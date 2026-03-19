Alkomprar anuncia alianza con el futbolista Richard Ríos

Para la marca, esta unión representa también el impulso y crecimiento que ha registrado durante sus 23 años de trayectoria en el país, con más de 25 puntos de venta a nivel nacional y una expansión orientada a acercar la tecnología a más colombianos.

La cadena colombiana de tecnología y electrodomésticos Alkomprar presenta al mediocampista Richard Ríos como su imagen durante este año. La apuesta se da en medio del creciente entusiasmo que despierta el fútbol entre los colombianos y refuerza la estrategia de las marcas de vincularse a figuras del deporte nacional para fortalecer su conexión emocional con los hogares del país.

La marca de retail especializada en tecnología anuncia su alianza estratégica con el futbolista Richard Ríos, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados del país. El mediocampista será su imagen oficial durante 2026, en una estrategia que busca conectar la pasión por el fútbol con el acceso a tecnología en los hogares colombianos, en un momento de alta visibilidad para el deporte y sus protagonistas.

En Alkomprar creemos que cada vez que se enciende un televisor para ver un partido en familia no solo comienza un juego; se activa una experiencia que nos une, nos inspira y nos recuerda que el entretenimiento también es parte del progreso. Creer en el acceso a la tecnología es creer en un país que avanza, que se informa, que se divierte y que encuentra en cada momento una oportunidad para crecer juntos. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Richard Ríos, quien representa pasión, esfuerzo, dedicación y una cercanía auténtica con los colombianos

Comenta Natalia Aguirre, directora de mercadeo de Alkomprar.

La alianza llega en un momento clave tanto para Ríos como para Alkomprar. El mediocampista ha ganado protagonismo en el fútbol internacional gracias a su desempeño en el exterior, consolidándose como parte del relevo generacional que vive el fútbol colombiano. .

En Colombia, los grandes eventos deportivos suelen traducirse en un incremento en la compra de televisores, dispositivos electrónicos y productos asociados al entretenimiento en el hogar.

Por esta razón, el vínculo entre fútbol y tecnología se convierte en una oportunidad para dinamizar el consumo durante 2026. La trayectoria de Richard Ríos lo ha posicionado como un referente de disciplina y constancia, valores coherentes con la marca y con los que busca conectar con los consumidores.

Tecnología al alcance de los hogares colombianos

Más allá del anuncio, la alianza se traduce en una experiencia para los clientes. La compañía fortalece su portafolio con dispositivos y productos de última tecnología en categorías como televisores, audio y soluciones de entretenimiento para el hogar, diseñados para llevar la emoción del fútbol a otro nivel. A esto se suman alternativas de financiación ágiles que facilitan el proceso de compra.

El propósito es que más colombianos puedan renovar o adquirir televisores, dispositivos y electrodomésticos que les permitan disfrutar del fútbol desde casa con mejores experiencias tecnológicas, tanto en las principales ciudades como en municipios intermedios, donde el retail especializado ha ganado terreno en los últimos años

Agrega Aguirre.

La alianza anticipa cuáles serán las categorías que moverán el consumo este año, entre ellas televisores de gran formato, equipos de sonido, consolas y accesorios para el entretenimiento en el hogar. La apuesta llega en un momento en el que el calendario deportivo comienza a marcar el ritmo del comercio tecnológico en el país. Para Alkomprar, esta unión representa una oportunidad para fortalecer su posicionamiento como uno de los comercios especializados en tecnología más importantes de Colombia, en un año marcado por la pasión por el fútbol.

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