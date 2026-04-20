Cetaphil lanza su nueva línea de sueros antioxidantes AM/PM para combatir la piel estresada

La exposición constante al estrés, la contaminación urbana y la luz azul de las pantallas está reconfigurando las necesidades de los consumidores en el sector del cuidado personal y la belleza.

A nivel global, las cifras de la industria revelan un panorama desafiante: el 78% de las personas reporta tener piel sensible, lo que evidencia una transformación profunda en cómo el entorno y los hábitos diarios afectan la salud cutánea.

De hecho, estudios clínicos recientes muestran que, bajo las condiciones actuales de vida, la piel de este grupo demográfico presenta hasta un 16% más de estrés oxidativo, volviéndola más reactiva y propensa a la irritación.

Esta condición, cada vez más común entre los consumidores, ha sido acuñada en la industria dermatológica y cosmética como la "piel estresada".

Más que una simple predisposición genética, este fenómeno responde al impacto acumulado de agresores diarios que debilitan la barrera cutánea y disminuyen su capacidad natural de defensa y recuperación.

Las manifestaciones de esta fatiga cutánea son claras para los usuarios, quienes hoy buscan activamente en el mercado soluciones eficaces para la pérdida de luminosidad, la resequedad, el enrojecimiento y una mayor reactividad a sus productos habituales.

Como respuesta estratégica a esta problemática creciente y a la demanda de soluciones especializadas, Cetaphil lanza su nuevo dúo de sérums antioxidantes AM/PM.

Este nuevo sistema ha sido desarrollado para ofrecer un cuidado integral que protege la piel durante el día y apoya su proceso de reparación acelerada durante la noche, enfocándose específicamente en el segmento de pieles sensibles.

El núcleo de esta innovación de la marca radica en la tecnología patentada Gallic-AOX Power™, un desarrollo clínico propio de la marca, diseñado para sincronizarse de manera inteligente con el ritmo circadiano de la piel.

Esta propuesta combina ácido gálico y vitamina E, creando un complejo que ayuda a neutralizar el daño causado por los factores ambientales, garantizando una alta eficacia sin comprometer la tolerancia del usuario.

Históricamente en la categoría de skincare, los consumidores con piel sensible han evitado los antioxidantes tradicionales, como la vitamina C, debido a los problemas de irritación que estos suelen generar.

“Muchos pacientes evitan los antioxidantes porque suelen ser difíciles de tolerar. Esta fórmula destaca por su tecnología innovadora, que ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo y fortalece visiblemente la piel con el uso constante”, explicó el dermatólogo Dr. Aaron Farberg sobre el desarrollo del producto.

El sistema de Cetaphil diferencia estratégicamente el cuidado diurno del nocturno. Durante el día, el Advanced Defense Serum utiliza niacinamida y un triple complejo de ácido hialurónico para proteger la piel frente a la polución y la luz azul.

Por la noche, el Repair & Renew Serum entra en acción con ingredientes como la pro-vitamina B5, la cica y el bifida ferment, logrando una reparación de la barrera cutánea hasta dos veces más rápida para contrarrestar el daño acumulado.

Los resultados de esta nueva línea están respaldados por una sólida fase de investigación y desarrollo, incluyendo pruebas clínicas rigurosas con una base de más de 900 pacientes.

En evaluaciones de laboratorio a nivel global, el ácido gálico demostró tener más del doble de eficacia antioxidante que la vitamina C, permitiendo que el uso constante del sistema AM/PM resulte en una piel hasta siete veces más resistente frente a los factores diarios.

“El lanzamiento de estos sérums refleja nuestro compromiso por desarrollar soluciones que acompañen el ritmo natural de la piel, combinando protección y reparación en un sistema integral para piel sensible”, señaló Bill Andriopoulous, Head of Global Medical Affairs de Galderma.

Galderma, la compañía líder global en dermatología especializada detrás de Cetaphil, reafirma con este lanzamiento su posición de vanguardia en el mercado, ofreciendo un portafolio basado en la ciencia que responde a las verdaderas necesidades del consumidor.

Con la promesa de ofrecer un "antes y después" significativo, con resultados visibles en hidratación y apariencia en tan solo siete días, Cetaphil redefine las reglas del cuidado antioxidante para el segmento más exigente del cuidado de la piel.