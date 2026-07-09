Liid celebra su primer año con 3 reconocimientos en los Premios Latam Digital 2026

La firma obtuvo dos premios y una mención de honor en los premios Latam Digital 2026 por el desarrollo de proyectos de alto impacto desarrollados para Puerto Aguadulce, Naturgas y Brinsa.

Un año después de presentar oficialmente su evolución como Liid Comunicación & Creatividad, la agencia enmarcó su primer aniversario con un hito histórico para el sector: se convirtió en la única firma colombiana galardonada con tres premios en la 13a. Edición de los Premios Latam Digital 2026 by Interlat.

Los reconocimientos destacaron tres proyectos que demuestran cómo la comunicación estratégica apalancada en tecnología puede transformar indicadores de negocio.

Uno de los galardones fue otorgado a Ciberguardianes, iniciativa desarrollada junto a Puerto Aguadulce, que obtuvo el segundo lugar en la categoría Cultura de Ciberseguridad en Organizaciones. La estrategia creó un ecosistema físico, digital e interactivo para fortalecer las capacidades de prevención y protección digital dentro de la compañía, impactando a más de 600 colaboradores, formando a 240 personas y logrando que 284 participantes completaran exitosamente los desafíos propuestos.

La agencia también fue reconocida por la campaña #GraciasAlGasNatural, apoyada por Naturgas, una iniciativa ciudadana que amplió la conversación sobre el papel del gas natural en el desarrollo energético del país y logró conectar con nuevas audiencias. La agencia indica que esta estrategia alcanzó a más de 25 millones de personas, generó más de 19 millones de visualizaciones y superó los 2 millones de interacciones.

Por su parte, el proyecto Mensajes de Vida, realizado junto a Brinsa, recibió una mención de honor por su capacidad de integrar inteligencia artificial y comunicación preventiva para fortalecer la cultura de seguridad industrial. La iniciativa permitió visibilizar las consecuencias de los actos inseguros desde una perspectiva humana y contribuyó al logro de un resultado excepcional para la organización: cero accidentes e incidentes registrados durante 2025.

“Cuando presentamos Liid hace un año, hablamos de una firma capaz de integrar creatividad, estrategia y tecnología para resolver desafíos de comunicación. Hoy estos reconocimientos validan nuestra visión y nos demuestran que las ideas tienen valor real cuando generan resultados tangibles para las organizaciones y las personas”, afirmó Juan David Sánchez Peñarete, fundador y director de Liid Comunicación & Creatividad.

Un segundo año con tracción global

Más allá de los galardones, este primer año ha permitido consolidar a Liid como una agencia colombiana con visión internacional. Además de ser la única firma del país en el Global Health Marketing & Communications (GHMC) -la mayor red mundial independiente de comunicación y marketing especializada en salud, con presencia en más de 70 países-, la compañía ha fortalecido su presencia en Latinoamérica y Estados Unidos, acompañando a organizaciones y marcas mediante estrategias que integran comunicación, creatividad, innovación y tecnología en México, USA y Chile.

Como parte de su modelo creativitech (creatividad + tecnologIA), Liid ha incorporado capacidades avanzadas de investigación y análisis a través de estudios de mercado potenciados por inteligencia artificial, desarrollados junto a su aliado estratégico NextMinder en Estados Unidos. Esta alianza permite a las organizaciones acceder a información estratégica de forma más ágil para la toma de decisiones y la identificación de oportunidades de crecimiento.

Esta capacidad de conectar lo local con tendencias globales le ha permitido asumir retos de gran relevancia, como su actual rol de agencia aliada para la estrategia "Unimos energías para el cambio" del Consejo Mundial de la Energía en Colombia (World Energy Council capítulo Colombia). Esta iniciativa promueve el diálogo entre los distintos actores del sector energético para impulsar una transición energética responsable, acelerar acciones frente al cambio climático y visibilizar proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible. A través de ella, Liid aporta su experiencia para conectar organizaciones, movilizar conversaciones y fortalecer el entendimiento de uno de los desafíos más importantes para el futuro del planeta.

www.liidcc.com

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