Young Lions Colombia: creatividad que evoluciona a estrategia de negocio

Hoy, las marcas líderes han dejado de coleccionar metales para cazar soluciones tácticas. Al abrir sus desafíos al pensamiento joven, compañías como Bavaria, Refisal y DAVIbank inyectan a su estrategia una libertad mental y una agilidad cultural que la inercia corporativa difícilmente puede replicar por sí sola, que explica cómo trasciende el programa de reconocimientos al talento joven de Cannes Lions en el país.

La era de las métricas de vanidad y el alcance vacío ha quedado atrás. En un entorno donde la atención del consumidor está fragmentada y la batalla contra el scroll infinito es lo mormal, la industria del marketing exige soluciones que trasciendan la estética para impactar directamente en el retorno de inversión (ROI) y la equidad de la marca.

Durante años, las competencias para jóvenes talentos fueron vistas, a menudo, como ejercicios de destreza creativa aislados de la realidad corporativa. Sin embargo, el panorama actual demuestra una transformación radical.

En este contexto del ecosistema de las comunicaciones, Young Lions Colombia se ha consolidado como un activo estratégico, ya que es un espacio donde las marcas ponen sobre la mesa sus tensiones de negocio más complejas para recibir pensamiento fresco, ágil y altamente efectivo en forma de campañas creadas por duplas creativas de diversas agencias que buscan ganar, y representar a Colombia en el escenario más alto de la creatividad mundial: Cannes Lions.

El retorno de inversión del pensamiento fresco

Participar en esta plataforma representa un acelerador del pensamiento estratégico corporativo. Las marcas obtienen nuevas rutas para resolver desafíos comerciales, aprendizajes profundos sobre la cultura de los consumidores y un impulso vital para pensar diferente.

David Pulido, Director de Marca y Publicidad de Refisal, ilustra esta evolución. Lo que comenzó hace cuatro años como un ejercicio de exploración, demostró ser un modelo sumamente efectivo para encontrar soluciones a tensiones comerciales específicas. "La creatividad no solo hace campañas, tú resuelves problemas, haces eficiente tu recurso", señala Pulido, agregando que frente a la saturación de mensajes diarios, "solo creativamente salimos del bucle".

Un ejemplo claro de esta eficiencia es La Parriseñal, una propuesta desarrollada por Juan Pablo Ospina y Daniela Villamil (Media.Monks) para Refisal. El reto no era menor: impulsar las ventas en una categoría específica. La dupla logró capitalizar un momento cotidiano, el cielo despejado de un día soleado, para crear un territorio de marca completamente nuevo. Al convertir el buen clima en el medio perfecto para motivar a los parrilleros, la marca encontró una vía directa para movilizar el consumo, demostrando que una gran idea puede ser altamente rentable.

Cuando una marca vuelve varios años consecutivos a Young Lions, deja de ser un ejercicio para convertirse en una convicción respaldada por resultados. El histórico de la competencia en Colombia muestra patrones reveladores que hablan de un compromiso a largo plazo: Bavaria lleva más de 10 años participando, Refisal cuatro, Edgewell tres, y DAVIbank suma su segundo año consecutivo.

A nivel global, la tendencia es idéntica. Organizaciones mundiales y marcas de alto impacto, como Ovarian Cancer Action, The Braille Institute y Bee:wild, confían en el talento joven de esta competencia para resolver problemáticas que van desde la salud pública hasta la sostenibilidad.

Ernesto "Tiko" Sánchez, Brand and Content Manager de DAVIbank, y ganador de la categoría Media en 2014, reconoce que desde el lado del cliente, la consistencia es clave. "A veces un 'one shot' no es suficiente y la consistencia es lo que hace que el nivel de creatividad suba... Es un pensamiento fuera de la caja y de ideas que realmente nosotros no estábamos viendo", explica Sánchez. Para una marca en transformación como DAVIbank (anteriormente Scotiabank Colpatria en su participación previa), exponer sus retos a mentes externas permite romper el status quo y el rigor de la rutina corporativa, inyectando un lenguaje narrativo disruptivo y simplificado.

El talento joven como ventaja competitiva: los casos de éxito

¿Qué sucede cuando se expone un reto corporativo a mentes que no están condicionadas por la inercia de una categoría? Se obtiene libertad mental. Los equipos jóvenes de Young Lions aportan una lectura cultural distinta proponen transformaciones reales. Esta agudeza se evidencia en soluciones que transforman problemas sistémicos en oportunidades:

A continuación, algunos ejemplos:

Fans-ball (Media Monks y DAVID Bogotá): Rony Saavedra y Alejandro Orjuela identificaron un insight contundente: en un partido de fútbol de 90 minutos, el balón está en juego solo 50. Para evitar que la emoción decaiga y volver a llenar los estadios, propusieron "Fans-ball". Al prometer un asiento de por vida a los hinchas que atrapen los despejes en la tribuna, gamificaron un aspecto pasivo del juego. Esta idea no solo es una promoción, sino que genera conversación alrededor de nuevas estadísticas, evolucionando la experiencia de un deporte bicentenario.

Chatcheck (Colsanitas / Versania - DAVID Bogotá): En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Nicolás Téllez y Alejandro Orjuela transformaron nuestros historiales de WhatsApp en una herramienta de autodiagnóstico. Al invitar a los usuarios a buscar palabras como "ansiedad", "estrés" o "soledad" en sus propios chats, la idea ofrece un reflejo innegable del bienestar emocional y crea un puente directo, privado y empático hacia la ayuda profesional de Versania.

Imaginarlo es imposible, hay que verlo (Proximity BBDO): Alfonso Pacheco y Mateo Álvarez abordaron un reto cultural profundo: la falta de apoyo al deporte paralímpico colombiano. Su propuesta juega magistralmente con los sentidos y los sonidos de la cotidianidad para demostrarle al público que la emoción de estas justas no se puede simplemente imaginar. Es un caso que demuestra cómo la publicidad puede movilizar la empatía de todo un país.

@UserRealName (Coca-Cola - Independiente / Be You Agencia): Felipe Fonseca y Gustavo Mejía iniciaron un movimiento confrontando la susceptibilidad y la superficialidad detrás de los @usernames en redes sociales. Su campaña para Coca-Cola refuerza el valor de la identidad real y el nombre propio, recordando que la verdadera magia ocurre cuando somos nosotros mismos, conectando el producto con un mensaje de autenticidad muy necesario hoy en día.

Abordaje valiente de productos tabú

TÚ, SIENTE EL PLACER CON SEGURIDAD (MullenLowe SSP3): En la categoría Film (ORO), Juan Marín y Sebastián González abordaron el uso de condones Durex desde una perspectiva liberadora. Su narrativa se centra en eliminar la incomodidad o preocupación por el entorno (los roommates, los padres, el ruido), posicionando el producto no solo como un método de seguridad, sino como un facilitador del placer.

El placer de la libertad (The JuJu Colombia): María Alejandra Pinto y Sergio Andrés Mantilla complementaron esta visión para Durex, demostrando que las marcas que se atreven a hablar el lenguaje sin filtros de las nuevas generaciones son las que logran una conexión genuina y duradera.

Liderazgo y cultura de marca hacia el futuro

Una marca que escucha el talento joven, se adapta y entiende que el liderazgo se mantiene evolucionando. Las organizaciones que se cierran en sus propias salas de juntas corren el riesgo de volverse irrelevantes; las que se abren, aprenden más rápido, iteran sobre la marcha y se mantienen conectadas con el presente.

Invitar al talento joven a la mesa estratégica a través de Young Lions dejó de ser un apoyo a la industria. Hoy, integrar estas visiones disruptivas y actuales, someter los retos de negocio al escrutinio de nuevas mentes y tener la disposición de llevar estas ideas a la realidad, es el mejor indicador de un liderazgo que sabe cómo blindar su negocio y asegurarse un lugar protagónico en el mercado del mañana.