Nike, Adidas y Disney: las marcas favoritas de niños y adolescentes en Colombia

Kidscorp, la compañía adtech especializada en el segmento youth & families, presenta la sexta edición del Top Brands U18s Colombia, uno de cinco reportes independientes que la compañía publica para México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

El estudio se basa en más de 1.500 encuestas realizadas a kids y teens colombianos de 3 a 18 años a lo largo de 2025, y forma parte del Intelligence Hub que potencia las soluciones de media y tecnología de Kidscorp para marcas y agencias de la región.

Algunos de sus hallazgos más destacados:

Nike, Adidas y Disney lideran el ranking general de marcas favoritas, con Nike escalando a la primera posición por primera vez y desplazando a Adidas, líder en 2025.

En tecnología, Samsung (42%) lidera con amplio gap; Netflix (52%) domina el streaming, seguido por Disney+ (28%); Adidas (31%) encabeza el calzado; y Coca-Cola (27%) es la bebida favorita por quinto año consecutivo, con marcas locales como H2Oh! y Hit de Postobón completando el podio.

Por el lado de los juguetes, LEGO (99%) y Hot Wheels (83%) son indiscutidos en bloques y vehículos.

Las preferencias cambian radicalmente con la edad, y con ellas, las estrategias que las marcas necesitan para conectar con cada rango etario: lo que funciona con un niño de 5 años no lo es con un teen de 16.

El 65% de los U18 en Colombia influye mucho o bastante en las decisiones de compra familiares, y el 85% vio online un anuncio de su marca favorita — el 58% tomó alguna acción concreta después de verlo.

Diversión y felicidad son los únicos atributos que no se negocian para convertirse en marca favorita, por encima de la calidad y la visibilidad.

Estos datos no son solo investigación: son la base del stack tecnológico con el que Kidscorp ayuda a marcas y agencias a alcanzar a este segmento de manera eficiente, segura y en cumplimiento con las regulaciones de privacidad globales. A través de su DSP omnichannel, con impacto en YouTube, OTTs, Apps y videojuegos, y sus soluciones de medición propietaria, Kidscorp traduce el conocimiento del segmento U18 en campañas con impacto real y ROI medible.

El reporte completo, con rankings por categoría, top 10 por edad y el análisis Golden Square de marcas favoritas y confiables, está disponible para descarga en: https://kidscorp.digital/top-brands-u18s-2026/

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