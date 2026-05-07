Estos son los ganadores de Young Lions Colombia 2026: el consumidor en el centro de la estrategia

El Gimnasio Moderno abrió sus puertas a una noche donde la creatividad, la innovación y el talento joven colombiano fueron los grandes protagonistas.

El pasado 6 de mayo se dieron a conocer los ganadores de Young Lions Colombia 2026, el evento que impulsa a las nuevas generaciones de la industria creativa y que cada año reúne a las mentes más prometedoras de la publicidad en el país.

La velada celebró no solo las mejores ideas, sino también el poder de la creatividad como motor de transformación cultural. Los participantes enfrentaron el desafiante reto de resolver briefs reales para grandes marcas: DAVIbank, Refisal, Costeña Bacana, Edelman, El Dorado, Banana Boat y Novartis.

En esta edición se recibieron 280 propuestas, reflejo del alto nivel creativo y estratégico de los jóvenes talentos colombianos. Tras un riguroso proceso de evaluación, el jurado seleccionó 26 piezas finalistas dentro del shortlist oficial, otorgando un total de 7 Bronces, 4 Platas y 4 Oros.

A continuación, las duplas ganadoras de cada categoría, que llevarán el nombre de Colombia a lo más alto en Cannes Lions:

Young Lions Digital | Natalia Durán y Camilo Belalcazar de Creative Lab Nu.

Young Lions Media | Sebastian Marín y Mateo Álvarez de (Anónimo) y Leo.

Young Lions Design | Juan Manuel Linares y Alejandro Orjuela de David e Isla México.

Young Lions Marketers | Diana Univio y Sara Camacho de Banco de Bogotá.

Young Lions Entertainment | Alejandra Hernandez y Kevin Sanchez de Ogilvy.

Young Lions Creative Brand Positioning | Fernando Peña y Estefania Vargas de Sancho BBDO.

Senior Lions Digital | Josue Nuñez y Wilmer Gomez de LLYC.

Estudiantes Digital | Pablo Benjumea y Vanessa Soto de Universidad Autónoma de Occidente.

Más que campañas construidas alrededor de grandes slogans o briefs, varios de los proyectos ganadores de Young Lions Colombia 2026 evidencian una tendencia hacia ideas que parten de comportamientos cotidianos. Las marcas ya no buscan únicamente comunicar un mensaje, sino intervenir dinámicas que las personas ya realizan en su día a día —desde compartir contenido en redes hasta conversar por chat o vivir experiencias colectivas— para convertirlas en sistemas de interacción, servicio o participación.

En ese sentido, la creatividad parece estar desplazándose de la narrativa tradicional hacia la resolución de fricciones culturales y sociales. Varias de las propuestas premiadas se sostienen sobre mecánicas simples de explicar, pero conectadas con tensiones reales del usuario. Más que campañas centradas en “decir algo”, son ideas diseñadas para insertarse de forma natural en hábitos existentes y resignificarlos desde la marca.

Otra característica recurrente en los proyectos ganadores es que la tecnología deja de funcionar como protagonista y pasa a convertirse en parte estructural de la estrategia. Aunque muchas iniciativas dependen de plataformas digitales o herramientas de interacción, el foco ya no está en la innovación tecnológica por sí sola, sino en cómo esa tecnología se integra a comportamientos cotidianos, dinámicas culturales o necesidades concretas de las audiencias.

Más allá de las tendencias tecnológicas o los formatos, los proyectos ganadores de Young Lions Colombia 2026 coinciden en un punto: poner al consumidor en el centro de la estrategia desde sus comportamientos y dinámicas cotidianas. Las ideas premiadas reflejan una creatividad cada vez más enfocada en la utilidad y conexión cultural, en lugar de limitarse al mensaje publicitario tradicional.

Ahora, los equipos seleccionados tendrán el reto de representar a Colombia en el escenario internacional, llevando propuestas que evidencian cómo la industria local continúa adaptándose a nuevas formas de comunicación, tecnología e interacción con las audiencias.

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