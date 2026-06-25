Los colombianos eligieron el nuevo logo de Inter Rapidísimo. El Mundial fue el escenario para presentarlo

Este anuncio da continuidad a las exitosas colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y refuerza el compromiso común con el deporte y la participación comunitaria.

Inter Rapidísimo, una de las empresas de logística, mensajería y paquetería más grandes de Colombia, se une como colaborador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con esta alianza, la compañía reafirma su apuesta por uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y su compromiso de acercar a los aficionados colombianos a la emoción del torneo.

La iniciativa refleja el propósito de la marca de apoyar la participación comunitaria y contribuir al crecimiento continuo del fútbol en Colombia, aprovechando el poder de este deporte para unir a las personas.

A lo largo del torneo, Inter Rapidísimo desarrollará campañas promocionales, activaciones especiales y experiencias diseñadas para conectar con la comunidad futbolística del país.

Vale la pena resaltar que la relación entre ambas organizaciones no es nueva. Inter Rapidísimo hizo historia al convertirse en la primera empresa colombiana nombrada colaborador regional oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en la edición de 2022 y, posteriormente, amplió su presencia internacional con la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™.

Respecto a la unión, Nick Brown, director de la Subdivisión de Colaboraciones Comerciales de la FIFA, afirma que: “Nos enorgullece seguir reforzando nuestra colaboración con Inter Rapidísimo, una empresa que comparte la visión de la FIFA de motivar y conectar a las personas a través del poder del fútbol.

Además, resaltó que la trayectoria, presencia permanente y liderazgo de Inter Rapidísimo en el mercado son clave para llevar la emoción de la Copa Mundial de la FIFA cada vez más cerca de los aficionados colombianos.

Por su parte, Isaac Chaparro, vicepresidente estratégico de Inter Rapidísimo, afirma: “ Volver a formar parte de la Copa Mundial de la FIFA es un motivo de gran orgullo para nosotros. Como empresa colombiana que somos, vemos de primera mano cómo el fútbol une a las personas y conecta a distintas comunidades del país. Esta colaboración refleja nuestro compromiso de acercar a los aficionados aún más a este deporte”.

Con el torneo ya en marcha, Inter Rapidísimo hace parte de la mayor celebración del fútbol mundial. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ reúne por primera vez a 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Como colaborador oficial del torneo en Colombia, la compañía fortalece su presencia en una de las plataformas deportivas más relevantes del planeta y continúa consolidando una relación que la ha convertido en una de las marcas colombianas con mayor protagonismo dentro del ecosistema FIFA.

También le puede interesar: Tres nuevos leones para Colombia en Cannes Lions 2026