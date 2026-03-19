Levapan anuncia la tercera edición de “Pan con Fe”

Cerca de 25.000 panaderías de barrio que hay en el país se podrían beneficiar con esta iniciativa que tiene como objetivo impulsar las ventas de estos establecimientos.

Levapan anunció la tercera edición de “Pan con Fe”, una iniciativa que busca reactivar el consumo de pan tradicional en Colombia y fortalecer la industria panadera a través de una propuesta que involucra a panaderías de barrio, industrias y el canal Horeca.

De acuerdo con la compañía, el programa promueve la producción de un pan de temporada bajo una receta oficial y un sello distintivo. La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que, si bien el pan mantiene un consumo per cápita cercano a los 22 kilogramos anuales en el país, según datos de RADDAR, la categoría ha presentado señales de estancamiento, de acuerdo con información de firmas de análisis sectorial. Entre los factores señalados se encuentran el aumento en costos, la carga impositiva y cambios en los hábitos de consumo, que han impactado la dinámica de más de 15.000 panaderías de barrio.

Carolina Franco, gerente de mercadeo de Levapan, explicó que la iniciativa responde a los desafíos del sector y busca visibilizar el rol de las panaderías en la economía y la tradición del país. “Esta iniciativa nace entendiendo los desafíos que enfrenta el sector panadero, pero también reconociendo su enorme valor para el país. Las panaderías no solo producen pan: generan empleo, dinamizan la economía y mantienen viva una tradición que pasa de generación en generación”, señaló.

La receta de “Pan con Fe” incluye ingredientes tradicionales como harina de trigo fortificada, panela, arequipe, cuajada y galleta cuca. Según la compañía, el producto está diseñado como un pan de perfil dulce-salado, con una base común que permite adaptaciones por parte de cada panadería, manteniendo elementos de identidad local.

Franco también indicó que la propuesta parte de la intención de construir un producto que integre sabores representativos de distintas regiones del país y que incentive el uso de insumos locales. La iniciativa se implementa en el contexto de Semana Santa, periodo en el que se incrementa el consumo de productos tradicionales en los hogares.

En ediciones anteriores, más de 2.000 panaderías participaron en el programa, incorporando la receta dentro de su portafolio. Para 2026, la meta es alcanzar más de 5.000 establecimientos en el territorio nacional.

La preparación estará disponible durante Semana Santa y el mes de abril en distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Pasto, así como en otros municipios donde se registren participantes.

La compañía indicó que la iniciativa está abierta a la vinculación de panaderías, actores del canal Horeca y otros aliados, con el objetivo de ampliar su alcance dentro de la cadena productiva del sector panadero.

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