Influur el marketplace de influencers

El marketing de influencers se ha convertido en una poderosa herramienta para que las empresas se conecten con su público objetivo, pero el proceso de reclutamiento, participación y gestión de influencers a menudo se ha percibido como lento y desafiante. Al reconocer este desafío en la industria, Influur se ha propuesto transformar el panorama. La promesa es proporcionar a sus clientes una plataforma web que les permitirá acceder y gestionar de principio a fin todos los aspectos de sus campañas de marketing de influencers.

La plataforma puede ser utilizada por los equipos de marketing de las empresas, los administradores de la comunidad y los propietarios de negocios para encontrar y contratar influencers mientras administran sus campañas de principio a fin. Al mismo tiempo, ofrece a los influencers la oportunidad de obtener un flujo constante de trabajo mientras mantiene a ambas partes a salvo del fraude. Además los influencers publican sus precios y crean paquetes de contenido. De este modo, las marcas pueden ver todos los precios incluso antes de contratar al creador de contenido.

En la plataforma, hay todo tipo de creadores de contenido, desde micro-influencers hasta creadores famosos cómo Pautips. También, se puede seleccionar de una variedad de categorías, por ejemplo: moda, viajes, estilo de vida, gastronomía, entre otros.

Sin embargo el marketing de influencers tiene algunos retos, Alessandra Angelini CEO y Co founder de Influur dio su opinión:

P&M: ¿Por qué crees que a veces hay marcas que les da un poco de aprehensión a trabajar con influencers?

Alessandra: Creo que hay mucho miedo. Hace unos días estaba viendo el último reporte de Influencer Marketing Hub del 2023 y dice que todavía hay muchas marcas que tienen miedo porque una de cada diez campañas puede salir mal. Además, no se habla de lo positivo, se habla de lo negativo. Sin embargo, actualmente todas las canciones que son virales son gracias al influencer marketing. Es por esto que yo le digo a las marcas que tienen que perder el miedo, es muy poco el porcentaje de deals que van mal y es más lo que estás perdiendo por no intentarlo que por intentarlo.

P&M: ¿Qué es lo mejor del influencer marketing?

Alessandra: Para mí lo más lindo es poder tener una voz en una comunidad. Cuando tú contratas a un influencer, es porque quieres que los valores de tu marca estén alineados con los valores de ese influencer y de cierta forma amplificar lo que tú quieras decir como marca. Entonces, ¿cómo utilizar la influencia y cómo propagar esa voz? ¿Qué quieres decir a millones de personas solamente con un influencer?

P&M: Hablemos de influir ¿Qué es y cómo le aporta al ecosistema de marcas, agencias e influencers?

Alessandra: Influir, es una palabra muy chévere. Porque a mí siempre me preguntan, “¿qué es un influencer?” Y yo respondo, todos somos influencers. Por ejemplo, yo voy a un restaurante, posteo una foto y digo que me gustó. Por lo menos de tres a cinco amigos me escriben, Ale, “¿dónde es?” ¿dónde puedo ir a comer? Ya eso es influencia. Y puedes influenciar a tu círculo de amigos, familia, un nicho, una ciudad y terminar con el mundo entero. Y siempre tratando de ver la influencia de un lado muy positivo y no de un lado negativo.

P&M: ¿Cómo Influur apuesta por las mujeres?

Alessandra: Influur es gracias a cuatro fundadoras venezolanas expertas en tecnología. De hecho no es común, ya que suelen ser hombres. Además, nosotras estamos haciendo una startup en Estados Unidos. Entonces, te podrás imaginar los retos de crear una startup fundada por mujeres latinas en Estados Unidos.

Con nuestra historia queremos aportar un granito de arena a la sociedad, dar un ejemplo de que uno como mujer puede hacer lo que quiera, tener cargos laborales de alto rango, buenos salarios puedes llegar realmente a donde tú quieras y nosotros dentro de la compañía somos somos una de las pocas compañías en tecnología que tenemos 50% hombres, 50% mujeres. Ayudamos a nuestras mismas mujeres a negociar su salario, a llegar más arriba y a que no se queden donde están.

P&M: ¿Qué es lo más difícil de ser un influencer e intentar acercarse a las marcas?

Alessandra: Hay dos cosas que son muy difíciles. En primer lugar, la recurrencia del trabajo se presenta como un obstáculo significativo. En la sociedad contemporánea, gran parte de nuestro entretenimiento se genera a través de la labor de estos influencers, quienes son los responsables de crear contenido que constantemente nos llega a través de nuestros dispositivos móviles. A menudo, pasamos por alto este hecho, pero plataformas de streaming como Netflix dependen en gran medida de estos creadores de contenido para atraer a su audiencia. Si los influencers no logran asegurar trabajos o contratos con marcas de manera consistente, se ven en apuros para mantenerse en la industria y continuar produciendo el contenido que disfrutamos.

El segundo problema importante que enfrentan con las marcas es la falta de equidad en los precios dentro del ecosistema. Los influencers perciben que no están compitiendo en un mercado justo y equitativo, ya que algunos obtienen contratos enormes que resultan inexplicables y excesivamente costosos. Estos acuerdos benefician solo a un pequeño grupo de influencers. La solución que ofrecemos en nuestro marketplace es brindar oportunidades de trabajo equitativas para todos. De manera similar a cómo LinkedIn proporciona oportunidades laborales justas para nosotros, nuestra plataforma busca garantizar que todos los influencers tengan acceso a oportunidades de trabajo equitativas.

P&M: ¿Cómo puede mejorar el marketing de influencers?

Alessandra: La solución que introducimos en el mercado se centra en la transparencia de los precios en la colaboración con influencers. Queremos que los precios sean claros y accesibles para todos, de manera similar a cómo conoces el costo de un evento o la publicidad en plataformas como Instagram o Google. En un mercado no regulado, muchas personas actúan de manera poco ética para obtener comisiones elevadas, lo que perjudica a la industria en general.

Nuestro enfoque es brindar una total transparencia. Cuando busques un influencer en Miami o en cualquier otro lugar, conocerás el costo exacto y lo que puedes esperar obtener. Eliminamos la posibilidad de que alguien te estafe o engañe. Nuestra meta es transformar completamente la industria para que, en unos años, puedas saber con certeza cuánto te costará una campaña con un influencer, ya sea en Bogotá o Los Ángeles.

Influur permite a las marcas publicar oportunidades de trabajo para que los influencers puedan aplicar. Esto ofrece a las marcas una optimización significativa de su presupuesto, ya que pueden establecer sus propios límites de gasto y los influencers presentan sus aplicaciones en función de esos parámetros.