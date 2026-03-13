Tendencias de whisky para el 2026: una categoría que evoluciona hacia la experiencia y el legado

El whisky en Colombia atraviesa una transformación estructural. Más allá de los códigos tradicionales de consumo, la categoría premium evoluciona impulsada por un consumidor más informado, aspiracional y cada vez más interesado en el origen, la artesanía y la experiencia que rodea cada expresión.

El contexto internacional respalda esta evolución. El mercado mundial del whisky fue valorado en aproximadamente USD 89,6 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance cerca de USD 139,8 mil millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 5%, según estimaciones de Fortune Business Insights. Esta aceleración está impulsada en gran medida, por las expresiones de lujo.

En Latinoamérica, la dinámica del segmento premium mantiene un comportamiento sólido. De acuerdo con el IWSR Global Trends Report 2025, el segmento premium-and-above registró un crecimiento cercano al 3% en 2024, impulsado en parte por mercados emergentes como los de la región. Más que volumen, el dinamismo se concentra en expresiones de mayor valor agregado, donde la calidad, el envejecimiento y la experiencia adquieren mayor relevancia.

En Colombia estamos viendo un consumidor mucho más sofisticado y curioso. Hoy no solo busca una marca, sino entender qué hay detrás de cada botella: cómo se seleccionan las barricas, qué influencia tiene la madera, cuánto tiempo madura el whisky y cómo cada etapa del proceso aporta carácter. La trazabilidad y la autenticidad se han convertido en factores determinantes al momento de elegir

Afirma Andrés Arbeláez, country manager The Macallan para la Región Andina.

La categoría también se ha integrado de manera natural en el universo gastronómico. Restaurantes de alta cocina, experiencias privadas y catas guiadas como las que ofrece The Macallan Gallery en Bogotá, han contribuido a posicionar el whisky premium como parte de un ritual más reflexivo y sofisticado. El maridaje y la narrativa alrededor del producto adquieren una relevancia creciente, desplazando el foco del volumen hacia el significado.

Este fenómeno responde a una tendencia global más amplia: consumidores que reducen cantidad, pero elevan estándares. La búsqueda de experiencias memorables, la conexión con marcas de legado y el interés por productos con historia están redefiniendo la categoría en mercados emergentes y consolidados donde la excelencia artesanal se vuelve un diferenciador definitivo.

El consumidor colombiano ha evolucionado. Existe una curiosidad genuina por entender qué hay detrás de cada expresión: el origen, el proceso y el tiempo. El whisky premium forma parte de experiencias más amplias, especialmente en el ámbito gastronómico, donde el ritual y la calidad adquieren un protagonismo aún mayor

Comenta Arbeláez.

En un entorno donde la experiencia pesa más que la inmediatez y la calidad supera al volumen, el whisky premium en Colombia no solo crece: se redefine. La categoría avanza hacia un territorio donde el tiempo es valor, la artesanía es argumento y la gastronomía es escenario natural. Más que una tendencia, se trata de una evolución estructural del consumo: una generación que elige comprender antes que simplemente consumir, y que encuentra en el whisky una expresión cultural de sofisticación contemporánea, una narrativa que The Macallan ha defendido desde su fundación en 1824.

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