FIAP 2026 anuncia el jurado de Metales para la disciplina Producción

El panel estará presidido por Fernando Hidalgo y reunirá a siete profesionales de Argentina, Brasil, Ecuador, España, México y Uruguay, con experiencia en creatividad, producción audiovisual, tecnología, marketing, relaciones públicas y sonido.

El Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) anunció a los profesionales que integrarán el jurado de Metales de la disciplina Producción para su edición 2026. El panel estará presidido por Fernando Hidalgo, Chief Creative Officer de Joystick, el hub creativo in-house de Heineken Costa Rica.

La conformación del jurado reúne perfiles vinculados con diferentes áreas de la industria, entre ellas dirección creativa, producción audiovisual, publicidad digital, relaciones públicas, eventos y producción sonora. Esta diversidad busca aportar distintas perspectivas a la evaluación de las piezas inscritas en la disciplina.

Hidalgo señaló que uno de los criterios centrales para la selección de los trabajos estará en el papel que desempeña la producción dentro de la idea creativa. “Los mejores productores creativos participan desde el origen mismo del proyecto, ayudando a definir qué es posible, qué es escalable y qué puede generar un impacto real”, afirmó. Así mismo, enfatizó que espera encontrar trabajos en los que la producción tenga una función esencial dentro de la solución creativa, aporte significado y contribuya a resolver problemas concretos, una visión de la producción que trasciende la ejecución técnica.

Los perfiles que integran el jurado

El panel estará integrado por siete profesionales con experiencia en distintos campos de la industria:

Mara Albertengo, CEO y fundadora de Talkability PR, cuenta con más de 30 años de trayectoria. Inició su carrera en Young & Rubicam Buenos Aires en 1995 y posteriormente lideró el área de prensa en los primeros años de Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi. En 2006 fundó Talkability PR, firma que actualmente opera en ocho países y que fue reconocida como Agencia de Relaciones Públicas Regional del Año en los premios LIA 2023.

Desde Brasil, Otavio Schiavon, VP Creativo de Betc Havas Brasil, suma más de 25 años de experiencia en la creación de marcas. Ha ocupado cargos en agencias como Leo Burnett, DM9DDB, AlmapBBDO y Wieden+Kennedy São Paulo. Su trabajo acumula más de 300 reconocimientos en festivales internacionales, entre ellos un Gran Premio en The One Show, tres Leones de Oro en Cannes Lions y dos Lápices Amarillos en D&AD.

El componente audiovisual estará representado por Ernesto Yitux, Director Ejecutivo y Cofundador de La Gallera, en Ecuador. Con más de una década en la industria y una trayectoria vinculada con la no ficción, co-dirigió el documental Siguiente Round (2018). Su aproximación a la producción parte de la definición estratégica de los objetivos de negocio y la narrativa antes de la filmación.

Por su parte, Gonzalo Guzmán, CEO de AdKaora Iberia & Latam, aporta experiencia en marketing, publicidad digital y tecnología. Fue uno de los impulsores del desarrollo del mobile advertising en España y en 2013 fundó Adgage, compañía que alcanzó presencia en España, Portugal y Latinoamérica antes de integrarse a AdKaora, el hub AdTech del Grupo Mondadori.

El jurado también contará con Diego Lizewski, Director Creativo de Profundo, España, quien suma 27 años de experiencia en la industria. Formado en Marketing y en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Buenos Aires, ha trabajado en campañas para marcas como Pampers, Renault, Carrefour, Nestlé, L’Oréal, KFC, Movistar, Aerolíneas Argentinas, Absolut y Samsung.

Desde México, Karla Muñoz, Directora Comercial de Licuadora Group, aporta 25 años de experiencia en publicidad y eventos. Su trayectoria incluye proyectos de BTL, activaciones en punto de venta, plenarias y experiencias para marcas como Tetra Pak, Danone, Bimbo y Liverpool.

Completa el panel Juan Carlos “Juank” Varela, Director de La Pirada LatAm, quien cuenta con experiencia como músico profesional, productor de sonido y diseñador de audio. Su trayectoria incluye trabajos para musicales en Buenos Aires y festivales internacionales, además de producción musical para marcas como FOX, Unilever, HBO, Coca-Cola, PepsiCo y Danone. Su trabajo ha recibido reconocimientos en Cannes Lions, The One Show, The New York Festival y FIAP.

Producción como parte de la solución creativa

Más allá de la diversidad de perfiles, el criterio planteado por la presidencia del jurado pone el foco en la relación entre estrategia, creatividad y ejecución.

El desafío para el panel será identificar las piezas que, a su juicio, representen la evolución de la producción en Iberoamérica. El jurado prestará atención a aquellos trabajos en los que las decisiones de producción fortalezcan el propósito de la idea y contribuyan a generar un impacto real.

Hidalgo también destacó una característica de la región: la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades creativas. Bajo esta perspectiva, FIAP 2026 buscará reconocer trabajos en los que la producción no funcione como un elemento accesorio, sino como una parte integral de la propuesta creativa.

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