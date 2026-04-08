El comercio B2B entra en una nueva etapa de digitalización en Colombia

La digitalización de procesos comerciales entre empresas está acelerando en el país. Plataformas tecnológicas que integran catálogos personalizados, autoservicio y gestión de pedidos están transformando la forma en que las compañías venden y compran.

El comercio electrónico en Colombia cerró el 2025 con cifras récord, alcanzando $145,4 billones de COP en ventas, un crecimiento del 11,1% frente a 2024, con 684,6 millones de transacciones, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). Este crecimiento del comercio digital también está impulsando la transformación de las relaciones comerciales entre empresas. Cada vez más compañías están digitalizando sus procesos de ventas B2B para mejorar la eficiencia operativa, automatizar pedidos y ofrecer a sus clientes empresariales experiencias más ágiles y transparentes.

En los últimos años, el comercio electrónico en América Latina ha experimentado un crecimiento sostenido, y esta expansión comienza a trasladarse con mayor fuerza al ámbito empresarial. Sectores como manufactura, distribución, consumo masivo, construcción y farmacéutico están adoptando plataformas digitales para gestionar pedidos, catálogos y relaciones comerciales de manera más eficiente.

A diferencia del comercio B2C, el entorno B2B presenta desafíos operativos mucho más complejos. Las transacciones suelen involucrar grandes volúmenes de productos, múltiples interlocutores dentro de una misma empresa y condiciones comerciales específicas para cada cliente. El desafío radica en que el B2B requiere capacidades particulares como catálogos personalizados por cliente, gestión de crédito, negociación de precios por volumen, integración con sistemas empresariales y la posibilidad de gestionar múltiples usuarios dentro de una misma cuenta corporativa. La convergencia de estas necesidades con modelos de comercio unificado está redefiniendo la arquitectura tecnológica del sector, impulsando la adopción de plataformas que permiten integrar procesos comerciales, operaciones y experiencia digital en un mismo entorno.

Para muchas empresas colombianas, la digitalización del B2B representa una oportunidad para optimizar procesos tradicionales que históricamente se han gestionado de forma manual, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o catálogos impresos. Además, los compradores B2B actuales esperan experiencias similares a las que tienen como consumidores: interfaces simples, acceso a información actualizada, historial de pedidos y procesos de compra más ágiles.

En este contexto, las plataformas de comercio digital están evolucionando para responder a las necesidades específicas del comercio entre empresas. Soluciones tecnológicas como las desarrolladas por VTEX permiten a las compañías operar modelos B2B y B2C dentro de una misma infraestructura digital, integrando funcionalidades diseñadas para atender la complejidad de las relaciones comerciales empresariales. Entre estas capacidades destacan la personalización de catálogos, precios y contenidos por cliente, herramientas de autoservicio digital para compradores empresariales, y flujos de cotización integrados con los equipos comerciales, lo que facilita la gestión de operaciones en un entorno más ágil y conectado.

A través de capacidades como la personalización de catálogos, precios y contenidos por cliente, herramientas de autoservicio y flujos de cotización integrados con los equipos comerciales, las empresas pueden transformar su modelo B2B y gestionar toda su operación desde un entorno unificado, más ágil y conectado

Comenta Yuriko Huayana, general manager Latam de VTEX.

La transformación del comercio digital en Colombia no es únicamente un fenómeno de crecimiento, sino también de sofisticación. A medida que las empresas adoptan herramientas digitales más avanzadas, el comercio B2B se perfila como uno de los segmentos con mayor potencial de innovación dentro del ecosistema digital del país.

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