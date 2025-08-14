¿Cómo construir marcas resilientes en tiempos inciertos?

Kantar Insights revela los 10 principios que definen el éxito de las marcas más valiosas del mundo en contextos de alta volatilidad durante los últimos 20 años.

En un entorno donde la incertidumbre se ha convertido en norma, las marcas enfrentan el desafío de mantenerse relevantes, confiables y emocionalmente significativas. Durante el CMO Tracker, Leticia Navarro, Managing Director de Kantar Insights, presentó los hallazgos más contundentes de dos décadas de análisis global a través del estudio Kantar BrandZ.

Marcas que resisten, marcas que crecen

El estudio demuestra que las marcas fuertes no solo sobreviven a las crisis, sino que se recuperan más rápido y alcanzan niveles superiores de crecimiento. Desde la recesión de 2008 hasta la pandemia de 2020, las marcas con “equity adicional” demostraron contar con escudos frente a la incertidumbre.

Los 10 principios que definen la resiliencia de marca

La marca es el activo más valioso de una empresa. La disrupción crea el mayor valor. La confianza como resultado de la experiencia. Las percepciones del consumidor son fluidas, construidas a partir de exposiciones y experiencias. Significativamente diferente es EL factor de crecimiento de valor de marca Cada vez más consumidores se sienten comprometidos con la sostenibilidad. Las marcas que cuentan con “Equity adicional” crecen en valor de marca más rápido que sus competidores directos. La saliencia por sí sola no es suficiente. El Pricing Power mejora el rendimiento financiero de la marca. La consistencia maximiza el potencial de crecimiento.

Más que una lista de buenas prácticas, estos insights son una hoja de ruta para los CMOs para navegar la complejidad actual.

