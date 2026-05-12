Elio: una herramienta en medio del cambio del SEO al GEO

“Si tu e-commerce sigue haciendo SEO como en 2023, corres el riesgo de volverte invisible para las inteligencias artificiales que ya están tomando las decisiones de compra por tus clientes”, señalan desde Tucan Marketing Digital.

Durante las últimas dos décadas, el éxito digital de un retailer dependía de dos variables: el tráfico orgánico y la pauta. Para el tráfico orgánico, los equipos de marketing invirtieron millones en estrategias de palabras clave y linkbuilding para dominar la primera página. Sin embargo, el comportamiento del consumidor acaba de sufrir su mayor disrupción histórica. Hoy, los usuarios no solo "buscan" enlaces; le piden a Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como ChatGPT, Gemini o Claude que analicen, comparen y recomienden productos.

El SEO tradicional ya no es suficiente

Los motores de búsqueda tradicionales priorizan factores como popularidad y coincidencia de palabras clave. Las IAs generativas, en cambio, operan con otros criterios, como el contexto, la coherencia semántica y la estructuración de la información.

Cuando un usuario pregunta a un LLM: "¿Cuál es la mejor nevera para espacios pequeños que puedo comprar hoy en Bogotá por menos de dos millones?", la IA no arroja una lista de enlaces azules. Genera una respuesta conversacional recomendando dos o tres modelos específicos. Para que un producto aparezca en ese tipo de respuestas, su información debe ser comprensible y procesable para estos sistemas.

El problema operativo para los directores de e-commerce es monumental: estructurar y enriquecer el contexto de miles de SKUs para que los LLMs los procesen es humanamente inviable. Requiere un nivel de precisión y volumen que paralizaría a cualquier departamento de marketing tradicional.

Automatización y organización del catálogo

Aquí es donde el concepto de "Organigrama Híbrido", que combina procesos humanos con automatización basada en IA, propuesto por Tucan Marketing Digital cobra sentido estratégico. Dentro de ese enfoque, desarrollaron Elio, una herramienta que se integra con plataformas de e-commerce como VTex, Shopify o WooCommerce.

De acuerdo con la compañía, esta herramienta permite:

Enriquecer el contexto a escala: ampliar descripciones de producto y atributos técnicos en formatos más estructurados.

ampliar descripciones de producto y atributos técnicos en formatos más estructurados. Crear clústeres de autoridad: generar agrupaciones de productos y contenidos que respondan a preguntas frecuentes de usuarios.

generar agrupaciones de productos y contenidos que respondan a preguntas frecuentes de usuarios. Velocidad de adaptación: Elio audita el catálogo 24/7 y ajusta los metadatos de forma masiva, eliminando el retraso operativo humano.

El cambio apunta a cómo los sistemas de recomendación están modificando la forma en que los usuarios descubren productos. Con las nuevas tecnologías, la visibilidad no depende únicamente del posicionamiento en buscadores, sino también de la capacidad de los catálogos para ser interpretados por estos modelos.

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