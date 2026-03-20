Sofitel y Air France anuncian alianza: el lujo desde la experiencia compartida

La alianza entre Sofitel y Air France no busca simplemente sumar beneficios: apunta a integrar dos momentos clave del viaje, el vuelo y la estadía, bajo una misma lógica de experiencia.

Para Philip Trapp, vicepresidente de Sofitel para las Américas, el punto de partida es claro: “no se trata solo de una colaboración comercial, sino de evolucionar hacia un modelo donde el cliente realmente perciba valor en cada interacción”.

Ambas marcas comparten un diferencial poco común en el segmento premium: un ADN francés que, más allá del origen, se traduce en una promesa cultural, gastronómica y estética coherente. Esa identidad se convierte en el hilo conductor de la alianza, desde la cama de un hotel hasta el asiento en clase ejecutiva.

Uno de los pilares de esta integración es el bienestar, materializado en iniciativas como My Bed, el concepto de descanso de Sofitel que ahora también aterriza en la experiencia aérea. La apuesta no es menor: el cliente de lujo está dispuesto a pagar por comodidad tangible.

El dato que guía esta decisión es contundente: un huésped puede pasar entre el 25% y el 40% de su tiempo en la cama durante su estadía. Ese insight transformó un elemento funcional en un factor de fidelidad. “Hoy hay clientes que regresan por la cama”, explica Trapp.

La alianza con Air France permite extender ese estándar al vuelo, generando continuidad en una experiencia que antes estaba fragmentada. Actualmente, el estrés, la sobreinformación y la movilidad constante afectan la calidad del descanso, es entonces que el confort se convierte en un diferencial competitivo. Pero más allá del producto, la estrategia se apoya en el uso de datos para personalizar la experiencia.

Sofitel gestiona una base de información que registra preferencias culturales, hábitos y momentos clave de sus clientes, desde aniversarios hasta rutinas diarias. El resultado no son grandes intervenciones, sino microgestos: detalles en la habitación, ajustes en el servicio o experiencias diseñadas casi a medida. En palabras del vocero, se trata de “dos o tres pequeñas cosas que acompañan los momentos del cliente”, pero que terminan definiendo la percepción de valor.

La integración también se refleja en beneficios tangibles: interoperabilidad de programas de fidelidad, transferencia de puntos entre avión y hotel, actualizaciones y servicios diferenciados según el estatus del cliente. Sin embargo, el verdadero diferencial está en la coherencia del ecosistema. Ambas compañías operan en una industria donde el inventario es perecedero "una habitación o un asiento no vendido se pierde", lo que exige precisión operativa y una experiencia impecable en cada interacción.

La región, y particularmente Colombia, juega un papel cada vez más relevante en esta estrategia. El crecimiento de la clase media y la transformación del consumidor pospandemia han redefinido el mapa del lujo. Un dato lo resume: en el Sofitel Barú, el 60% de los huéspedes son colombianos, cuando inicialmente se proyectaba un enfoque en turistas internacionales.

Esto revela un cambio estructural: el consumidor local ya no necesita viajar a destinos tradicionales como Miami o el Caribe para acceder a experiencias premium. La oportunidad está en desarrollar propuestas que respondan a esa nueva demanda regional. Lejos de imponer una visión externa, la estrategia busca construir desde el contexto local. La colaboración con talento colombiano, desde equipos operativos hasta chefs, es parte de ese enfoque.

Así mismo, la sostenibilidad dejó de ser un atributo aspiracional para convertirse en un requisito del mercado. La alianza integra indicadores claros en energía, consumo, huella de carbono y desarrollo social, medidos de forma constante a través de paneles globales.

El cambio también viene desde el consumidor y el talento. En procesos de selección, candidatos preguntan por las políticas ESG antes de aceptar un empleo, y agencias de viajes han modificado su oferta priorizando estancias más largas para reducir el impacto ambiental.

Más que una alianza cerrada, Sofitel y Air France operan bajo una lógica de evolución constante. La integración de servicios, la adaptación a mercados locales y la lectura de tendencias globales son procesos en desarrollo. El objetivo no es estandarizar la experiencia, sino mantener una coherencia flexible: una base global sólida que se ajusta a las particularidades culturales de cada mercado.

En esa tensión entre consistencia y adaptación se juega hoy la competitividad del lujo. Y, en este caso, el viaje ya no empieza en el avión ni termina en el hotel: se convierte en una experiencia continua diseñada al detalle.

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