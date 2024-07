Bimbo recibe Premio Andesco por fomentar inclusión laboral en Colombia

Durante la edición número 19 de Premios Andesco a la Sostenibilidad 2024, Bimbo ratificó su compromiso con el desarrollo de iniciativas que sumen un valor real a la construcción de país desde una perspectiva de sostenibilidad y desarrollo social, logrando un galardón por su iniciativa de empleabilidad incluyente y quedando finalista con su proyecto de Campeonas de sueños en la categoría de Comunidades.

El impacto positivo en las comunidades en las que opera la multinacional panadera ha sido siempre una parte fundamental de su estrategia de sustentabilidad. Un ejemplo de esto es el programa Campeonas de Sueños, que en 2024 ha logrado beneficiar a 1.600 niñas y jóvenes a nivel regional, impulsando la equidad de género, el deporte y la nutrición.

En el mismo evento, la compañía fue galardonada en la categoría de Colaboradores de Empleabilidad Incluyente, como reconocimiento a las iniciativas implementadas por la panificadora para generar empleo a 31 personas con discapacidad auditiva en el país. Con este proyecto, Bimbo ha mejorado la calidad de vida de estas personas y sus familias, integrándolos en la cadena productiva y económica del país. La compañía planea aumentar este número en lo que resta del año y extender la iniciativa a otras discapacidades.

“Este es un reconocimiento a los esfuerzos que venimos haciendo para promover la sensibilización y el entendimiento entre todos nuestros colaboradores, desde una cultura de diversidad, equidad e inclusión. Bajo esa mirada, hemos desarrollado programas de formación para graduar a 20 colaboradores en lenguaje de señas y hemos involucrado a 328 colaboradores de niveles directivos y administrativos en seminarios especializados, logrando una integración completa en el equipo de trabajo y aportando a la generación de empleo incluyente en el país”, afirma Paula Pacheco, Gerente Asuntos Corporativos y Comunicaciones para Bimbo Latin Centro.

Esta iniciativa alineada con la estrategia de sustentabilidad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca promover un crecimiento económico inclusivo, garantizando condiciones de trabajo dignas y respetuosas para todos los colaboradores que están en sus plantas ubicadas estratégicamente en Tenjo I y Tenjo II (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Yumbo (Valle) y Soledad (Atlántico).

Carlos Pérez, beneficiario de la iniciativa y ayudante de despachos en el Centro de Distribución Tenjo asegura que: “Gracias a la oportunidad que me da Bimbo, he podido desarrollar mis habilidades y contribuir activamente al crecimiento de la empresa. Durante el tiempo que llevo en la Compañía, me he enfrentado a desafíos en la comunicación debido a mis dificultades para leer en español; sin embargo, he contado con el apoyo de mis compañeros y he recibido orientación para manejar el equipo logístico necesario para mi trabajo, lo cual ha sido parte fundamental de mi proceso de aprendizaje. Me siento orgulloso de ser parte de un equipo que me brinda la oportunidad de trabajar y adquirir experiencia”.

Este tipo de iniciativas son fundamentales, teniendo en cuenta que, según información del Dane, la población con discapacidad tiene una ocupación laboral del 21,4%, mientras las personas sin discapacidad representan el 58,8% de la fuerza laboral. Por eso, con este reconocimiento, la compañía reitera su compromiso para seguir fortaleciendo esfuerzos encaminados a crear un entorno donde cada individuo, sin importar sus capacidades, tenga la oportunidad de prosperar y contribuir al crecimiento económico del país.

