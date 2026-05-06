Zenith presenta su nuevo squad estratégico en LATAM, liderado por Lau Rocha y Cami Cárdenas

Zenith, agencia de medios de Publicis Groupe, anunció la designación de Laura Rocha y Camila Cárdenas como Líderes Regionales de Estrategia para la operación de Haleon en Latinoamérica, y el crecimiento estratégico de la compañía en la región.

Desde el pasado 5 de enero del presente año, ambas ejecutivas lideran la vertical regional de estrategia que será la responsable de diseñar y orquestar la estrategia integral de medios OESP para el portafolio de marcas de Haleon en Latinoamérica. El nuevo enfoque busca conectar objetivos de negocio con soluciones de comunicación más relevantes, escalables y alineadas con las realidades de los mercados locales.

Laura Rocha asume el rol tras liderar la estrategia de medios de manera transversal en Publicis Colombia. Con 14 años de experiencia en la industria, ha trabajado en planeación, análisis de datos y roles desde el lado del cliente, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral entre negocio, medios y creatividad. Su enfoque estratégico se centra en traducir patrones económicos, sociales y culturales en decisiones claras y accionables para las marcas.

Por su parte, Camila Cárdenas cuenta con más de 11 años de trayectoria en estrategia, research e inteligencia de negocios digital. Durante los últimos cinco años ha estado vinculada al ecosistema Haleon, primero desde la estrategia regional y luego como coordinadora de cuenta, experiencia que le aporta una visión 360° del negocio. Su enfoque combina pensamiento human-centric, data-driven decisión making y lectura socio-cultural para diseñar estrategias regionales que conecten con los consumidores latinoamericanos.

“Como Líderes Regionales de Estrategia, tendremos tres focos principales. Primero es diseñar estrategias regionales que implementan una visión OESP, esto es una novedad en la operación; en segundo lugar está fortalecer la conexión entre los equipos locales y la visión global, y por último, impulsar una cultura de innovación basada en datos que permita escalar aprendizajes de forma ágil en toda la región”, expresaron Rocha y Cárdenas.

Así mismo, en el corto plazo, el objetivo será consolidar la operación del nuevo equipo y alinearlo a los objetivos de negocio, alineando los marcos de trabajo con los mercados mientras construyen una base sólida de insights regionales. A mediano plazo, el enfoque estará en impulsar la transformación estratégica E2E de la marca, con una fuerte evolución del mundo digital a lo largo de Latinoamérica.

Con estos nombramientos, Zenith refuerza su apuesta por una estrategia regional más integrada, orientada a resultados y conectada con la diversidad de la región, acompañando a Haleon en su objetivo de expandir su impacto y crecimiento en Latinoamérica.

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