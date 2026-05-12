Estudio revela que el Mundial 2026 cambiará la forma en que las marcas construyen relevancia

El 90% de los aficionados consume contenido más allá del partido, consolidando un ecosistema donde las marcas compiten por relevancia en toda la experiencia del fan.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo será la más grande de la historia, también marcará un punto de inflexión en la forma en que las marcas participan en grandes eventos globales. En este momento digital, donde se compite por la atención, la visibilidad dejará de ser suficiente para construir relevancia.

Así lo revela el más reciente estudio de Findasense, que analiza el comportamiento de las audiencias, la evolución del consumo de contenido y las dinámicas culturales que rodean el torneo.

De acuerdo con el análisis, la conversación global sobre el Mundial ya supera los 10 millones de menciones y 1.000 millones de interacciones, anticipando un evento con niveles de exposición sin precedentes.

No solo es aparecer, es entender el contexto

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el Mundial dejó de ser un evento centrado únicamente en el partido para convertirse en un ecosistema de contenido, conversación y experiencias.

Actualmente, el 90% de los aficionados consume contenido más allá del juego, incluyendo clips, redes sociales, creadores y espacios de interacción en tiempo real.

Esto implica que las marcas ya no compiten solo por visibilidad en transmisión, sino por relevancia dentro de todos los momentos que rodean la experiencia del fan. De hecho, el 61% de los aficionados afirma que ha aumentado su consumo de deportes gracias a plataformas digitales, evidenciando un cambio estructural hacia experiencias más fragmentadas, sociales y bajo demanda.

El estudio señala que, en este nuevo contexto, las marcas más relevantes no serán necesariamente las más visibles, sino aquellas capaces de resolver fricciones reales en la experiencia del consumidor.

Aspectos como facilitar la movilidad, mejorar el acceso a la información, acompañar el consumo social del evento o integrarse de forma natural en la conversación digital se convierten en factores clave para construir conexión.

“Estamos frente a un cambio estructural. Las marcas ya no compiten por aparecer en los momentos de mayor audiencia, sino por ser relevantes dentro de la experiencia completa del fan. La Copa Mundial de Fútbol 2026 va a evidenciar qué compañías logran convertir datos en decisiones y experiencias concretas para las personas”, afirmó Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas.

Una audiencia más participativa y exigente

El análisis identifica cuatro grandes espacios donde las marcas pueden generar valor real durante el La Copa Mundial de Fútbol:

1. Resolver la experiencia, no solo comunicarla: desde movilidad, itinerarios, consumo, hasta información útil en tiempo real. Las marcas que simplifiquen la experiencia del fan ganarán relevancia sobre las que solo buscan visibilidad.

2. Diseñar para el consumo social del fútbol: el Mundial se vive en grupo: casas, bares, restaurantes y espacios públicos. Activaciones como watch parties, kits para ver partidos o experiencias compartidas tienen mayor impacto que la pauta tradicional.

3. Entrar en la conversación en tiempo real: la segunda pantalla es hoy parte del partido. Contenidos reactivos, dinámicas en vivo, predicciones o interacción durante los juegos permiten a las marcas integrarse de forma natural en la conversación.

4. Pensar global, ejecutar local: aunque es un evento global, la experiencia es profundamente local. Adaptar contenidos, activaciones y propuestas a cada ciudad o cultura es clave para conectar.

Además, el 60% de los aficionados declara sentir un fuerte orgullo nacional durante los partidos, lo que refuerza el carácter emocional y cultural del torneo y abre oportunidades para las marcas que logren conectar con identidad, pertenencia y comunidad.

El informe también destaca que el consumidor actual tiene un rol mucho más activo en la experiencia del Mundial. Además de ser un espectador, participa, comenta, comparte y construye conversación en tiempo real. Este comportamiento aumenta el nivel de exigencia hacia las marcas, especialmente en un contexto donde el torneo también estará atravesado por temas como accesibilidad, costos y tensiones sociales.

En este escenario, las marcas que no logren integrarse de manera auténtica y coherente corren el riesgo de ser percibidas como oportunistas o irrelevantes.

Porque, más allá de la visibilidad, el verdadero reto será convertirse en parte de la experiencia.

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