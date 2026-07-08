Regresa el Tour Salva Tu Piel 2026: Chequeos gratuitos contra el cáncer de piel en Colombia

La iniciativa de La Roche-Posay, en alianza con la Liga Colombiana Contra el Cáncer y Farmatodo, ofrecerá chequeos gratuitos de lunares en diferentes regiones del país. En su edición anterior realizó más de 3.000 chequeos dermatológicos, identificó más de 350 casos de riesgo y facilitó más de 200 biopsias para pacientes con hallazgos sospechosos.

En el marco del Día Mundial de la Salud de la Piel (8 de julio) y en un contexto donde el melanoma continúa siendo uno de los cánceres de piel más agresivos, La Roche-Posay hace un llamado a fortalecer la prevención y la detección temprana. Aunque representa cerca del 5 % de los cánceres de piel, el melanoma es responsable de más del 80 % de las muertes asociadas a esta enfermedad debido a su alta capacidad de propagación.

Según cifras del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN 2022), en América Latina y el Caribe se estimaron 20.278 casos nuevos de melanoma de piel (tasa de incidencia ajustada de 2,6 por 100.000 habitantes), de los cuales 1.773 casos nuevos son en Colombia (tasa de incidencia ajustada de 2,6 por 100.000 habitantes)1.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, para el periodo 2017-2021 se estima que en el país se presentaron 1.103 casos nuevos anuales de melanoma de piel, con tasas de incidencia de 2,1 casos por cada 100.000 mujeres y 1,7 casos por cada 100.000 hombres2.

Frente a este panorama, y en un país que recibe radiación solar constante durante todo el año por su ubicación ecuatorial, La Roche-Posay presenta una nueva edición del Tour Salva Tu Piel, la jornada gratuita de chequeo de lunares que recorrerá distintas regiones de Colombia entre julio y agosto de 2026 para promover la prevención y la detección temprana del cáncer de piel.

En el marco de esta conmemoración, la iniciativa, desarrollada junto a la Liga Colombiana Contra el Cáncer e incorporando este año a Farmatodo como aliado estratégico, busca acercar valoraciones dermatológicas gratuitas, educación sobre fotoprotección y orientación especializada a miles de colombianos. Gracias a esta alianza, el Tour amplía su capacidad para acercar la prevención a más personas a través de nuevos puntos de atención y espacios de fácil acceso para la comunidad.

Durante la edición 2025, el Tour Salva Tu Piel realizó más de 3.000 chequeos dermatológicos en nueve ciudades de Colombia, identificó más de 350 casos de riesgo y facilitó más de 200 biopsias gratuitas para pacientes con hallazgos sospechosos, contribuyendo a acelerar los procesos de diagnóstico y aumentar las posibilidades de tratamiento oportuno.

Estos resultados hacen parte de un esfuerzo regional liderado por La Roche-Posay, que en 2025 benefició a más de 85.000 personas en América Latina mediante jornadas gratuitas de revisión realizadas junto con gobiernos locales y organizaciones aliadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, acercando el diagnóstico oportuno a miles de personas sin barreras de acceso.

"La prevención sigue siendo la herramienta más poderosa frente al cáncer de piel. Con Salva Tu Piel buscamos acercar información, educación y acceso a chequeos dermatológicos gratuitos para que más personas puedan identificar señales de alerta a tiempo y adoptar hábitos de protección solar todos los días", afirmó Sandra Malca, Marketing director La Roche Posay & CERAVE para Centroamérica y Región Andina.

Por su parte, el Dr. Wilson Cubides, director ejecutivo de La Liga Contra el Cáncer afirmó: "En el cáncer de piel, el tiempo hace la diferencia. Detectar una lesión en sus etapas iniciales puede aumentar significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso y mejorar el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, para lograrlo es fundamental acercar la prevención y la detección temprana a las personas, especialmente a comunidades donde el acceso a especialistas puede ser limitado. Desde la Liga Colombiana Contra el Cáncer creemos que iniciativas como el Tour Salva Tu Piel son un ejemplo de cómo la articulación entre diferentes actores permite llevar educación, valoración médica y una ruta de atención oportuna a quienes más lo necesitan".

La ruta 2026 llegará a Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y Providencia, donde equipos de dermatólogos realizarán valoraciones gratuitas de lunares y lesiones sospechosas, brindarán orientación sobre hábitos de protección solar y ayudarán a identificar oportunamente posibles signos de cáncer de piel.

En Colombia, la exposición a la radiación ultravioleta es una realidad permanente. Debido a su ubicación sobre la línea ecuatorial, el país recibe altos niveles de radiación solar durante todo el año, especialmente en regiones como el Caribe y los valles andinos. Además, ciudades de gran altitud, como Bogotá, registran índices de radiación UV muy altos durante varios meses, lo que aumenta el riesgo de desarrollar lesiones en la piel y hace aún más importante adoptar hábitos de fotoprotección y realizar revisiones periódicas.

En este contexto, la detección temprana juega un papel fundamental para reducir el impacto del cáncer de piel. "El cáncer de piel puede detectarse tempranamente si las personas conocen las señales de alerta y realizan controles periódicos. Cambios en el tamaño, forma o color de un lunar deben ser evaluados por un especialista. Iniciativas como Salva Tu Piel permiten acercar la dermatología preventiva a miles de personas y generar conciencia sobre una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas probabilidades de tratamiento exitoso", explicó Eduardo Rivera, dermatólogo aliado de La Roche-Posay.

Durante las jornadas, que se realizarán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., los asistentes podrán acceder sin costo a una valoración dermatológica de lunares, recibir orientación sobre protección solar y conocer herramientas para identificar señales de alerta mediante el método ABCDE. El recorrido 2026 incluirá las siguientes ciudades, fechas y puntos de atención:

Ruta Tour Salva Tu Piel 2026

Bogotá:

11 de julio y 12 de julio – Farmatodo Salitre McDonald's (Carrera 68B No. 24A-30)

21 de agosto – Farmatodo Galerías (Calle 53 No. 20-11)

23 de agosto - Farmatodo Chía (Km 2 vía Chía–Cajicá)

Ibagué:

16 y 17 de julio – Farmatodo Vergel (Cra. 20 #23-353, Lote 7A-4B)

Bucaramanga:

23 y 24 de julio – Farmatodo Altos de Cabecera (Calle 44 entre carreras 35 y 36)

Cúcuta:

30 y 31 de julio – Farmatodo Av. Cero (Av. Cero #11-29)

Providencia:

15 y 16 de agosto – Institución Educativa Juní Pueblo Viejo.

Recomendaciones generales para prevenir el cáncer de piel:

El daño de los rayos solares en las células de la piel es acumulativo y sus efectos pueden aparecer años o décadas después. La mayoría de los casos se diagnostican en edad adulta, pero la exposición solar comienza desde la infancia, siendo mayor en las dos primeras décadas de vida, cuando los niños y adolescentes realizan actividades al aire libre, muchas veces en las horas de mayor radiación UV.

Para proteger la piel, Eduardo Rivera, dermatólogo aliado de La Roche Posay recomienda:

Aplicar a diario protector solar de amplio espectro, en cantidad suficiente, al menos 20 minutos antes de la exposición al sol, y reaplicarlo después de sudar, bañarse y cada 3 horas.

Usar sombreros, gafas y ropa que cubra adecuadamente brazos y piernas.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

No usar cámaras de bronceo.

Hay que recordar que una sola insolación con ampollas en la niñez o adolescencia duplica el riesgo de melanoma en la edad adulta.

Realizar un autoexamen mensual siguiendo el método ABCDE, disponible en www.ligacancercolombia.org y www.laroche-posay.co/event/salva-tu-piel-melanoma para identificar cambios sospechosos en la piel.

Con esta nueva edición, La Roche-Posay, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y Farmatodo reafirman su compromiso con la prevención y la detección temprana del cáncer de piel, acercando educación y acceso a chequeos dermatológicos gratuitos en distintas regiones del país. La invitación es clara: proteger la piel, reconocer las señales de alerta y realizar controles periódicos puede marcar la diferencia.