, creadores especializados y formatos nativos. A esto se suma su acuerdo con YouTube, que amplía el alcance del torneo a las audiencias con material inmersivo, y ahí el sector puede ampliarse y llegar a las audiencias.

Este escenario logrará tener espacio y oportunidades para las marcas. Aunque la presencia oficial sigue limitada a los patrocinadores de la FIFA, la creatividad se posiciona como el principal diferencial para insertarse en la conversación. En Latinoamérica, el 87 % de los usuarios de TikTok manifiesta interés en el torneo, y el 68 % considera una marca si esta genera contenido relevante en torno a la competencia.

Para decodificar las variables de este panorama, este informe especial articula tres ejes de análisis fundamentales para los tomadores de decisión:

En primer lugar, presentamos De la presencia a la pertenencia, un análisis estructural y metodológico exclusivo, desarrollado por Brandstrat, compañía experta en investigación de mercados y estrategia a consumidor, con el soporte de Question Pro, proveedor de paneles, para P&M. Este estudio es un sondeo de recordación de marcas asociados a la selección colombia con base inicial para generar un sistema de gestión de las marcas en el marco del mundial, el ecosistema de marcas vinculadas a la Selección Colombia, que trasciende la medición tradicional de impactos visuales para evaluar la apropiación real del territorio por parte del consumidor. A través de un modelo analítico de cinco dimensiones –Legitimidad, Fit, Vínculo, Equity y Conversión–, la investigación estratifica la brecha entre la recordación espontánea y la asistida, y evidencia, con base estadística, cómo la cohorte generacional –por encima del nivel socioeconómico– es la variable determinante en la efectividad del patrocinio deportivo en el país.

En segundo lugar, cinco chief marketing officers (CMO) exponen los KPI, la estructuración de patrocinios y las estrategias de activación y experiencias (BTL) implementadas por sus organizaciones, tanto en el mercado global como en el local.

Finalmente, la firma Posse Herrera Ruiz traza la línea técnica del derecho marcario: un desglose regulatorio sobre las normativas de la FIFA, los derechos de los patrocinadores oficiales y los límites legales estrictos para prevenir y sancionar el ambush marketing (mercadeo de emboscada).

De la presencia a la pertenencia: análisis estructural del ecosistema de marcas frente a la Selección Colombia

El patrocinio deportivo exige una auditoría metodológica y conceptual. Históricamente, la vinculación corporativa con activos de alto alcance –como la Selección Colombia de Fútbol– se ha estructurado bajo una lógica de exposición visual e impacto masivo. Sin embargo, el estudio de conocimiento y percepción desarrollado por Brandstrat, compañía experta en investigación de mercados y estrategia a consumidor, con el soporte de Question Pro, proveedor de paneles, para P&M, propone una revisión de esta dinámica: en la arquitectura de marca actual, la efectividad de la inversión no se mide por la acumulación de impactos visuales, sino por la capacidad de la organización para construir significado, legitimidad y un nivel profundo de apropiación en el consumidor.

Arquitectura metodológica del estudio

La investigación, diseñada para ofrecer una radiografía del mercado, se estructuró sobre una base de 794 encuestas aplicadas en paneles online, lo cual asegura una distribución que replica la estructura demográfica real de la población. El levantamiento de la data abarcó a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años en todos los niveles socioeconómicos, con cobertura en ocho zonas urbanas clave: Bogotá (200 encuestas), Medellín (150), Cali (119), Barranquilla (102), Bucaramanga (95), Cartagena (62), Pereira (39) y Manizales (27). El instrumento de recolección –configurado con 80 % de variables cerradas y 20 % de abiertas– garantizó el rigor técnico requerido para segmentar la recordación espontánea de la asistida.

El análisis de los resultados demuestra que la asociación mental del consumidor no se distribuye de manera simétrica entre los anunciantes oficiales. El ecosistema se estratifica en niveles de apropiación claramente definidos.

El primer nivel está ocupado por dos actores que dominan el territorio: Cerveza Aguila y Adidas. Ambas consolidan su liderazgo al combinar las métricas más altas de conocimiento total con la mayor tasa de recordación espontánea. Aguila registra un conocimiento total de 86 %, apalancado por 30 % de top of mind (TOM) y 20 % de menciones espontáneas adicionales. Adidas logra un conocimiento total de 81 %, estructurado por 23 % de TOM y 27 % de otras menciones espontáneas. Este posicionamiento evidencia que ambas marcas han superado la frontera de la presencia para instalarse en el comportamiento natural asociado al evento.

Un segundo estrato agrupa a las entidades cuya visibilidad depende de la recordación asistida. BetPlay alcanza 73 % de conocimiento total, pero el 48 % corresponde a mención asistida frente a 3 % de TOM. Claro reporta 70 % total, con 39 % proveniente del estímulo dirigido. De igual forma, Bancolombia registra 67 % de conocimiento total derivado en 46 % de la recordación asistida. Las métricas en este grupo confirman una gestión de marca orientada al reconocimiento, pero advierten la falta de conexión orgánica inmediata con el activo deportivo.

El desempeño de los canales de transmisión oficiales refleja una dependencia absoluta del reconocimiento guiado. Caracol Televisión alcanza 65 % de conocimiento total, compuesto por 60 % de mención ayudada y ausencia total (0 %) en top of mind. RCN Televisión sigue una curva similar, con 48% de conocimiento total, 45 % del cual es asistido.

Paralelamente, el estudio identifica un indicador estratégico de alta relevancia: la apropiación de valor simbólico por parte de marcas no patrocinadoras. Compañías como Coca-Cola, Gatorade, Nike y Postobón capturan cuotas de asociación mental, mediante el uso sostenido de códigos de comunicación afines al fútbol, lo cual demuestra que la relevancia corporativa no se restringe a la titularidad de los derechos comerciales.

El modelo de apropiación: más allá del contrato

Para establecer parámetros de medición técnica en estrategias de patrocinio, el estudio define un Modelo de apropiación estructurado en cinco dimensiones de análisis:

Legitimidad: diferencia la pertenencia estructural del oportunismo táctico. La oficialidad contractual concede el derecho de asociación, pero la pertenencia en el consumidor se fundamenta en la continuidad, la claridad de los códigos y la repetición sistemática del mensaje.

diferencia la pertenencia estructural del oportunismo táctico. La oficialidad contractual concede el derecho de asociación, pero la pertenencia en el consumidor se fundamenta en la continuidad, la claridad de los códigos y la repetición sistemática del mensaje. Fit marca-evento: mide la pertinencia de la integración. Mientras Aguila posee una congruencia anclada en la historia y el ritual social de celebración, Adidas sostiene su integración desde la funcionalidad del desempeño deportivo. Instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones o cadenas de retail (Bancolombia, Claro, Homecenter) enfrentan el requerimiento de construir un relato de soporte que justifique operativamente su inserción en este entorno.

mide la pertinencia de la integración. Mientras Aguila posee una congruencia anclada en la historia y el ritual social de celebración, Adidas sostiene su integración desde la funcionalidad del desempeño deportivo. Instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones o cadenas de retail (Bancolombia, Claro, Homecenter) enfrentan el requerimiento de construir un relato de soporte que justifique operativamente su inserción en este entorno. Vínculo con la audiencia: obliga a descartar las tácticas estandarizadas. La efectividad de la amplificación de los acuerdos comerciales exige comprender las variaciones en los índices de interacción y respuesta en función de las particularidades demográficas de cada segmento.

obliga a descartar las tácticas estandarizadas. La efectividad de la amplificación de los acuerdos comerciales exige comprender las variaciones en los índices de interacción y respuesta en función de las particularidades demográficas de cada segmento. Equity (apropiación del territorio): este indicador técnico evalúa la transformación de la inversión económica en dominancia mental, y cuantifica la transición hacia la recordación espontánea y el posicionamiento automático.

este indicador técnico evalúa la transformación de la inversión económica en dominancia mental, y cuantifica la transición hacia la recordación espontánea y el posicionamiento automático. Negocio y conversión: el estadio definitivo del modelo –centrado en la rentabilidad– audita la capacidad de canalizar el tráfico de atención hacia métricas transaccionales: clics, interacciones directas o adquisición de productos.

La variable generacional como eje de segmentación

La disección de los datos sociodemográficos descarta variables tradicionalmente asumidas en el marketing de consumo masivo. Los indicadores evidencian que el Nivel Socioeconómico (NSE) carece de impacto estadístico determinante en la capacidad de recordación de los anunciantes de la Selección. El patrón de conexión obedece de manera directa a la distribución por cohortes etarias.

Adidas capitaliza la asociación orgánica con los segmentos de menor edad y concentra su posicionamiento en la franja de entre 18 y 35 años, apoyada en códigos de inmediatez, desempeño y entornos digitales. Aguila, en contraste, experimenta una contracción en los rangos inferiores y afianza su preeminencia en los segmentos adultos (mayores de 36 años), a través de la comunicación anclada en el componente histórico y la preservación del ritual de consumo.

Este comportamiento dicotómico requiere que la planificación táctica de medios y el desarrollo de activaciones de mercadeo experiencial o BTL adopten ejecuciones precisas para cada grupo generacional. Los jóvenes responden a mensajes orientados al performance y la estética, mientras las audiencias mayores priorizan la estabilidad y la tradición de la marca corporativa.

Dinámicas transaccionales: el acelerador de hábitos

La formulación estratégica final debe abordar la alineación del patrocinio con el ciclo de negocio. Uno de los hallazgos con mayor incidencia para la gestión directiva indica que las temporadas de Mundial no instauran nuevos comportamientos de compra. Por el contrario, actúan como aceleradores de las fricciones transaccionales ya establecidas en la rutina del consumidor.

La proyección de demanda para el período del evento futbolístico refleja los patrones regulares: las actividades con mayor índice de activación corresponden a las transacciones del sector bancario (64 %), la adquisición en la categoría de moda y calzado (57 %) y el aprovisionamiento de cerveza (56 %). La presencia sostenida en la mente del consumidor de Bancolombia, Ara y Aguila corresponde en gran medida a su capacidad de facilitar operativamente el consumo en las horas previas o concurrentes a los partidos.

El documento de Brandstrat configura un estándar analítico para auditar el desempeño de la inversión en activos deportivos.

La integración corporativa eficiente en eventos de alta demanda requiere superar la exposición estática. Las áreas de comunicaciones y mercadeo enfrentan la obligación de resolver el rol funcional de la marca durante las transmisiones, de validar su legitimidad ante segmentos demográficos específicos y de trazar rutas precisas para que la recordación publicitaria derive en interacciones de consumo comprobables y medibles.

La agenda del CMO: entre la exposición global y la rentabilidad local

El Mundial de 2026 impone una dualidad estratégica: la gestión del cumplimiento regulatorio de la FIFA frente a la construcción de legitimidad cultural con la Selección Colombia. Mientras los socios globales integran tecnología en la médula del torneo, las marcas locales capitalizan la longevidad para transformar cada hogar en el estadio oficial.

La gestión de un patrocinio mundialista no es un bloque monolítico pues se divide por la naturaleza de los derechos adquiridos. Para los socios globales –como Motorola–, la operación se define por un rigor institucional que Luz Elena Muñoz García, su CMO, describe como un ejercicio de disciplina interna. Al ser “Socio Oficial de Tecnología”, la marca no solo busca visibilidad, sino una integración funcional: desde la renovación del VAR con sistemas de mapeo de 29 puntos corporales por jugador, hasta la creación de un ecosistema digital de navegación interna para los estadios en Norteamérica.

Esta escala global, sin embargo, impone límites a la agilidad táctica. “El uso de términos está reservado exclusivamente para patrocinadores, y el equipo ha tenido que aprender a filtrar cada idea a través de procesos globales que llegan hasta las sedes internacionales de FIFA”, dice Muñoz. Este rigor afectó incluso la selección de activos humanos; por ejemplo, la auditoría de la FIFA sobre perfiles como David Ospina como nuevo embajador de la marca fue exhaustiva para garantizar la ausencia de vínculos con sectores restringidos, como las casas de apuestas.

En el espectro local, la estrategia se desplaza de la regulación hacia la consistencia histórica. Para Mauricio Quintana Godoy, CMO de Homecenter y Sodimac –compañía que ha lanzado su campaña La casa de la Selección en época mundialista–, el valor no reside en “aparecer” durante el torneo, sino en la maduración de una unión de 15 años con la Selección. Esta longevidad otorga acceso a códigos de comunicación que las marcas no patrocinadoras no pueden replicar legítimamente: el uso de la indumentaria oficial, la imagen de los jugadores y la propiedad intelectual de la Federación.

Bajo el concepto Yo pongo la casa, Homecenter ha alineado su propósito de marca con la realidad del consumo: el 99 % de la audiencia verá el torneo desde su hogar. “El patrocinio tiene que ir evolucionando en la medida en que las marcas maduran; si no sirviera en ese camino de posicionamiento, me cuestionaría seguir como patrocinador”, subraya Quintana. Esta evolución se traduce en una preparación que inicia un año antes del evento, cierra planes de inversión en septiembre y activa el shopper marketing desde febrero, con gigantismo en tiendas y campañas de adecuación del hogar.

Por su parte, Álvaro de Luna, vicepresidente de mercadeo de Bavaria, refuerza que para Cerveza Aguila, el patrocinio es un activo que se “suda” desde las eliminatorias. La marca utiliza el Mundial no solo como un dinamizador comercial, sino como una plataforma de innovación para introducir nuevos segmentos, como Michelob Ultra. “No se trata de aparecer en el inicio, sino de generar un ecosistema que demuestre lo que representa la Selección más allá del fútbol”, resume De Luna, y destaca que los contenidos previos ya superan los 300 millones de visualizaciones orgánicas, lo que valida la tesis de que la conexión emocional precede a la transaccional.

Una vez que el balón rueda, la métrica de sentimiento debe converger con la data dura de negocio. Los CMO analizan cómo la fragmentación de pantallas y el comportamiento del “fanatismo fluido” obligan a estructurar arquitecturas de conversión que aseguren el ROI, independientemente del desempeño deportivo en la cancha.

La efectividad de un patrocinio hoy se mide por su capacidad de atravesar todo el embudo de ventas. John Morales Naranjo, gerente de marca e impacto país de Claro, que en 2026 es el “Patrocinador oficial de la transmisión” en Colombia, describe una arquitectura de full funnel donde la narrativa emocional del upper funnel (la conexión invisible con el país) se decanta en beneficios tangibles en el mid y lower funnel. Para Claro, la Selección es el vehículo para traccionar categorías específicas: televisores y smartphones 5G. “La gente ya no solo compra el televisor; compra el ecosistema. El Mundial se vuelve una oportunidad para incrementar ventas entre 20 % y 25 % dependiendo de la categoría”, detalla Morales.

Este enfoque transaccional se apoya en la exclusividad del contenido. Morales destaca que la ventaja competitiva radica en poseer lo que nadie más puede tener legalmente: “Ver a Lucho Díaz besar la camiseta o a James con la indumentaria oficial es un contenido único que solo pueden tener los patrocinadores oficiales. Ese acceso permite llevar la conversación desde el apoyo emocional hasta el tráfico en los Centros de Atención y Ventas (CAP)”.

Para Adidas, la gestión del retorno requiere blindar la marca contra la incertidumbre del resultado deportivo. Tom Vinkenvleugel, brand director de Adidas en Colombia, revela que la estrategia de comunicación y la distribución presupuestaria en cada etapa del embudo se definen meses antes; esto hace que el éxito comercial sea un proceso controlado y no una reacción al marcador. “El rendimiento de la Selección es el cherry on the cake (la cereza del pastel); esto puede llevarnos de buenos a memorables. Nos guiamos por brand consideration, market share y conversión”, aclara Vinkenvleugel. Para la marca alemana, incluso el ambush marketing se interpreta técnicamente como un indicador de que el posicionamiento está cumpliendo su objetivo, porque muestra que otras marcas ven lo que hacen y quieren sumarse no solo a la ola mundialista, sino a la ola de los líderes de categoría –como Adidas, líder indiscutible del mercado de moda deportiva en Colombia, con una cuota de mercado cercana a 22 % y una facturación superior a los 990.000 millones de pesos.

El tablero de control del CMO

En la fase de ejecución, los líderes de mercadeo le dijeron a P&M que, aparte del ROI y el ROAS [retorno de la inversión y retorno de la inversión publicitaria], monitorean los siguientes indicadores que combinan la salud de marca con la eficiencia operativa:

Sentimiento neto (net sentiment): crucial para marcas de servicios como Claro, para las que la volatilidad de la opinión pública se mitiga mediante la asociación con el orgullo nacional.

crucial para marcas de servicios como Claro, para las que la volatilidad de la opinión pública se mitiga mediante la asociación con el orgullo nacional. Engagement rate: Motorola duplica esta métrica tras la vinculación de embajadores locales, lo que eleva el share of search y la intención de compra.

Interacción en plataformas propias: Homecenter prioriza el crecimiento de su base de usuarios en su app y la medición del número de unidades en la canasta de compra (shopper marketing).

Motorola duplica esta métrica tras la vinculación de embajadores locales, lo que eleva el share of search y la intención de compra. Interacción en plataformas propias: Homecenter prioriza el crecimiento de su base de usuarios en su app y la medición del número de unidades en la canasta de compra (shopper marketing). Pride to own: esta métrica cuantitativa evalúa si el consumidor elige la marca por identidad y no por necesidad funcional.

Táctica directa: callouts de estrategia

Para cerrar este bloque de análisis, es necesario decantar los principios que rigen la narrativa estratégica en la operación diaria de los departamentos de mercadeo. Más allá de los grandes despliegues, la gestión de un patrocinio de alto impacto se fundamenta en criterios de decisión precisos y visiones de negocio muy claras. A continuación, los cinco líderes consultados definen en conceptos directos las hojas de ruta, prioridades y reglas de oro de un marketeer al desarrollar una estrategia de marca para el Mundial.

Mauricio Quintana, CMO de Homecenter. “La estrategia de la marca manda sobre el patrocinio; si no hay unión entre ambos, la inversión no funciona”.

“La estrategia de la marca manda sobre el patrocinio; si no hay unión entre ambos, la inversión no funciona”. Luz Elena Muñoz, CMO de Motorola. “La vertical digital es el punto de contacto para las nuevas generaciones; si no ven los 90 minutos, los enganchamos con juegos y contenido snackable”.

“La vertical digital es el punto de contacto para las nuevas generaciones; si no ven los 90 minutos, los enganchamos con juegos y contenido snackable”. John Morales, gerente de marca e impacto país de Claro. “El patrocinio debe compartir los valores de la marca. No se puede patrocinar algo que vaya en contra de la arquitectura de la compañía, porque la marca se desdibuja”.

“El patrocinio debe compartir los valores de la marca. No se puede patrocinar algo que vaya en contra de la arquitectura de la compañía, porque la marca se desdibuja”. Álvaro de Luna, VP de mercadeo de Bavaria. “Los meses previos al Mundial son más relevantes que el torneo en sí para calentar la conversación y dinamizar la categoría”.

“Los meses previos al Mundial son más relevantes que el torneo en sí para calentar la conversación y dinamizar la categoría”. Tom Vinkenvleugel, brand director de Adidas en Colombia. “Buscamos un balance en el funnel para maximizar la presencia de marca cuando sea estratégicamente conveniente, apoyados en nuestra red de partners y creadores”.

Las reglas del juego: derecho marcario y los límites del ambush marketing

El Mundial de la FIFA no es solo un ecosistema de audiencias, sino un complejo entramado de propiedad intelectual. Comprender la frontera entre el uso informativo y la explotación de reputación ajena es la clave para que las marcas no patrocinadoras capitalicen la conversación sin enfrentar procesos judiciales o el retiro inmediato de sus campañas.

En el mercadeo deportivo, la libertad creativa termina donde empieza el derecho de exclusiva. A los patrocinadores oficiales, el pago de una membresía global o regional les otorga el “derecho de arena”: el uso de logos, acceso a jugadores y presencia en activos físicos. Sin embargo, para el resto de las marcas, el terreno es pantanoso. Juan Sebastián González, abogado senior del área de propiedad intelectual en Posse Herrera Ruiz, advierte que el éxito de una campaña de “emboscada” (ambush marketing) depende de su transparencia ante el consumidor.

La anatomía del derecho: ¿Qué es marca y qué es diccionario?

Uno de los debates más recurrentes en las agencias es el uso de la terminología oficial. Según González, la clave reside en la forma y el contexto. “Nadie puede monopolizar la palabra mundial en abstracto, porque es una definición de diccionario. Si se usa de manera informativa, como ʻesta marca apoya al equipo en el Mundialʼ, el riesgo es bajo, pero si se utiliza el logo o la expresión en mayúsculas sostenidas (ʻEL MUNDIALʼ), se entra en el terreno del uso no autorizado de una marca registrada”, puntualiza Sebastián.

Lo mismo sucede con la Selección. Mientras que “Selección Colombiana de Fútbol” es una marca protegida por la Federación, el término “Selección” por sí solo es de uso común. No obstante, el blindaje legal no es absoluto: el uso de términos genéricos puede derivar en casos de competencia desleal si la marca se presenta falsamente como patrocinadora, para explotar la reputación del activo deportivo en beneficio propio.

El blindaje en la era de los influenciadores

Con el auge de los creadores de contenido, la responsabilidad legal de las marcas se ha vuelto más compleja. En este Mundial, las empresas son solidarias por los errores de sus influenciadores. “Si un creador publica una pieza con una marca registrada de la FIFA junto al logo de un anunciante no patrocinador, la reclamación e indemnización recaerán directamente sobre la compañía”, advierte el abogado.

Para mitigar este riesgo, el experto de Posse señala que el blindaje contractual es innegociable. Los contratos deben exigir la aprobación previa de cada pieza (clearance) e impedir el uso de música sin derechos, camisetas oficiales o logos de terceros. Además, bajo el principio de transparencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los influenciadores están obligados a declarar el contenido como patrocinado, para evitar sanciones por publicidad engañosa.

Derechos de imagen y gestión de talento individual

Un frente de batalla común es el patrocinio individual de jugadores. Aquí, la debida diligencia (due diligence) es la única defensa del anunciante. Es imperativo verificar que el jugador no tenga acuerdos de exclusividad que choquen con la categoría de la marca.

Por esta razón técnica, vemos grandes producciones donde los futbolistas no visten la indumentaria oficial de sus selecciones. “Se hace así para no infringir los derechos del fabricante de la indumentaria ni los de la Federación. Se debe ser extremadamente riguroso con los do's and don'ts contractuales del jugador con su club y su selección antes de rodar cualquier spot”, añade Sebastián.

Riesgos y sanciones: la tarjeta roja judicial

El régimen sancionatorio en Colombia es severo y ágil. Si la FIFA o la Federación detectan una infracción, las acciones pueden escalar rápidamente desde una carta de reclamo (Cease and Desist) hasta medidas cautelares. En nuestro país, un juez puede ordenar el retiro inmediato de una pieza publicitaria del aire antes de iniciar un proceso formal, si se demuestra una vulneración inminente de derechos.Para González, el error más costoso es la inmediatez: “A veces, el hambre por las tendencias de redes sociales empuja a las agencias a publicar sin chequear. Saltarse una hora de revisión legal puede ser la diferencia entre una campaña viral y una demanda millonaria. En el Mundial, el negocio se maneja con responsabilidad o no se maneja”.

Guía de supervivencia legal (checklist para no patrocinadores)

Uso informativo: utilice referencias al evento de forma netamente descriptiva y en minúsculas. Evite el logo oficial y la expresión “FIFA World Cup”.

Indumentaria: no utilice camisetas oficiales ni logos de la Federación en su comunicación visual.

Derechos de imagen: asegure contratos de cesión de imagen para cada jugador o figura que aparezca en sus piezas.

Agotamiento del derecho: usted puede regalar productos originales de la Selección (comprados lícitamente), pero no puede usarlos para simular un vínculo de patrocinio inexistente.

Claridad al consumidor: evite términos como “aliado oficial” o “socio de la selección”. La transparencia es su mejor defensa contra la competencia desleal.

Casas de apuestas: si opera en esta categoría, verifique su registro ante la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) y el cumplimiento de las resoluciones de publicidad vigentes para evitar sanciones penales.

El nuevo esquema táctico del mercadeo deportivo

Este especial permite concluir que el éxito en el Mundial 2026 no será una cuestión de presupuesto, sino de arquitectura estratégica. Tras cruzar la data exclusiva de Brandstrat, la visión operativa de los CMO y el marco legal de Posse Herrera Ruiz, se hacen evidentes tres desplazamientos fundamentales en la industria que redefinen cómo se gana la copa de la relevancia de marca:

1. De la exposición masiva a la apropiación simbólica

La primera gran conclusión es el fin de la era de los impactos visuales pasivos. Como demuestra el estudio de Brandstrat, marcas que no son patrocinadoras oficiales logran capturar cuotas de asociación mental superiores a las marcas con derechos comprados, simplemente por la coherencia de sus códigos de comunicación. El reto para los anunciantes en este ciclo no es vestirse de fútbol, sino lograr la apropiación. Mientras que la exhibición es un derecho que se paga, la pertenencia es una legitimidad que se construye. El éxito se medirá por la capacidad de las marcas para pasar de ser un logo en la pantalla a un componente orgánico del ritual de consumo, ya sea en el estadio o, como lo planteó Homecenter, en la sala de la casa.

2. La tensión entre el manual global y el pulso local

El especial revela una tensión operativa: el compliance contra la agilidad. Por un lado, socios globales como Motorola y Adidas operan bajo un rigor reglamentario que asegura la protección del activo FIFA, pero que ralentiza la capacidad de respuesta en un entorno de redes sociales que demanda inmediatez. Por otro lado, los patrocinadores locales de la Selección Colombia apuestan por la mística y la conexión emocional, y se mueven en un terreno de mayor libertad creativa pero de alta saturación. La conclusión para la gerencia es clara: la ventaja competitiva en 2026 residirá en la agilidad reglamentada. Ganarán las marcas que logren integrar el rigor del derecho marcario en su proceso creativo desde el día cero, para evitar que la revisión legal sea un freno y convertirla en un blindaje de su inversión.

3. El ROI como resultado de un ecosistema, no de un partido

El Mundial 2026 consolida el modelo de full funnel aplicado al deporte. Ya no se trata de una campaña aislada; es un ecosistema que comienza meses antes de la inauguración. La data aportada por los CMO confirma que este evento actúa como un acelerador de hábitos preexistentes: no crea nuevos compradores, sino que potencia las transacciones de quienes ya confían en la marca. El retorno de inversión (ROI) será, por tanto, una métrica de resistencia y consistencia. En este mercado de “fanatismo fluido” y atención fragmentada, la victoria no se declara con el pitazo final del último partido, sino en la capacidad de la marca para retener ese incremento de engagement y conversión una vez se disipe la euforia deportiva.

Este informe no solo es una radiografía del momento; es una hoja de ruta para entender que, en el mercadeo de alta competencia, la táctica es la visibilidad, pero la estrategia es, irrevocablemente, la coherencia.