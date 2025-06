Sancho BBDO convierte el dicho "Es mejor antojar que dar papaya" en una campaña

Para el 2025, Hit se apalanca en un nuevo coloquialismo, “el de dar papaya”, pero desde una perspectiva diferente: ya no desde el manifiesto, sino desde la provocación y el antojo. La marca centra su comunicación en resaltar el sabor del producto y su capacidad de generar deseo en los consumidores.

Hit es una marca que ha construido su identidad desde la autenticidad, desde la base hasta la tapa, y una marca así, no solo se ve, también se oye. La mayoría de las marcas anclan su posicionamiento de largo plazo al crear imaginarios gráficos que permanecen en la memoria de las personas. Pero los códigos visuales no son la única herramienta que tiene una marca para crear identidad; el lenguaje, si se usa bien, es una de las mejores herramientas de posicionamiento y sobre todo, recordación: “Nos late el mango, quedamos como un lulo y nos rompe el coco”, son parte del repertorio de coloquialismos frutales que hacen parte de nuestro acervo cultural y refuerzan su identidad de marca, que desde hace dos años, han venido impulsado con el mensaje central: Como tu sabor no hay dos.

La campaña actual mantiene este enfoque, con una comunicación basada en el antojo, el uso del lenguaje popular y escenas de la vida diaria.

Agency: Sancho BBDO

CEO: Andrés Carvajal

CCO: Mauricio Sarmiento

SCO: Juan Camilo Laverde

CBO: Juan David Jaramillo

Executive Creative Director: Daniel Ávila / Francisco Villa

Executive Business Director: Luisa Fernanda Márquez

Creative Directors: Juan Camilo Huertas / Juan Manuel Montes

Head of Business: Juan David Cortés

Copywriter: Mauricio García

Art Director: Juan David Parra / Freddy Alexander Quiroga

Business Manager Operation: Camila Andrea Rodríguez

Head of Strategy: Sebastián Quiroga

Strategy Lead: Jose Gil

Planner: Esteban Angarita

Head of Content: Paula Gil

Content Specialist: Alexander Arévalo

Marketing Manager: José Zamorano

Brand Manager: Janneth Vargas

Brand Analyst: María Camila Barco

Production Company: Flare BBDO

Director: Julián Montessano / Horacio Guerrico

Executive Producer Director: Luisa Pinzón

Executive Producer Liz Vanegas

También le puede interesar: Kantar nombra a Jeff Greenspoon como CEO para las Américas