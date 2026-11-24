Desde Asylum han entendido que lograr un impacto en cada uno de los espacios y eventos que tienen las marcas con los usuarios es una carta muy importante, pues gracias a esto los asistentes se acercan más a la marca y disfrutan de espacios que no viven a diario. Para lograr este impacto, el equipo destaca la importancia de escuchar al cliente, identificar sus necesidades y entender hacia dónde quieren llegar.

A partir de esa primera fase el equipo de Brand Experience de Asylum Marketing comprende el contexto de la marca, la narrativa y el resultado que busca generar. Con esta información, desarrolla una etapa de planificación para profundizar en el contexto de la marca y definir las posibilidades creativas que permitan responder a sus objetivos.

''Para nosotros, lo que nos marca y nos llena es que una experiencia no se compone de varios aspectos aislados, sino que es el recorrido y el momento vivido por las personas cuando entran a la experiencia y empiezan a interactuar con la marca (...) No sentimos que la experiencia sea un spot de fotos o alguien graffiteando, sino que es un conjunto de elementos que empieza desde el momento en que la persona entra y comienza a vivir la marca. Ahí está el nivel de detalle'', destaca Andrés Rodríguez, Brand Experience Director de Asylum Marketing.

El objetivo claro que tiene la compañía es: siempre es llevar las ideas de la compañía a una experiencia que pueda materializarse y permanecer en el tiempo y memoria de quienes lo viven. Para ello, el equipo está en el proceso de integrar la comprensión del reto, la definición conceptual, el diseño y la producción de la experiencia.

Entre sus casos, destacan el proceso creativo y de desarrollo de los ocho años de InDrive en Colombia. El primer paso fue comprender el concepto y lo que la marca quería comunicar. Después, en el área de producción, que incluye el diseño industrial, comenzaron a evaluar ubicaciones que respondieron al enfoque (un espacio urbano de la celebración y que combinara la esencia de la marca). Una vez seleccionadas las alternativas, el equipo desarrolló la propuesta conceptual y definió los elementos que formarían parte de la experiencia y las ejecutó de acuerdo al plan establecido. De esta manera, buscaron crear un espacio en el que tanto la marca como las personas que vivieron la experiencia se sintieran identificadas.

''Siento que la clave está en esa vivencia, pero, más que en la vivencia, en que las personas comentan y dicen: ''Oiga, yo estuve en ese evento''. Tú sabes que la voz a voz en los eventos funciona cuando alguien dice: ''Oye, ese evento estuvo chévere, la comida estuvo buenaísima'' (...) Todo tiene un porqué y siento que ese voz a voz, junto con las publicaciones en las que las personas etiquetan, mencionan y nombran a la marca, es parte de lo que recibimos como resultado. Es poder decirle al cliente: «Mira, aquí está tu evento y esto es lo que está pasando»'', destacó Rodríguez.

Si bien la diferencia entre organizar un evento y desarrollar una experiencia de marca está de la manera en que las personas recorren, entienden e interactúan con cada uno de sus elementos. Desde esa perspectiva, Asylum entiende que una activación no se limita a un espacio para tomar fotografías o una actividad puntual.

El objetivo es construir un recorrido en el que los detalles tengan una razón de ser y contribuir a que el público comprenda la presencia de la marca. cada decisión responde a un propósito: desde la selección de la ubicación hasta las actividades y los elementos gráficos. La relación entre esas partes busca que el asistente no solo participe en el evento, sino que también pueda identificar qué hace diferente la experiencia y qué papel tiene la marca en ella.

''Ya estamos entrando en esa dinámica y en esa tendencia de hacer experiencias memorables que permanecerán en la memoria de las personas''. agrega el Brand Experience Director de Asylum Marketing.

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