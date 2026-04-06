Jorge González es el nuevo COO de Astara en Latinoamérica

El directivo, con más de 26 años de trayectoria en la compañía, liderará la operación regional en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú.

La compañía Astara anunció el nombramiento de Jorge González como nuevo chief operating officer (COO) para Latinoamérica, como parte de su estructura de liderazgo en la región.

A partir de abril de 2026, González asumirá la responsabilidad de liderar las operaciones de la compañía en Colombia, Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Su rol estará enfocado en la coordinación regional y en la gestión de las operaciones en estos mercados. El directivo toma el relevo de José Saval, quien pasa a desempeñar la misma función para Europa dentro del grupo.

González cuenta con más de 26 años de trayectoria en la compañía, donde ha ocupado diferentes cargos de liderazgo. En su posición más reciente, estuvo al frente de las operaciones en Perú, Colombia y Argentina, con responsabilidades relacionadas con la gestión del negocio en estos países.

“Es un orgullo asumir esta nueva responsabilidad en una región con un enorme potencial. Afronto esta etapa con ilusión y con el compromiso de seguir fortaleciendo nuestras operaciones y de continuar construyendo, junto a los equipos de cada país, una Astara cada vez más sólida, cercana y preparada para los retos del futuro”, señaló González.

Según la compañía, este nombramiento hace parte de su modelo operativo enfocado en la distribución de automóviles, con una estructura regional y procesos orientados a la gestión coordinada de sus operaciones en Latinoamérica.

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