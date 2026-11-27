Un monitoreo en tiempo real detecta cuando un streamer choca o pierde su vehículo dentro del juego y lanza en su transmisión, mediante una mecánica de donación, una alerta con alternativas de protección de la aseguradora.

¿Qué pasa cuando un jugador de GTA acaba de sufrir un accidente de tránsito dentro del juego y, en medio de su transmisión en vivo, recibe una alerta de Seguros Bolívar? Lo que podría parecer una situación más del universo de Grand Theft Auto se convirtió en una experiencia inesperada para streamers y sus comunidades, gracias a una iniciativa que llevó a la aseguradora a integrarse directamente en las partidas de uno de los videojuegos más reconocidos del mundo.

En lugar de aparecer como un anuncio convencional o patrocinar un torneo, Seguros Bolívar encontró una manera diferente de participar en las dinámicas de los streamers: convertir situaciones del juego en momentos de interacción con la marca. La propuesta, desarrollada junto a Leo y Publicis Play, conectó los riesgos del mundo virtual con la importancia de contar con protección en la vida real.

La experiencia funciona mediante un monitoreo en tiempo real de las partidas. Cuando un creador de contenido sufre un accidente o el robo de su vehículo dentro del juego, aparece una alerta en su transmisión que, a través de una mecánica de donación, introduce un mensaje de Seguros Bolívar relacionado con alternativas de protección. Cada intervención respondió a lo que ocurría en pantalla y se integró a la dinámica del creador y su audiencia.

Más que interrumpir el entretenimiento, la intención era convertirse en parte de él. De esta manera, cada situación de GTA se transformó en una oportunidad para conectar dos mundos: los videojuegos y la necesidad de contar con respaldo.

“Hoy las marcas tenemos el reto de entender qué mueve a las personas, dónde están y qué disfrutan. Con esta iniciativa buscamos conectar con quienes encuentran en los videojuegos una forma de entretenimiento, diversión y conexión, acercándonos a sus intereses desde su propio lenguaje y sin interrumpir su experiencia. Porque la protección también puede encontrar nuevas formas de conectar con las personas”, señala Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo de Seguros Bolívar.

Cuando las marcas entran a jugar

La iniciativa refleja una transformación en la manera en que las compañías se relacionan con sus audiencias: comprender los espacios culturales y digitales donde las personas comparten intereses y construyen comunidades.

La creatividad de Leo permitió identificar una oportunidad en las situaciones habituales de GTA VI y convertirlas en puntos de contacto inesperados con la marca. Por su parte, Publicis Play aportó su conocimiento del ecosistema gamer y las transmisiones en vivo para desarrollar una integración acorde con los códigos de estas comunidades.

“El reto estaba en participar en la conversación sin alterar su esencia. Los accidentes, los robos y las situaciones inesperadas hacen parte de las historias que se construyen en GTA, y encontramos allí una oportunidad para conectar. Así, la marca deja de ser una espectadora y se convierte en parte de la acción”, explica Geraldine López, Project Manager de Publicis Play.