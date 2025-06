Innovación y nuevos hábitos transforman la categoría de alcohol en el mundo

La industria de bebidas alcohólicas vive una transformación sin precedentes. Según el informe BrandZ Global 2025 de Kantar, el valor total de las 20 principales marcas del sector alcanzó USD $208,1 mil millones, una caída del 11% frente al año anterior. Esta disminución refleja los grandes desafíos que enfrentan las marcas: tensiones comerciales, la desaceleración del mercado chino, el auge de marcas locales, inflación, el cambio en los hábitos de consumo y un contexto competitivo cada vez más amplio.

A pesar del panorama desafiante, la innovación y la evolución de las motivaciones de consumo están redefiniendo el rumbo de la categoría. Las marcas han pasado de centrarse en la socialización como motivo principal del consumo, a explorar nuevas ocasiones de disfrute más personales, relajadas y conscientes. Hoy, los consumidores privilegian sabores familiares, cercanos a las bebidas no alcohólicas, lo que ha impulsado el crecimiento de opciones listas para tomar (RTD), como Jack Daniels & Coke, que se alinean con el deseo de comodidad y disfrute individual, especialmente en el hogar.

Este giro responde a transformaciones profundas en la relación con el alcohol desde la pandemia. La priorización del bienestar, el desarrollo de momentos de consumo en casa y la búsqueda de balance han cobrado relevancia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que comienzan a cuestionar el rol del alcohol dentro de la socialización. Además, el contexto competitivo se amplía: la categoría ya no solo compite entre sí, sino también con productos que buscan replicar el efecto del alcohol, incluyendo otras sustancias psicoactivas o categorías estimulantes.

Frente a este entorno, las marcas han desarrollado tres estrategias principales para adaptarse:

“El consumo de alcohol ya no gira únicamente en torno a lo social. Hoy se trata de lo que yo quiero, lo que me gusta, y lo que me hace sentir bien. Esta búsqueda de disfrute individual está llevando a las marcas a repensar sus propuestas de valor, explorar nuevos sabores, formatos y experiencias, conectando desde ejes más emocionales y cotidianos”

señala Juliana Zamarra, Innovation Account Lead en Insights Kantar Colombia.