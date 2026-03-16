El nuevo smart #5 llega a Colombia

Cuenta con hasta 590 km de autonomía eléctrica y recibe hasta 400 kW, lo que permite una capacidad de carga del 10% al 80% en solo 15 minutos.

smart anuncia la llegada oficial del #5 a Colombia, ampliando su portafolio de vehículos 100% eléctricos con un modelo que combina espíritu aventurero, diseño futurista y tecnología avanzada. Este lanzamiento busca innovar dentro de la movilidad sostenible en el país, al introducir un vehículo pensado para moverse tanto dentro como fuera de la ciudad con trayectos largos.

Este modelo de la línea SUV llega al mercado para atender la creciente demanda del parque automotor eléctrico a nivel nacional. De acuerdo con Fenalco y la Andi, en febrero de este año se registró un aumento del 129% en el mercado frente al mismo periodo de 2025 con 2.508 vehículos eléctricos nuevos. El smart #5 se presenta como el “aventurero progresivo”, integrando capacidades todoterreno, con amplio espacio interior y experiencias digitales inteligentes. Esta propuesta busca responder a las nuevas necesidades de los conductores colombianos, que demandan versatilidad, estilo y soluciones de movilidad más limpias.

Imponencia, aventura y sofisticación

Diseñado con una estética robusta inspirada en la silueta de un león africano, este modelo destaca por su silueta cuadrara y robusta, detalles luminosos futuristas y una arquitectura interior que maximiza el espacio para pasajeros y carga. Asimismo, su mayor capacidad se integra en una propuesta que combina lujo y confort, con un baúl que ofrece hasta 630 litros de capacidad, expandibles a 1.530, y un interior que puede configurarse y transformarse en un espacio de descanso para dos personas, ideal para viajes y actividades al aire libre.

En términos de experiencia a bordo, el vehículo incorpora pantallas OLED de alta definición, asistente de voz inteligente y un sistema operativo propio que permite controlar múltiples funciones desde una vista 360° del vehículo. La cabina está diseñada para ofrecer silencio, comodidad y personalización, incluyendo iluminación ambiental multicolor, en su versión BRABUS.

Seguridad en cada milímetro

El smart #5 refuerza el compromiso con la seguridad y la innovación que ya integran los modelos smart #1 y smart #3 de la marca. Cuenta con una estructura reforzada con 82% de materiales de alta resistencia, además de asistentes avanzados de conducción. Esto le permitió obtener una calificación de cinco estrellas otorgada por Euro NCAP, respaldando su propuesta de protección para los ocupantes y el entorno.

En el plano técnico, el smart #5 se construye sobre la plataforma SEA 2.0 y ofrece configuraciones que alcanzan hasta 637 Hp de potencia, tracción AWD y aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos, en versiones superiores. Dispone de una batería de 100 kWh con una autonomía de hasta 590 km y una capacidad de carga ultrarrápida del 10% al 80% en solo 15 minutos. Para uso fuera de carretera, suma cinco modos de conducción off-road (según versión), un despeje al suelo de 197 mm, capacidad de vadeo de hasta 500 mm y capacidad de arrastre de 1,6 toneladas, atributos que lo convierten en uno de los eléctricos más versátiles de su segmento.

La llegada del smart #5 es un paso decisivo para la marca en el país, ya que impulsa la desurbanización del carro eléctrico con una alternativa dinámica, pensada para exteriores y preparada para cualquier estilo de vida. Este modelo responde a las prioridades del usuario como autonomía, funcionalidad, seguridad, facilidad de carga e innovación, características que también reflejan hacia dónde se dirige la industria

Afirma Marcel Dereix, brand manager de Inchcape Mercedes-Benz y smart Colombia.

Es así como el smart #5 representa un avance innovador para la movilidad sostenible en Colombia, al introducir tecnologías preparadas para la infraestructura de carga del futuro y ampliar el portafolio de vehículos eléctricos capaces de adaptarse a distintos estilos de vida. Este lanzamiento se suma a la presencia del smart #1 y smart #3 en el país, modelos que marcaron el inicio de la nueva era en el segmento urbano y que hoy consolidan una propuesta más diversa y robusta.

La marca de vehículos eléctricos que nació de la asociación de Mercedes-Benz y relojes Swatch, reafirma su misión de inspirar a las personas a explorar nuevas oportunidades y experiencias a través de una movilidad sostenible, inteligente y emocionante.

También le puede interesar: Los 5 anuncios que se robaron el show en los Óscar 2026