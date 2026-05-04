La visión artística que redefine el hogar contemporáneo en Colombia

TCL, líder global en pantallas ultragrandes y tecnología Mini LED, anuncia oficialmente la llegada al mercado colombiano del A400Pro NXTVision.

Este modelo no es solo un televisor, sino una pieza de diseño disruptiva que busca liderar el segmento premium, fusionando la innovación tecnológica con una propuesta estética sin precedentes.

Estética de vanguardia el televisor como lienzo: Diseñado para usuarios que buscan que la tecnología sea una extensión de su estilo personal, el A400Pro NXTVision transforma cualquier sala en una galería de arte:

Diseñado para usuarios que buscan que la tecnología sea una extensión de su estilo personal, el A400Pro NXTVision transforma cualquier sala en una galería de arte: Pantalla Mate Antirreflejo: Gracias a su tratamiento avanzado, las imágenes se perciben con la textura orgánica de un lienzo, eliminando reflejos molestos incluso en ambientes muy iluminados.

Art Mode: Una función que convierte la pantalla en una galería digital curada, permitiendo exhibir obras de arte y contenido visual de alta calidad cuando el televisor no está en uso.

Marco con acabado en madera: Un toque de calidez y sofisticación diseñado para integrarse de forma natural con la arquitectura y decoración de los hogares colombianos.

Un toque de calidez y sofisticación diseñado para integrarse de forma natural con la arquitectura y decoración de los hogares colombianos. Tecnología y sonido de alta fidelidad: La verdadera innovación reside en el equilibrio entre su apariencia artística y su potencia técnica:

La verdadera innovación reside en el equilibrio entre su apariencia artística y su potencia técnica: Audio ONKYO Premium: Equipado con un sistema de sonido desarrollado junto a ONKYO, con soporte para Dolby Atmos y DTS:X, garantizando una experiencia tridimensional.

Sinergia Acústica: Diseñado para trabajar en armonía con la barra de sonido TCL Q65H, logrando una mayor claridad vocal y una inmersión sonora total.

Adaptabilidad Espacial: Su diseño versátil le permite dialogar con diferentes estilos decorativos, desde apartamentos modernos en la ciudad hasta casas de descanso en climas cálidos.

Una estrategia de integración estética: Este lanzamiento refuerza la visión global de TCL de ofrecer productos que trascienden lo funcional para convertirse en objetos de diseño.

Al priorizar la armonía entre el arte y el entretenimiento, TCL redefine el estándar de lo que un televisor puede aportar a la identidad del hogar. Como destaca la marca, el objetivo es que la tecnología no solo ocupe un lugar en la sala, sino que eleve la atmósfera y el estilo de vida de los usuarios.

También le puede interesar: Coke Sessions llega a la Comuna 13 en Medellín