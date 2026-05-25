Flabelus llega a Bogotá y acelera su expansión en América Latina

La firma española de calzado aterriza en la Calle de los Anticuarios, consolidando un modelo de negocio híbrido que combina narrativa aspiracional y escalabilidad global en el mercado premium latinoamericano.

La marca española Flabelus ha oficializado su llegada a Bogotá con la apertura de un espacio físico en la Calle de los Anticuarios. Este movimiento no solo representa una nueva vitrina comercial en la capital, sino que ratifica la hoja de ruta de la compañía en su proceso de expansión por América Latina, tras la inauguración reciente de su primer punto en Cartagena.

La elección de la Calle de los Anticuarios responde a una estrategia de posicionamiento en corredores de alta gama. La firma se inserta en un entorno donde convergen marcas de lujo y diseño, buscando conectar con un perfil de consumidor que valora la curaduría estética y la exclusividad en la experiencia de compra presencial.

Fundada en Madrid en 2020 por Beatriz de los Mozos, la marca ha logrado una escalabilidad acelerada en apenas cinco años. Su modelo ha pasado de la comercialización digital a una presencia omnicanal que hoy abarca más de 120 países, con una red que supera los 700 puntos de venta multimarca y 42 tiendas propias a nivel global.

Para 2026, la compañía proyecta superar las 50 aperturas físicas, integrando plazas clave como Madrid, París, Nueva York, Miami y Ciudad de México. La llegada a Colombia, respaldada por su participación en eventos como el Bogotá Fashion Week, marca un punto de inflexión en su capacidad para adaptar su narrativa a mercados emergentes.

Desde una perspectiva financiera, la evolución de la marca destaca por un crecimiento sostenido. Tras facturar 1.6 millones de euros en 2022, la compañía proyecta alcanzar cerca de 80 millones para el cierre de 2026, cifra que evidencia la viabilidad de su modelo híbrido entre retail físico, comercio electrónico y canales wholesale.

El valor diferencial de Flabelus radica en la integración de una propuesta artesanal con métricas de industria tecnológica. Su producción se concentra en España, bajo un esquema que prioriza el control de stock, alejándose de las dinámicas de volumen propias del fast fashion para enfocarse en la durabilidad del producto.

A nivel de producto, la marca ha segmentado su oferta combinando sus líneas tradicionales, como las Mary Jane y Slippers, con desarrollos ergonómicos, como su línea Cinderella. Esta última, analizada por el Instituto de Biomecánica de Valencia, responde a la demanda de un consumidor que exige confort sin sacrificar diseño.

La construcción de marca se sostiene sobre un eje narrativo distintivo. Cada colección es presentada como un universo inspirado en referentes literarios o personajes de ficción, lo que permite que el calzado sea percibido no solo como un accesorio, sino como un elemento de identidad cultural.

Este enfoque narrativo facilita una conexión efectiva con su audiencia principal: mujeres entre los 25 y 34 años. De acuerdo con la compañía, este segmento representa el 92 % de su base de clientes, quienes consumen la marca a través de una propuesta de valor que mezcla moda, viajes y estilo de vida.

La estrategia de visibilidad se apalanca en un ecosistema aspiracional que incluye tanto a influenciadores internacionales como a referentes locales. La marca busca construir una comunidad activa que valida su propuesta en diversos mercados, utilizando eventos presenciales como herramientas de fidelización.

El liderazgo interno de la compañía también se ha convertido en parte de su relato corporativo. Con una estructura laboral conformada en un 98 % por mujeres, Flabelus integra políticas de equidad salarial y promoción de liderazgo femenino como pilares de su cultura organizacional, comunicando estos valores como parte integral de su identidad.

El perfil de su fundadora, Beatriz de los Mozos, ha sido determinante en la ejecución de este plan de negocios. Su trayectoria en el sector legal y su experiencia liderando equipos en la industria tecnológica han aportado una visión pragmática en la gestión comercial, permitiendo que la marca navegue con agilidad entre la gestión creativa y la expansión operativa.

La llegada a Bogotá ocurre en un contexto en el que diversas firmas europeas están priorizando a América Latina como un mercado estratégico para su crecimiento. El éxito de esta expansión dependerá de la capacidad de la marca para mantener su diferenciación en un sector altamente competitivo.

El reto para la firma en Colombia será consolidar su propuesta en el sector retail de lujo, manteniendo la coherencia entre su narrativa de marca y el desempeño de su punto físico. La integración con aliados locales y la participación en hitos del sector moda en el país serán determinantes para su sostenibilidad a largo plazo.

La apertura en la capital subraya la importancia del retail físico como espacio inmersivo. Flabelus reafirma que, a pesar del auge digital, la experiencia de usuario dentro de un entorno físico diseñado es fundamental para la construcción de una marca de impacto en el segmento premium actual.