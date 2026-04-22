Más de 100.000 colombianos viajarían al Mundial 2026, pero una mala gestión del dinero podría costarles hasta $1 millón por persona

El partido Colombia vs. Portugal en Miami se posiciona como el más demandado del torneo, con más de 500 millones de solicitudes de boletas a nivel global. Sin embargo, comisiones ocultas, conversiones desfavorables y la falta de planificación financiera podrían erosionar entre el 5 % y el 10 % del presupuesto de los viajeros colombianos.

Se estima que entre 80.000 y 120.000 colombianos viajarían a las sedes del Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, según con proyecciones basadas en datos de Migración Colombia, ANATO, plataformas de viaje y el antecedente de los más de 36.000 connacionales que asistieron a Rusia 2018.

A esa cifra se suma la diáspora colombiana en Estados Unidos, que supera los 1,2 millones de personas. No obstante, más allá de la expectativa por el torneo, muchos aficionados enfrentarán un adversario invisible antes de llegar al estadio: la falta de planificación financiera, que puede traducirse en pérdidas de hasta $1 millón por persona.

En este contexto, el comportamiento reciente del tipo de cambio abre una ventana de oportunidad para los viajeros. De acuerdo con el más reciente informe del Banco de la República, el dólar cerrará la jornada de este 15 de abril en $3.578,82, lo que representa una nueva disminución frente a los $3.608,1 del día anterior. Este nivel, relativamente bajo frente a semanas recientes, permite anticipar la compra de divisas en condiciones más favorables, reducir la exposición a la volatilidad y optimizar el presupuesto desde etapas tempranas de planeación.

La dimensión de la movilización colombiana no tiene precedentes. El partido Colombia vs. Portugal programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, se convirtió en el encuentro más solicitado del Mundial, superando incluso la final en Nueva Jersey y el partido inaugural en el Estadio Azteca, según datos oficiales de FIFA. En paralelo, las reservas de viaje hacia las sedes del torneo crecieron 55 % frente al año anterior, con incrementos de hasta 195 % desde ciudades como Medellín, de acuerdo con Viajes Falabella. Asimismo, las búsquedas de vuelos a Miami se triplicaron, mientras que las dirigidas a Ciudad de México se multiplicaron por siete tras el sorteo de grupos, según Kayak y Despegar.

El Mundial más caro de la historia para el hincha colombiano

El torneo, que comenzará el 11 de junio, no solo será el más grande en la historia del fútbol con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede, sino también el más costoso para los aficionados. Las boletas oficiales para los partidos de Colombia oscilan entre USD 60 en la categoría más económica y USD 700 en la premium, mientras que en plataformas de reventa, los precios para el partido Colombia vs. Portugal pueden alcanzar hasta USD 78.563 en categoría 1.

Ante este panorama, un viajero colombiano con perfil intermedio necesitará entre $12 y $20 millones para asistir a dos o tres partidos, considerando un itinerario combinado entre México y Miami, según estimaciones de medios especializados y agencias de viaje.

“Miles de familias están destinando una parte significativa de su presupuesto a este viaje, y la diferencia entre quienes planifican cómo gestionar su dinero y quienes improvisan puede ser de hasta un millón de pesos por persona. Esa brecha no la determina cuánto se gana, sino cómo se administra el dinero antes y durante el viaje”, señala Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio.

Boletas: el primer gol al bolsillo si no se planea bien

La compra de entradas suele ser el primer gran gasto del viaje y uno de los más sensibles al tipo de cambio. La FIFA asigna apenas el 8 % del total de boletas por partido a cada selección participante, lo que implica que el cupo oficial para la hinchada colombiana en los tres partidos de fase de grupos ronda las 15.520 entradas.

La demanda supera ampliamente esa disponibilidad, las proyecciones indican que entre 30.000 y 50.000 colombianos lograrán acceder a una boleta para al menos un partido, sumando compras en venta general, paquetes de hospitalidad y mercado secundario.

A esto se suma un factor poco visible: muchas plataformas internacionales permiten pagar en pesos, pero aplican márgenes ocultos en la conversión que pueden encarecer la operación entre un 3 % y un 8 %. En una boleta de USD 265, esto puede representar más de $80.000 adicionales. En este contexto, lo más recomendable es pagar en la moneda original y, en lo posible, contar con dólares digitales previamente adquiridos para evitar sobrecostos por conversión

Explica Christian Knudsen.

México, la ruta más accesible; Miami, la más costosa

Colombia disputará dos de sus tres partidos en México (frente a Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Azteca y contra R.D. Congo el 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara) y uno en Miami frente a Portugal el 27 de junio. Esta distribución genera dos realidades distintas para los viajeros.

Por un lado, México se posiciona como la alternativa más accesible: no exige visa a los colombianos, contará con fan zones gratuitos (como el del Zócalo capitalino, que será el más grande de los FIFA Fan Festival) y ofrece un costo de vida significativamente menor, lo que permite vivir la experiencia mundialista con presupuestos desde $5 millones. Miami, en cambio, concentra la mayor demanda, pero también los costos más altos: el destino requiere visa (con tiempos de cita ordinaria que pueden superar los 700 días, aunque el programa FIFA Pass contempla turnos prioritarios para quienes ya tienen boleta) y agrupa múltiples transacciones en dólares que incrementan rápidamente el gasto total. Además, el 63 % de los colombianos que viajan a Estados Unidos llegan a Florida, según Visit Florida, lo que anticipa una alta concentración de hinchas en esa zona.

El error más costoso: comprar dólares tarde y sin estrategia

Uno de los errores más comunes es dejar la compra de dólares para los días previos al viaje, cuando la urgencia termina pesando más que la tasa de cambio. En este escenario, las casas de cambio en aeropuertos o zonas turísticas pueden manejar diferencias de hasta 7 % frente a la tasa real del mercado. A esto se suma que, en lo corrido de 2026, el dólar ha registrado variaciones cercanas a $150 en pocas semanas, lo que hace que el momento de la conversión sea determinante en el presupuesto final.

En contraste, hoy las alternativas digitales permiten monitorear el tipo de cambio en tiempo real y anticipar la conversión en momentos más favorables, reduciendo la exposición a la volatilidad. Plataformas como Littio incluso ofrecen la posibilidad de negociar la tasa antes de ejecutar la operación, una funcionalidad que hasta hace poco estaba reservada a empresas o grandes patrimonios.

Para un viajero que planea gastar alrededor de USD 2.000 en el Mundial, la diferencia entre anticiparse y cambiar en el aeropuerto puede ser de hasta $280.000. Lo que antes era una ventaja exclusiva de grandes patrimonios, hoy está al alcance de cualquier persona desde el celular

Agrega Christian Knudsen.

Gastos en destino: las comisiones que nadie calcula

Una vez en ciudades como Miami, Nueva York o Ciudad de México, los costos invisibles se multiplican. Los retiros en cajeros internacionales cobran entre USD 3 y USD 7 por operación, a lo que se suma el margen cambiario del banco emisor. Así, un viajero que realice cinco retiros durante el torneo podría perder entre $120.000 y $200.000 únicamente en comisiones. A esto se añaden los pagos con tarjeta de crédito convencional, que suelen incluir recargos de entre 2 % y 3 % por transacción internacional. Estos costos, muchas veces imperceptibles en el momento de la compra, terminan reflejándose en el extracto del mes siguiente, cuando el viaje ya ha finalizado.

La tendencia apunta a reducir el uso de efectivo y migrar hacia pagos digitales que minimicen comisiones y permitan una mayor trazabilidad del gasto. Herramientas como la tarjeta débito de Littio permiten pagar en el exterior sin cargos por transacciones internacionales, lo que en un viaje de $10 millones puede representar un ahorro de hasta $300.000.

Más allá del estadio: hasta 80.000 colombianos vivirán el Mundial sin boleta

Uno de los fenómenos más relevantes de este Mundial será la cantidad de colombianos que viajarán sin entrada al estadio. Con base en la proporción histórica de ediciones anteriores, donde por cada hincha con boleta viajan entre dos y tres sin ella, se estima que entre 50.000 y 80.000 colombianos buscarán vivir la experiencia mundialista desde fan zones, pantallas gigantes y el ambiente de las ciudades sede.

El precedente más reciente refuerza esta tendencia: en la final de la Copa América 2024, disputada en el Hard Rock Stadium de Miami, más de 8.000 personas ingresaron sin boleta, lo que evidencia la magnitud de una afición que no necesita estar en la tribuna para cruzar fronteras.

Para este segmento de viajeros, la gestión del dinero cobra aún mayor importancia, ya que su presupuesto se concentra en transporte, alojamiento y gastos diarios, rubros donde las comisiones y las conversiones desfavorables impactan de forma directa.

El viajero colombiano evolucionó. Hoy no solo busca asistir al Mundial, sino hacerlo de forma más inteligente. La diferencia ya no está únicamente en el destino o en conseguir la boleta, sino en cómo se gestiona el dinero antes y durante el viaje. Entre quienes planifican y quienes improvisan, la brecha puede alcanzar hasta un 10 % del presupuesto total

Concluye Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio.

También le puede interesar: Ya está abierta la convocatoria para el Ranking de las 300 empresas de la comunicación 2026