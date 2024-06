Break It: Donde la incertidumbre inspira innovación

El pasado sábado 1 de junio, la agencia creativa Break It lanzó oficialmente sus servicios, contando con el respaldo de TBL LIVE y Breakfast Club. El evento tuvo lugar en el metro de Medellín, marcando un inicio innovador y disruptivo para la empresa. Isabel Andrade Vélez, Directora General de Break It, nos cuenta los detalles.

Los eventos de entretenimiento son el espacio ideal para que una marca genere un engagement que trascienda su producto. Por ejemplo, cuando alguien consume Electrolit, su mente asocia la marca con su fiesta favorita, creando un vínculo emocional a largo plazo. Este tipo de conexión es justamente lo que buscan las grandes marcas: establecer relaciones valiosas con los consumidores. Así lo expresa Isabel Andrade Vélez, Directora General de Break It.

Esta agencia que nace con el respaldo de Breakfast Club y TBL LIVE, tiene el propósito de transformar las experiencias y campañas en cultura para las ciudades, razón por la cual su lanzamiento se hizo en el Metro de Medellín y contó con expresiones artísticas que enaltecieron la cultura local y se configuran como una promesa de transformación e innovación a partir del entendimiento de las nuevas audiencias y sus necesidades. Allí también se presentó el manifiesto de esta nueva agencia, el cual da cuenta de su apuesta innovadora que promete robustecer el panorama del marketing y la comunicación en Colombia.

El respaldo de importantes empresas de TBL LIVE, Tu Boleta, Movistar Arena, Venues Snacks y la futura Arena Primavera en Medellín, fortalece la capacidad de Break It para impactar significativamente en el mercado. Este apoyo se extiende a sus raíces en Breakfast Club, garantizando un enfoque colaborativo y familiar en todas sus iniciativas.

En ese orden de ideas, Break It se especializará en tres áreas clave:

Anfitriones de historias: Diseño y producción de experiencias interactivas y grandes eventos presenciales y digitales. Universos de marca: Creación de espacios y ambientaciones sensoriales para lanzamientos únicos y activaciones de marca. Narrativas culturales: Creatividad y estrategia para campañas integradas y soluciones 360 de comunicación disruptiva.

Para conocer los detalles de Break It hablamos con Isabel Andrade Vélez, Directora General de Break It quién nos conto más sobre su rol y las expectativas de la agencia.

Revista P&M: ¿Qué es Break It y qué novedades trae?

Isabel Andrade Vélez: Breakfast Club es un conglomerado de entretenimiento en Medellín que opera en tres áreas: eventos masivos como La Solar, bares y discotecas, y una agencia creativa. Me uní en 2020 como responsable de la logística de los artistas, iniciando con la exitosa inauguración de La Solar en febrero, que contó con más de 150 participantes. Sin embargo, un mes después, la pandemia cambió mi rol, llevándome a apoyar tanto el área comercial como la creativa, trabajando estrechamente con Alejandro Bermeo, director comercial Breakfast Live y Carlos Alberto Franco (Frankie), chief creative officer de Breakfast Live.

Alejandro me ofreció la oportunidad de integrarme al equipo comercial, y comenzamos a organizar eventos digitales, que se volvieron comunes durante la pandemia. Fue en ese momento que, casi por accidente, empezamos a realizar activaciones de marca. Por ejemplo, durante La Solar, se nos pidió que, debido a nuestro conocimiento del público y del evento, nos encargáramos de la activación. Aunque inicialmente no era una prioridad ni una línea de negocio establecida, esta actividad ganó relevancia durante la pandemia.

En 2022, realizamos un gran evento con Joe Walker en la Feria de las Flores y nos dimos cuenta de la necesidad de tener un equipo dedicado a crear experiencias disruptivas. Así nació Break It. Nuestra propuesta creativa y el cambio memorable que buscamos generar surgen en momentos de ruptura y tensión en el mercado. Break It es nuestro espacio donde no hay certezas, pero todo es posible, abriendo un mundo infinito de posibilidades. Ahora, contamos con un equipo de 10 personas y, con cada evento, podemos generar aproximadamente 350 empleos indirectos o más.

Revista P&M: ¿De qué forma la agencia aporta al sector creativo?

I.A.V.: Nosotros mantenemos una consigna que viene desde los inicios de Breakfast Club: apostar por el país y su desarrollo, generando empleo a través de los eventos masivos que organizamos. Ahora operamos a nivel nacional, con oficinas en Medellín y Bogotá. Sin embargo, nuestra verdadera misión es contribuir al crecimiento del país mediante la promoción de la cultura y el arte, trabajando de la mano con las marcas para alcanzar este objetivo.

Revista P&M: ¿Cuál es el enfoque diferencial de la agencia?

I.A.V.: Nuestra filosofía, arraigada desde los primeros días de Breakfast Club, consiste en respaldar el progreso del país, fomentando la creación de empleo mediante nuestros eventos masivos. A día de hoy, hemos expandido nuestras operaciones a nivel nacional, con presencia en Medellín y Bogotá. No obstante, nuestra misión fundamental es impulsar el desarrollo de Colombia a través de la promoción activa de la cultura y el arte, colaborando estrechamente con las marcas para lograr este propósito.

El pasado sábado 1 de junio, se realizó el lanzamiento de la agencia creativa Break It, este evento se tomó el metro de Medellín.

Desde su concepción, Break It ha trabajado con prestigiosas marcas como Diageo, Bavaria, Pernod Ricard, Samsung, Bancolombia, Converse, Nutresa, Alcaldía de Medellín, entre otras. En 2022, la agencia destacó con una campaña 360 para Johnny Walker durante la Feria de las Flores, consolidando su capacidad de impactar desde la cultura.

El equipo directivo de Break It está compuesto por profesionales de amplia trayectoria como Óscar González, Director Creativo y Valentina Orjuela como Head of Art, ambos con reconocimientos en prestigiosos festivales de publicidad como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, El sol, Clio, D&AD, Wave Festival, Effie Awards y El Dorado.

Con sedes en Bogotá y Medellín, Break It está lista para ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo diseño y producción de experiencias interactivas, creación de espacios sensoriales para lanzamientos y activaciones de marca, y campañas creativas integradas.

