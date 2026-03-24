Industria Licorera de Caldas (ILC) renueva su imagen

La compañía inicia una nueva etapa en su historia con la evolución de su imagen corporativa, un paso estratégico que busca consolidar su proyección nacional e internacional, luego de un 2025 en el que rompió récords en todos sus indicadores

La Licorera de Caldas alcanzó ventas de 51.464.894 de unidades, 31% más que en 2024, y sus ingresos operacionales fueron de $499 mil 478 millones, un crecimiento del 31%. Las utilidades netas se dispararon a $85 mil 132 millones, con un aumento del 30%, y las exportaciones fueron las mayores de su historia con 2,5 millones de unidades, 39,8% más que en 2024.

Con esta renovación, la compañía reafirma su propósito de pasar de ser reconocida como una gran empresa regional a consolidarse como “la Industria de Colombia”, una gran marca que se proyecta con fuerza como la licorera que lleva el nombre del país al exterior.

“Para conquistar el mundo, el primer paso es creer desde adentro. Cada botella producida por la ILC lleva consigo el trabajo, la historia y el orgullo de una región que, con el paso de las generaciones, logró convertir un proyecto local en un símbolo de identidad nacional, gracias a la innovación, sostenibilidad y calidad”, expresó Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas. La ILC tiene más de 120 años de historia y ha sido parte del desarrollo económico y social del Eje Cafetero y del país, convirtiéndose en un símbolo de industria nacional.

“La empresa no solo ha aportado al desarrollo de Caldas sino al de Colombia a través de las transferencias por impuesto al consumo que en los últimos dos años suman 1,3 billones, recursos para la salud y educación de los colombianos”, afirmó Angelillis Quiceno.

En concordancia con su nuevo propósito, el logo y colores de la ILC se renuevan respetando sus raíces y tradición, pero proyectando su identidad hacia el futuro, reforzando sus pilares: naturalidad, innovación y conexión con el territorio.

“El lacre, ícono distintivo de la marca, mantiene su forma y color dorado, pero ahora adquiere una versión realista sin las letras en blanco, que aporta profundidad, textura y elegancia. Por su parte, el color verde que usamos en nuestra apariencia institucional se renueva con más saturación y carácter. Es más natural, vibrante y conecta directamente con el corazón de la ILC: los bosques, lo orgánico y lo vivo”, explicó el directivo de la ILC. Los productos de la ILC han jugado un importante papel en el reconocimiento nacional de la marca corporativa, al acompañar los mejores momentos de millones de personas. El Ron Viejo de Caldas, líder de la categoría en el país con una participación de mercado de cerca del 85%, es añejado en barriles de Roble Blanco Colombiano en medio de las montañas y elaborado con agua pura manantial, lo que le ha valido importantes reconocimientos internacionales por su calidad y sabor.

Por su parte, el Aguardiente Amarillo de Manzanares es el pionero de los aguardientes en Colombia, y que en los últimos años se ha convertido en el preferido por millones de colombianos, alcanzando ventas de 25.889.974 unidades en 2025, 87% más frente a 2024. “Los productos de ILC no son solo bebidas, son símbolos de identidad y celebración nacional. Se trata de sabores que construyen país, pues cada producto impulsa empleo, desarrollo agrícola, ciencia, cultura y cohesión social.

Ese legado es el que hoy impulsa a la ILC a evolucionar sin perder su esencia. Somos la Industria Licorera de Caldas y desde hoy somos también la Industria Licorera de Colombia”, concluyó el directivo.

Para este 2026, la ILC buscar continuar con un crecimiento sostenido del Aguardiente Amarillo de Manzanares en los principales mercados y mantener su liderazgo en la categoría de ron, buscando como meta unas ventas totales de cerca de 54 millones de unidades, incluyendo el mercado nacional e internacional.

Algunos de los principales retos que la empresa identificó para alcanzar sus objetivos en este año son los siguientes:

• Fortalecer su operación para responder con eficiencia y confiabilidad a los retos del negocio, buscando mayor proyección a nuevos mercados y crecimiento sostenible.

• Potenciar sus marcas en el exterior en mercados foco como Europa y Estados Unidos, con especial énfasis en una fuerte presencia en el Mundial de Fútbol.

• Apertura de dos nuevos mercados estratégicos en el exterior.

• Crecer en segmentos premium y súper premium en rones

• Resaltar los logros y certificaciones internacionales en materia ambiental obtenidas en 2025 como huella de agua, carbono neutralidad, economía circular, etc, e incorporarlas al portafolio, lo que permitirá que los productos de la ILC se diferencien frente a los demás en el mercado nacional e internacional.