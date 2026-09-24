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GUT Bogotá llega a Marketing Conference Latam con “Intuición Artificial: Enseñando a la IA a pensar como nosotros”

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GUT Bogotá llega a Marketing Conference Latam con “Intuición Artificial: Enseñando a la IA a pensar como nosotros”

Christian Pierre, Global Chief Intelligence Officer & Partner de GUT, será speaker de Marketing Conference Latam 2026, donde abordará el vínculo entre inteligencia artificial, creatividad y nuevas formas de trabajo

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 24, 2026

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, Bogotá será sede de Marketing Conference Latam 2026, uno de los encuentros de referencia de la industria del marketing en Colombia, que reunirá a líderes, marcas y referentes de Latinoamérica para conversar sobre las transformaciones que están redefiniendo la industria.

Al evento llega Christian Pierre, Global Chief Intelligence Officer & Partner de GUT, como uno de los speakers del salón principal con “Intuición Artificial: Enseñando a la IA a pensar como nosotros”, una charla que explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que las agencias trabajan, piensan y desarrollan ideas.

Bajo el eje temático “Marcas con alma”, Pierre compartirá parte del journey de GUT en la incorporación de inteligencia artificial y nuevas formas de trabajo, y cómo la agencia viene explorando maneras de integrar estas herramientas sin perder aquello que hace única a una marca: su identidad, su cultura y el criterio de las personas que están detrás de ella.

La presentación partirá de una transformación que ya está atravesando la industria: la IA dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en parte del proceso de trabajo. Frente a este escenario, el desafío para las agencias ya no es solamente incorporar nuevas tecnologías, sino cómo hacerlo de una manera que no se pierda aquello que hace única a cada organización, su cultura, y la forma de pensar.

La charla abrirá así una conversación sobre qué hace que una marca siga teniendo alma en un escenario cada vez más atravesado por la tecnología, y sobre el rol que las personas seguirán teniendo en la construcción de ideas, experiencias y marcas relevantes.

La participación de Pierre se dará en el marco de una agenda que pone el foco en innovación, tecnología, creatividad y transformación, y que busca abrir nuevas conversaciones sobre hacia dónde se dirige la industria del marketing.

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