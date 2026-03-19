Bogotá reunirá a líderes del consumo masivo en el Trade Marketing Day 2026

El próximo 22 de abril de 2026, Bogotá será el punto de encuentro de líderes del sector de consumo masivo, retail y trade marketing en una nueva edición del Trade Marketing Day.

El evento espera reunir a más de 200 profesionales del ecosistema comercial en una jornada enfocada en tendencias, ejecución y colaboración entre fabricantes y retailers. Con entrada sin costo para empresas, el evento abrirá sus puertas a profesionales que buscan actualizarse y conectar con actores clave del sector.

Registro: https://www.trademarketingassociation.com/trade-marketing-day-mdash-vi-edicioacuten.html

Retail Trust: la confianza como ventaja competitiva

En un entorno donde la ejecución y la colaboración definen el crecimiento, el Trade Marketing Day pondrá sobre la mesa el concepto de “Retail Trust”, destacando cómo la confianza entre fabricantes, retailers y aliados se ha convertido en un factor crítico para lograr eficiencia comercial y resultados sostenibles.

Un espacio para aprender, conectar y generar negocio

El evento contará con la participación de ejecutivos de compañías líderes como ROISENSE, Faber-Castell, PREEM, PepsiCo, Kantar, Nestlé, Nutresa y Cruz Verde, entre otros. Además, incluirá sesiones especializadas, networking y reuniones uno a uno.

Respaldo académico y analítico

El evento cuenta con el respaldo de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y el apoyo de Roisense.

En el marco del evento se realizará el lanzamiento oficial del Trade Marketing Association, enfocada en certificación profesional, formación especializada y eventos de networking a nivel Latam.

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