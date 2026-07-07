Cinco recomendaciones para preparar el hogar durante el Mundial

Con el mundial de fútbol de 2026, muchas personas preparan sus hogares para recibir familiares y amigos durante las transmisiones de los partidos. En este contexto, la organización de los espacios y la adecuada conservación de alimentos adquieren un papel importante para facilitar las reuniones y evitar desperdicios.

Pensando en ello, expertos de Mabe, consideran que una adecuada planificación del refrigerador, la distribución de los alimentos y el uso eficiente de los electrodomésticos pueden contribuir a que las reuniones sean más prácticas durante el torneo. Estas son las principales recomendaciones:

Organice el refrigerador según la frecuencia de consumo. Ubicar bebidas, snacks y alimentos de mayor uso en lugares de fácil acceso ayuda a reducir la apertura constante de la puerta y favorece una temperatura más estable al interior del refrigerador.

Planifique las compras con anticipación. Si la idea es evitar filas o compras de última hora, resulta conveniente adquirir algunos productos con tiempo. Según la compañía, tecnologías como Total Fresh Flow favorecen una circulación de aire más eficiente dentro del refrigerador, lo que ayuda a conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

Priorice la distribución interna antes que el tamaño. Más allá de la capacidad total del electrodoméstico, una buena organización del espacio facilita almacenar bebidas, ingredientes y alimentos para varias personas sin sacrificar comodidad.

Destine un espacio para snacks y bebidas. Tener los productos de mayor consumo organizados en un mismo lugar reduce los desplazamientos hacia la cocina y facilita la dinámica de las reuniones durante los partidos.

Considere la eficiencia energética. Mabe señala que su tecnología Home Energy Saver puede alcanzar ahorros de hasta el 67 % en consumo de energía, además de optimizar el espacio disponible dentro del refrigerador y complementar sistemas de conservación como Total Fresh Flow.

"Hoy el entretenimiento también transforma la manera en que las personas usan y viven sus hogares. Por eso los consumidores buscan soluciones que les ayuden a optimizar tiempos, conservar alimentos y facilitar experiencias para compartir. Entender estas dinámicas es fundamental para desarrollar tecnologías alineadas con las necesidades reales de las familias", afirmó Juan Zabala, gerente general de Mabe Colombia.

De acuerdo con la empresa, la evolución del hogar responde a espacios cada vez más multifuncionales, en los que convergen el entretenimiento, la practicidad y la convivencia, especialmente durante eventos deportivos de gran convocatoria como el Mundial.