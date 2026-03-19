Vélez y J Balvin presentan nuevos lanzamientos para 'Ciudad Primavera'

Vélez y J Balvin continúan con su colaboración “Ciudad Primavera”, donde camisetas y polos se consolidan como prendas protagonistas de una edición limitada que acompañará el tour por Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Valledupar y Cartagena, proyectando la esencia latina desde Colombia hacia el mundo.

La unión entre Vélez y J Balvin abre un nuevo capítulo para la moda colombiana. En el año en que la marca celebra cuatro décadas de historia, ambas potencias creativas continúan con su colaboración “Ciudad Primavera” a través de una entrega que eleva camisetas y polos a piezas protagónicas de un diálogo vibrante entre lujo artesanal, cultura urbana y orgullo latino.

Bajo el concepto ‘Ciudad Primavera: Beyond Flowers’, la colección traslada la energía de los escenarios a la calle. La propuesta cromática se desplaza entre tonos pastel que contrastan con acentos en negro, naranja, celeste y verde menta. En las prendas emergen códigos reconocibles del universo creativo de Balvin, como la cara sonriente, el rayo, las flores y el nombre ‘Ciudad Primavera’, junto a detalles como botones multicolor que evocan emoción y celebran la visión estética del artista.

El mensaje “I Love Latinas” se convierte en una declaración abierta de exaltación a la belleza colombiana y latinoamericana, un guiño directo al orgullo cultural que ambos nombres han destacado desde sus respectivas industrias. Es una inspiración que conecta con el espíritu de una gira que emocionará al país con seis fechas anunciadas.

La cápsula mantiene intacto el ADN artesanal de Vélez, fundada en 1986 - el número 86 aparece como símbolo en las piezas - y hoy consolidada como una de las marcas de moda más importantes de América Latina. Las cuatro décadas no se enuncian como un gesto nostálgico, sino como un legado vivo que comunica diseño, calidad, sello de autor y personalización, pilares que sostienen la noción de lujo artesanal con identidad colombiana.

‘Ciudad Primavera’ no es solo una colección ni una extensión del tour; es la materialización de una visión compartida sobre lo que significa crear desde Latinoamérica para el mundo. En Vélez creemos que la esencia latina no es una tendencia pasajera, es una fuerza cultural con identidad, carácter y sofisticación. Estas piezas junto a J Balvin reafirman nuestra apuesta por conectar el lujo artesanal con la energía contemporánea, llevando nuestro ADN a una conversación global. Más que vestir un concierto, queremos que cada artículo sea un símbolo de orgullo, creatividad y proyección internacional

Afirma Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing en Vélez.

En esta segunda entrega, camisetas y polos se conciben como prendas versátiles, pensadas para fusionarse con chaquetas, faldas, botas, bolsos y accesorios en cuero. El resultado perfila un total look de festival sofisticado, donde la herencia del oficio dialoga con la energía urbana sin renunciar al cuero, que se integra como complemento esencial para vivir “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”.

Disponible en tiendas físicas y en la plataforma digital de la marca, la edición limitada se complementa con pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables. En el centro permanece la idea de cocreación, a través de la tradición marroquinera reinterpretada a través de la mirada estética de uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo 21.

Tras el anuncio de nuevas fechas del tour en Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar y Cartagena para 2026, la colección adquiere un nuevo significado. Las prendas dejan de ser recuerdos de concierto para convertirse en un manifiesto de identidad latina. “Ciudad Primavera” trasciende el espectáculo y se consolida como una expresión estética que reivindica el poder de crear desde Colombia para el mundo, en la unión entre la moda y el entretenimiento.

Con este lanzamiento, Vélez y J Balvin confirman que la moda colombiana encuentra en la música un aliado natural para expandir su narrativa global. Una celebración del talento nacional y de cuatro décadas de historia que dialoga, con solvencia, con la energía latina contemporánea.

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