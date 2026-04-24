Crece el interés por la lectura en la región, pero persisten barreras de acceso a los libros

Más de la mitad de los jóvenes en la región muestra afinidad con la lectura; Buscalibre impulsa esta tendencia con descuentos de hasta el 70% en su catálogo.

En el marco del Mes del Libro, Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio, explica las tendencias de consumo dentro de su plataforma con hallazgos recientes sobre hábitos de lectura en Iberoamérica. Los datos evidencian un creciente interés por los libros, una evolución en las preferencias de los lectores y, al mismo tiempo, importantes desafíos estructurales para el acceso a la lectura en distintos países de la región.

De acuerdo con un reciente informe de 2025 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a pesar de que la falta de tiempo (43,55%) y las dificultades de concentración (29,42%) se posicionan como las principales barreras para la lectura, el 57,93% de los jóvenes entre 10 y 22 años se identifica como lector, ya sea habitual o frecuente, lo que evidencia una base sólida de interés por la lectura en la región. No obstante, este interés convive con tensiones en los hábitos de ocio: más de la mitad no incluye la lectura dentro de sus actividades principales, mientras que cerca del 49% asegura que leer forma parte de su vida cotidiana, aunque muchas veces combinada con el uso de redes sociales e internet.

A nivel de acceso, los desafíos son más evidentes. Solo el 30,71% de los jóvenes utiliza bibliotecas públicas, mientras que casi un 9% declara no disponer de libros. Esta brecha se profundiza en determinadas geografías, donde el acceso físico a títulos y la oferta editorial es limitada, afectando directamente la posibilidad de desarrollar el hábito lector de forma sostenida.

“Hoy vemos una generación que sí quiere leer, pero que enfrenta barreras importantes para hacerlo de manera constante. El desafío no es solo fomentar el hábito, sino garantizar que los libros estén disponibles para todos, sin importar su ubicación o contexto”, señala Juan José Daza, Director Regional de Buscalibre.

Si bien el 90% de los jóvenes utiliza dispositivos tecnológicos para leer, principalmente el celular, el uso intensivo de internet y redes sociales también aparece como uno de los principales distractores. Además, prácticas como la descarga ilegal de libros, que alcanza al 63,55% de los encuestados, reflejan tanto cambios en los hábitos de consumo como desafíos para la industria editorial.

Iniciativas que amplían el acceso a la lectura cobran especial relevancia. Con un catálogo de más de 5 millones de títulos y cobertura de envíos a prácticamente cualquier punto del territorio en países como México, Colombia, Perú, Ecuador y España, Buscalibre busca reducir las barreras geográficas y económicas que limitan el acceso a los libros.

Algunas de las tendencias que están redefiniendo el mundo literario y editorial en la región son:

Uno de los grandes cambios que estamos viendo es cómo el acceso al libro deja de depender de la ubicación. “Hoy, una persona puede encontrar títulos que antes eran imposibles de conseguir en su ciudad y recibirlos directamente en casa”, comenta Juan Sebastián Niño, Country Manager de Buscalibre para Colombia.

La ficción juvenil y los títulos impulsados por comunidades digitales están marcando la pauta en el mercado. “Libros que nacen o se popularizan en plataformas sociales logran conectar con nuevas audiencias y dinamizar el mercado de una forma muy distinta a la tradicional”, añade Andrés Baldrich Manrique, Country Manager de Buscalibre México.

El auge del romance contemporáneo también está impulsando una mayor visibilidad de autoras que abordan temas como la identidad, la resiliencia y el empoderamiento femenino. “La lectura se está convirtiendo en un espacio donde muchas jóvenes encuentran representación y conexión con historias que reflejan sus propias experiencias”, asegura Ana Belén Herrera, Country Manager de Buscalibre Ecuador.

Más allá del entretenimiento, los lectores están buscando libros que les aporten herramientas prácticas para su vida diaria, lo que posiciona a la lectura como un aliado en procesos de crecimiento personal y equilibrio emocional. “Cada vez más lectores se acercan a los libros con un propósito claro: mejorar su bienestar. Categorías como desarrollo personal y salud mental están ganando protagonismo, reflejando una lectura más consciente y orientada al crecimiento individual”, finaliza Luis Felipe Casas, Country Manager de Buscalibre en Perú.

Durante el Mes del Libro, Buscalibre acompañará esta tendencia con distintas jornadas de descuentos a lo largo de abril, con ofertas entre el 60% y el 80%, además de iniciativas que buscan facilitar el acceso a la lectura en toda la región. En el marco del Día Internacional del Libro, el próximo 23 de abril, la plataforma también ofrecerá promociones sorpresa y envío gratuito sin mínimo de compra, reforzando su apuesta por acercar los libros a más personas, sin importar su ubicación.

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