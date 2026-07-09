Así será el Ranking de las 300 empresas de la comunicación de P&M en 2026

Cada año, P&M elabora este informe que destaca a las compañías líderes del ecosistema de las comunicaciones y sus nueve subsectores. Esta edición estrena una estructura editorial de tres capas para pasar de la foto de las cifras a la lectura del negocio.

Desde 2008, P&M realiza un balance empresarial anual del sector de la comunicación a través del Ranking de las 300 empresas de la comunicación. Se trata del único ejercicio de su tipo en la industria colombiana, construido sobre datos financieros verificados y sobre un histórico de más de 15 años que permite entender no solo quién lidera, sino cómo se está transformando el negocio.

Y esa es, precisamente, la apuesta de la edición 2026: el valor del ranking no está en decir quién va primero, sino en explicar los fenómenos de negocio que están redefiniendo la industria. Para lograrlo, esta edición se organiza en tres capas de contenido.

Primera capa: Los datos verificados

La base del ranking siguen siendo las tablas: el listado de las 300 empresas del sector, ordenadas según sus ingresos operacionales o ventas, y el ranking de cada uno de los nueve subsectores de la comunicación. Esta capa se acompaña de una pieza editorial sobre la metodología, que explica cómo se recogen los datos, cómo se verifican y por qué son confiables.

Las fuentes de información, en orden de prioridad, son los estados financieros que las empresas del sector le hacen llegar a P&M como respuesta a la convocatoria pública que la revista abre cada año, y los reportes de estado de resultados integral (ERI) y estado de situación financiera (ESF) que las compañías envían a la Superintendencia de Sociedades, por obligación, o a las Cámaras de Comercio, para renovar su matrícula mercantil. Las cifras del Ranking P&M se publican en millones de pesos.

Segunda capa: La narrativa de negocio del año

. La pregunta que guiará el análisis editorial es: ¿Qué fenómenos de negocio está revelando el ranking? El trabajo se estructura en cinco frentes de análisis.

1. Contexto macro: el año en que operó la industria. Antes de hablar de empresas hay que hablar del terreno. Una pieza situará los resultados del ranking en su contexto: el comportamiento de la economía, la evolución de la inversión publicitaria total, la dinámica del consumo y los hechos coyunturales que movieron el gasto de los anunciantes, desde ciclos electorales y eventos deportivos hasta cambios regulatorios y tasas de cambio. .

2. Los grandes movimientos del año: Quiénes suben, quiénes bajan, qué segmentos ganan peso y cuáles lo pierden. No se trata de repetir la tabla en texto, sino de identificar los cuatro o cinco movimientos que definen el año, el ascenso de una categoría, la caída de otra, una fusión que reordenó posiciones, la salida de un jugador histórico, y explicar qué pasó y por qué importa.

3. Los atípicos: crecimientos que piden explicación. El equipo editorial de P&M detectará en los datos las empresas con crecimientos (o caídas) muy por encima de lo normal para su segmento, seleccionará los casos más reveladores y hará reportería sobre cada uno: ¿El crecimiento viene de ganar cuentas grandes, de diversificar servicios, de exportar, de una adquisición, de un nicho nuevo? El criterio de selección no es el tamaño de la empresa, sino lo que su caso enseña sobre hacia dónde va la industria. Aquí es donde el ranking deja de ser una foto y se vuelve una historia.

4. Nuevos modelos de negocio y categorías emergentes. Qué tipos de empresa están apareciendo en el ranking que hace tres años no existían o no eran relevantes: estudios de contenido, empresas de influencer marketing, consultoras de datos, retail media, productoras especializadas o servicios de inteligencia artificial aplicada al marketing. La pregunta editorial es si las categorías tradicionales siguen describiendo bien la industria o si el mapa está cambiando. Este frente conecta con el tema transversal de la IA: más que una nota aparte, se trata de rastrear en los datos y la reportería dónde la inteligencia artificial ya está cambiando modelos de negocio, estructuras de costos y oferta de servicios.

5. Locales vs. holdings: la estructura de propiedad del sector. Una comparación del desempeño agregado de las empresas independientes locales frente a las filiales de grupos multinacionales: crecimiento, participación en los ingresos totales del ranking y presencia en los primeros lugares por segmento. Es una historia de identidad de la industria que solo P&M puede contar con datos verificados, y una de las que más conversación generan entre los propios protagonistas.

Tercera capa: la mirada histórica

El histórico acumulado del ranking permite una comparación que ninguna otra fuente puede ofrecer. Esta edición la aborda en dos piezas puntuales, construidas sobre tres momentos: 2019, 2021 y 2025. La primera compara la estructura del sector antes y después de la pandemia: tres fotos que muestran cómo cambió el mapa. La segunda sigue la participación agregada de las empresas locales frente a las multinacionales en esos mismos tres puntos: un solo gráfico, una historia potente.

Los nueve subsectores del ranking

Los listados se clasifican en nueve subsectores, en razón del tipo de servicios de mercadeo y comunicaciones que proveen:

Medios de comunicación: compañías que se dedican al posicionamiento de sus propios canales y plataformas de información, entretenimiento o contenidos. Diferenciamos un medio de una plataforma (como una red social) en que el primero produce contenido con su propio sello.

compañías que se dedican al posicionamiento de sus propios canales y plataformas de información, entretenimiento o contenidos. Diferenciamos un medio de una plataforma (como una red social) en que el primero produce contenido con su propio sello. Agencias: las que proveen los servicios integrales estratégicos de comunicación e influyen en las decisiones de las marcas sobre los demás proveedores.

las que proveen los servicios integrales estratégicos de comunicación e influyen en las decisiones de las marcas sobre los demás proveedores. Agencias de productos y servicios relacionados con la promoción y activación (promo y activación): compañías enfocadas en construir marca y llevar al consumidor a la acción. Según la referencia de la Association of National Advertisers (ANA) de Estados Unidos, única entidad en producir un documento oficial que estudia este subsector, aquí se agrupan seis disciplinas de mercadeo: relacional, experiencial, promocional, de retail, de contenidos y de influenciadores.

compañías enfocadas en construir marca y llevar al consumidor a la acción. Según la referencia de la Association of National Advertisers (ANA) de Estados Unidos, única entidad en producir un documento oficial que estudia este subsector, aquí se agrupan seis disciplinas de mercadeo: relacional, experiencial, promocional, de retail, de contenidos y de influenciadores. Servicios y plataformas digitales: empresas que se enfocan en potenciar las funciones de las plataformas digitales que administran (search, interacción, display, etc.). La mayoría de sus contenidos son producidos por usuarios o terceros.

empresas que se enfocan en potenciar las funciones de las plataformas digitales que administran (search, interacción, display, etc.). La mayoría de sus contenidos son producidos por usuarios o terceros. Agencias de medios y comercializadoras: compañías expertas en la comercialización de espacios en diferentes medios y plataformas de comunicación e innovación en medios.

compañías expertas en la comercialización de espacios en diferentes medios y plataformas de comunicación e innovación en medios. Producción audiovisual: productoras de comerciales y contenidos audiovisuales.

productoras de comerciales y contenidos audiovisuales. Out of Home: compañías enfocadas en la disposición, comercialización de espacios y producción para el mobiliario o los dispositivos digitales situados fuera de los hogares que entran en contacto con el consumidor.

compañías enfocadas en la disposición, comercialización de espacios y producción para el mobiliario o los dispositivos digitales situados fuera de los hogares que entran en contacto con el consumidor. Investigación: compañías especializadas en estudiar el mercado y el entorno para identificar insights.

compañías especializadas en estudiar el mercado y el entorno para identificar insights. Relaciones públicas: compañías enfocadas en el mantenimiento de la buena reputación de las empresas y sus relaciones con los medios y los actores sociales, económicos, políticos, entre otros.

Cómo participar

La convocatoria para enviar los estados financieros ya finalizó. Sin embargo, las agencias y compañías que quieran más información sobre cómo tener presencia en una edición única haga clic en este enlace https://marketing.revistapym.com.co/ranking-2026-comercial