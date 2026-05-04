eCommerce Day Colombia: el principal punto de encuentro del Digital Commerce llega a Bogotá

El evento reunirá a CEOs, líderes de retail, marcas y expertos internacionales para analizar el presente y futuro del comercio electrónico en Colombia, en el marco de los 20 años del eCommerce Day Tour en Latinoamérica.

El eCommerce Day Colombia 2026 se realizará el próximo 7 de mayo en Ágora Bogotá y se prepara para reunir nuevamente a los principales protagonistas del ecosistema digital del país. El encuentro se realizará en la capital colombiana como parte del eCommerce Day Tour 2026, el ciclo de eventos más importante del Digital Commerce en América Latina y el Caribe, que este año celebra dos décadas conectando a líderes, empresas y profesionales de la economía digital en la región.

Organizado por el eCommerce Institute junto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el evento convocará a tomadores de decisión desde CEOs y directores hasta gerentes de eCommerce, marketing, tecnología y operaciones, para debatir sobre las tendencias que están redefiniendo el comercio electrónico, los canales digitales y la experiencia del consumidor.

Bajo el lema “Retail, Digital Channels & AI Revolution”, en su 17° edición el eCommerce Day Colombia se posiciona como un espacio estratégico para analizar los principales desafíos y oportunidades de la industria. La agenda de contenido incluirá plenarias, paneles y workshops enfocados en los temas que hoy marcan la evolución del sector, como inteligencia artificial aplicada al negocio digital, comercio unificado y omnicanalidad, marketplaces y retail media, social commerce, customer centricity, logística inteligente, fintech y medios de pago digitales, así como transformación digital, talento y liderazgo.

La propuesta busca combinar perspectivas globales con casos de éxito locales, generando un espacio de diálogo donde convergen visión estratégica, innovación tecnológica y experiencias prácticas del mercado colombiano.

Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y Co-Founder de VTEX, destacó “Crecer casi 20% en transacciones digitales en un año no es un resultado menor, es una señal de que Colombia consolidó un ecosistema que madura: con más peso de los canales digitales en los negocios, operación más sofisticada y talento más profesionalizado para sostener esa evolución. En 2026, además, celebramos 20 años del eCommerce Day Tour y alcanzaremos la edición número 200, un hito que refleja la constancia, la consistencia y el trabajo colaborativo con el que venimos construyendo este ecosistema en la región desde hace dos décadas".

Actividades especiales que potenciarán el networking y la formación

El eCommerce Day Colombia 2026 contará con una programación que complementa las conferencias magistrales con una serie de actividades especiales diseñadas para potenciar el aprendizaje, la innovación y el networking entre los distintos actores del ecosistema digital. Entre las principales iniciativas se destacan:

eCommerce Award Colombia 2026: el eCommerce Award reconocerá a las empresas y proyectos más innovadores del ecosistema digital colombiano, distinguiendo a aquellas organizaciones que, a través de su trabajo, contribuyen al desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en el país.

eCommerce Startup Competition: la eCommerce Startup Competition es una de las iniciativas más reconocidas del Tour y busca identificar y potenciar a los emprendimientos digitales con mayor potencial de impacto en la industria del comercio electrónico y los negocios por Internet en América Latina. Las startups seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones ante expertos, inversores y líderes del sector.

Espacios de networking y formación profesional: el evento incluirá plenarias, paneles ejecutivos y workshops especializados, así como espacios de networking diseñados para generar conexiones estratégicas entre retailers, marcas, proveedores tecnológicos, emprendedores y profesionales del sector.

Retail & Commerce Discovery: como complemento a la jornada central, se desarrollará el Retail & Commerce Discovery, una iniciativa que permitirá a los participantes profundizar en el funcionamiento del comercio digital a través de actividades de aprendizaje práctico. Entre ellas se destacan:

Technical Roadshow : visitas técnicas a empresas y operaciones de eCommerce del mercado colombiano para conocer en profundidad sus procesos, tecnologías y modelos de gestión.

: visitas técnicas a empresas y operaciones de eCommerce del mercado colombiano para conocer en profundidad sus procesos, tecnologías y modelos de gestión. eLíderes Fórum: un espacio de intercambio entre líderes del ecosistema digital donde se analizarán las mejores prácticas y los principales desafíos en áreas como logística, operaciones, fulfillment y transformación digital.

Estas actividades buscan acercar a los asistentes a la realidad operativa del ecommerce y generar instancias de aprendizaje colaborativo entre empresas líderes del sector.

“Detrás de los más de $145 billones de pesos en ventas online y 680 millones de transacciones digitales que hoy registra el comercio electrónico en Colombia, hay algo mucho más importante que la tecnología: hay emprendedores que se atreven a innovar, empresas que están transformando su manera de vender y equipos que todos los días están construyendo nuevas experiencias para los consumidores. Lo más valioso de este encuentro es precisamente reunir a esa comunidad que está impulsando la evolución del comercio en el país y que, con su trabajo, están definiendo el futuro de la economía digital en Colombia”, afirmó María Fernanda Quiñones, Presidente Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

El evento se presenta así como un espacio clave para anticipar tendencias, compartir conocimiento y fortalecer las capacidades del ecosistema digital colombiano, conectando a los líderes que están definiendo el futuro del comercio electrónico en el país y en la región.

La venta de entradas y detalles de la agenda están disponibles en el sitio oficial del evento: https://ecommerceday.co/2026/reserva-tu-lugar/

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